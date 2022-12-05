Intel’in sızan yol haritası 2023’ün ilk aylarının yoğun olacağını gösteriyor

Tam Boyutta Gör Intel, 2023'ün başları için çeşitli tüketici, veri merkezi ve iş istasyonu ürünlerini hazırlıyor. Intel 4. Nesil Sapphire Rapids-WS ayrıntılarını herkesten önce sızdıran @leaf_hobby'ye göre teknoloji devi Intel, önümüzdeki yıl yoğun bir ilk çeyrek dönemi geçirecek.

Intel ve AMD’nin Ocak ayı başlarında mobil segmentleri hedefleyen ürün lansman etkinlikleri gerçekleştireceği bir sır değil. Her iki şirkette dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil işlemcilerini her zaman olduğu gibi yine Ocak ayında gerçekleştirecek. Öte yandan Intel, Raptor Lake ürünlerini H/HX/P ve U serisi ürünlerle genişletecek. Ayrıca Intel’in enerji verimliliği çekirdeklerine sahip önceki nesil yani 12. Nesil’e ait Alder Lake-N serisini de tanıtması bekleniyor.

Intel'in Raptor Lake yol haritası sızdı

Tam Boyutta Gör CES 2023 kapsamında firma 65W 13. Nesil masaüstü K takısı olmayan işlemcilerini ve H770 ile B760 anakartlarını sunacak. Ticari tarafta ise 13. Nesil Core vPro işlemcilerini göreceğiz. Sızdırılan listeye göre Intel’in yol haritası şu şekilde olacak:

Raptor Lake-H/HX Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023

Raptor Lake-P serisi işlemciler Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 / 29 Ocak

Raptor Lake-U serisi işlemciler Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023 /3 Ocak-15 Mart

Raptor Lake-S serisi işlemciler (K’sız) Duyuru: Ocak, 2023

Alder Lake-N serisi işlemciler Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023

Tüketici sınıfı 13. Nesil Core için H770, B760 Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023

Ticari İş İstasyonları için 13. Nesil Core Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 — 23 Mart, 2023



Bu listeye göre, Raptor Lake-H/HX serisine sahip üst düzey oyun sistemleri 3 Ocak'ta piyasaya sürülürken, düşük güçlü P ve U serisi Ocak ayının sonundan Mart ayına kadar kayabilir.

Intel hedef büyüttü 8 sa. önce eklendi

Uzun zamandır beklenen Sapphire Rapids güncellemesi de sonunda geliyor. Intel, Sapphire Rapids Max işlemcilerinin Ocak ayında piyasaya süreceğini zaten onayladı, ancak Sapphire Rapids-SP'nin (sunucu) tam olarak piyasaya sürülmesi, HEDT güncellemesinin teslim edildiği zaman, yani Şubat ve Nisan ayları arasında olacak. HEDT serisi, 12-18 Şubat tarihleri ​​arasında tanıtılacak ve birkaç hafta sonra piyasaya sürülecek.

Yine de bu kesinlikle Intel'in 1. çeyrek planlarının tam listesi değil. Intel ayrıca üst düzey oyun CPU'ları serisine Core i9-13900KS gibi güncellemeler getirecek. Bu işlemcinin de ilk çeyrekte duyurulması gerekiyor ancak kesin tanıtım veya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

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