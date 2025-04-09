Daha 2nm çıkmadı: Samsung 1nm için hazırlıklara başladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 3nm GAA üretiminde yaşadığı verimlilik sorunlarına rağmen 2nm sürecinde kayda değer ilerleme sağladı. Şirketin şimdi odağında ise 1nm teknolojisi var. Yeni gelen bilgilere göre, Samsung bu hedef için özel bir ekip kurdu. Ancak bu sürecin hayata geçmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

1.4nm süreci rafa mı kalkıyor?

Sedaily’nin aktardığına göre Samsung, 1nm süreci için hedefini 2029 yılına çevirdi ve dökümhane yol haritasında büyük bir sıçrama olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu süreç, yalnızca gelişmiş bir mühendislik değil, aynı zamanda büyük bir yatırım gerektiriyor. Şirket, bu teknoloji için High-NA EUV litografi ekipmanlarını kullanmayı planlıyor. Ancak şu ana kadar bu ekipmanların siparişiyle ilgili somut bir gelişme yaşanmadı.

Son raporlar ise, Samsung'un 1.4nm sürecinden vazgeçtiği, kaynakları ve insan gücünü 2nm ve 1nm çalışmalarına yönlendirdiği yönünde. 2nm sürecine gelince: Samsung'un bu teknolojideki deneme üretimlerinde verimlilik oranı yaklaşık yüzde 30 civarında seyrediyor. Bu, 3nm'ye kıyasla iyileşme anlamına gelse de, TSMC'nin ulaştığı seviyenin gerisinde.

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Keza TSMC'nin 2nm üretim siparişlerini Nisan başında kabul etmeye başladığı gündemde. Ayrıca Tayvanlı şirketin 1.4nm süreci üzerinde de aktif şekilde çalıştığı biliniyor.

Aslına bakacak olursak Samsung'un ilk 1nm yongasını başarıyla üretmesi hâlinde bile seri üretime geçişin zaman alacağı açık. 2029 yılına kadar şirketin önemli üretim zorluklarıyla karşılaşması muhtemel. Ancak bu süre zarfında High-NA EUV teknolojisinde sağlanacak gelişmeler, Samsung'un yarıştaki konumunu belirleyebilir.

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