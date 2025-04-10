Intel'in piyasa değeri 16 yılın en düşük seviyesini gördü

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Tam Boyutta Gör Yıllardır yarı iletken sektörünün en güçlü aktörlerinden biri olan Intel, borsa değerinde yaşanan sert düşüşle son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketin hisseleri, Salı günü kapanışını 18,13 dolar seviyesinden yaparak yüzde 7,36 oranında değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte Intel’in piyasa değeri 79,06 milyar dolara kadar indi — bu rakam, Temmuz 2009’dan bu yana ulaşılan en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Gündem Intel’i sarstı

Intel’in yaşadığı değer kaybı, yalnızca kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmıyor. ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni ithalat vergileri, teknoloji devlerini sarsarken, en büyük darbeyi alan şirketlerden biri de ince bir ip üzerinde yürüyen Intel oldu. Şirket hem teknolojik rekabette zorlanırken hem de finansal olarak zorlu süreçlerden geçiyor. Yeni vergiler gibi maliyet artırıcı engellerin ortaya çıkmasıyla düşüş kaçınılmaz hale geliyor.

Öte andan Intel için 2025’in ikinci yarısı adeta bir dönüm noktası olacak. Şirketin umutlarını bağladığı “Panther Lake” kod adlı yeni nesil işlemciler, 18A üretim teknolojisiyle piyasaya sürülecek. Intel, bu üretim süreciyle birlikte hem performans hem de verimlilik açısından rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

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Bir nevi firma, tüm yumurtalarını tek sepete koyuyor diyebiliriz. Eğer sepet düşürülmezse kazanç büyük olabilir. Ancak eğer bu hedef tutturulamazsa, analistlere göre Intel’in üretim operasyonlarını bölmesi ve sadece ürün tasarımına odaklanması bile gündeme gelebilir.

Güncel durumda ise Intel’in hisseleri ABD Başkanı Trump’ın Çin hariç diğer ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün durdurma kararının ardından diğer teknoloji firmalarıyla birlikte yükselişe geçti. İçeriğin yazıldığı sırada firmanın piyasa değeri yaklaşık 94 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Intel'in piyasa değeri 16 yılın en düşük seviyesini gördü