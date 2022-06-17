Intel Arc masaüstü ekran kartları Resizable BAR desteği ile gelebilir

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Geçtiğimiz günlerde ilk Arc masaüstü serisi ekran kartı A380 modelini Çin pazarına sunan Intel, serinin orta ve üst seviye modelleri hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bugün, masaüstü bilgisayarlar için Arc ekran kartlarının gereksinimlerini paylaştı.

Resizable bar desteği ile gelebilir

Bugün itibari ile yalnızca üç Intel işlemci ailesini destekleyen Arc serisinin anakart ve işlemci gereksinimleri arasında Intel 12. Nesil Core Alder Lake ve 600 serisi, Intel 11. Nesil Core Rocket Lake ve 500 serisi, Intel 10. Nesil Core Comet Lake serisi ve 400 serisi anakartlar yer alıyor.

Ayrıca Resizable Bar’ın (Re-BAR) 'tüm uygulamalarda optimum performans için gerekli' olduğunu belirten Intel, ilginç bir şekilde Arc GPU'ların Re-BAR olmadan nasıl performans gösterdiği veya hiç çalışıp çalışmadığı açıklanmadı.

Intel'in yeni ekran kartı Arc A380, Çin'de piyasaya sürüldü 2 gün önce eklendi

Yeni teknoloji masaüstü PC'ler tarafından desteklenmesi gereken önemli teknolojiler arasında yer alsa da, günümüzde özelliği anakartlarında etkinleştirmeyen birçok kullanıcı bulunuyor.

Çin pazarında piyasaya sürülen Arc A380 modelini satın kullanıcıların önümüzdeki günlerde kartın Resizable Bar desteği hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni ekran kartları Resizable bar desteğine sahip sistemleri potansiyel olarak desteklediği için AMD platformlarına da gayri resmi olarak destek sunacak gibi görünüyor.

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Intel'in yeni ekran kartları Resizable BAR desteği ile gelebilir