Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daha 2nm çıkmadı: Samsung 1nm için hazırlıklara başladı

    Samsung, çip üretiminde yeni bir sayfa açıyor. 1nm sürecine özel ekip kuran şirket, teknoloji yarışında ipleri göğüsleyebilir. Peki, seri üretim ne zaman başlayacak?
    Daha 2nm çıkmadı: Samsung 1nm için hazırlıklara başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 3nm GAA üretiminde yaşadığı verimlilik sorunlarına rağmen 2nm sürecinde kayda değer ilerleme sağladı. Şirketin şimdi odağında ise 1nm teknolojisi var. Yeni gelen bilgilere göre, Samsung bu hedef için özel bir ekip kurdu. Ancak bu sürecin hayata geçmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

    1.4nm süreci rafa mı kalkıyor?

    Sedaily’nin aktardığına göre Samsung, 1nm süreci için hedefini 2029 yılına çevirdi ve dökümhane yol haritasında büyük bir sıçrama olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu süreç, yalnızca gelişmiş bir mühendislik değil, aynı zamanda büyük bir yatırım gerektiriyor. Şirket, bu teknoloji için High-NA EUV litografi ekipmanlarını kullanmayı planlıyor. Ancak şu ana kadar bu ekipmanların siparişiyle ilgili somut bir gelişme yaşanmadı.

    Son raporlar ise, Samsung'un 1.4nm sürecinden vazgeçtiği, kaynakları ve insan gücünü 2nm ve 1nm çalışmalarına yönlendirdiği yönünde. 2nm sürecine gelince: Samsung'un bu teknolojideki deneme üretimlerinde verimlilik oranı yaklaşık yüzde 30 civarında seyrediyor. Bu, 3nm'ye kıyasla iyileşme anlamına gelse de, TSMC'nin ulaştığı seviyenin gerisinde.

    Keza TSMC'nin 2nm üretim siparişlerini Nisan başında kabul etmeye başladığı gündemde. Ayrıca Tayvanlı şirketin 1.4nm süreci üzerinde de aktif şekilde çalıştığı biliniyor.

    Aslına bakacak olursak Samsung'un ilk 1nm yongasını başarıyla üretmesi hâlinde bile seri üretime geçişin zaman alacağı açık. 2029 yılına kadar şirketin önemli üretim zorluklarıyla karşılaşması muhtemel. Ancak bu süre zarfında High-NA EUV teknolojisinde sağlanacak gelişmeler, Samsung'un yarıştaki konumunu belirleyebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 10 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lise diplomamı kaybettim su arıtma cihazından neden ses gelir dma corolla 1993 yılı öys taban puanları iptv apk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum