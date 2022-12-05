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    Intel’in sızan yol haritası 2023’ün ilk aylarının yoğun olacağını gösteriyor

    Intel’in lansman tarihleri ortaya çıktı. Bilgilere göre 2023’ün ilk çeyreği firma için son derece yoğun geçecek ve yeni işlemci ailelerinin tanıtımları bu tarihlerde gerçekleştirilecek.
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    Intel’in yol haritası sızdı, işlemci çıkış tarihleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel, 2023'ün başları için çeşitli tüketici, veri merkezi ve iş istasyonu ürünlerini hazırlıyor. Intel 4. Nesil Sapphire Rapids-WS ayrıntılarını herkesten önce sızdıran @leaf_hobby'ye göre teknoloji devi Intel, önümüzdeki yıl yoğun bir ilk çeyrek dönemi geçirecek.

    Intel ve AMD’nin Ocak ayı başlarında mobil segmentleri hedefleyen ürün lansman etkinlikleri gerçekleştireceği bir sır değil. Her iki şirkette dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil işlemcilerini her zaman olduğu gibi yine Ocak ayında gerçekleştirecek. Öte yandan Intel, Raptor Lake ürünlerini H/HX/P ve U serisi ürünlerle genişletecek. Ayrıca Intel’in enerji verimliliği çekirdeklerine sahip önceki nesil yani 12. Nesil’e ait Alder Lake-N serisini de tanıtması bekleniyor.

    Intel'in Raptor Lake yol haritası sızdı

    Intel’in yol haritası sızdı, işlemci çıkış tarihleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    CES 2023 kapsamında firma 65W 13. Nesil masaüstü K takısı olmayan işlemcilerini ve H770 ile B760 anakartlarını sunacak. Ticari tarafta ise 13. Nesil Core vPro işlemcilerini göreceğiz. Sızdırılan listeye göre Intel’in yol haritası şu şekilde olacak:
    • Raptor Lake-H/HX
      • Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023
    • Raptor Lake-P serisi işlemciler
      • Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 / 29 Ocak
    • Raptor Lake-U serisi işlemciler
      • Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023 /3 Ocak-15 Mart
    • Raptor Lake-S serisi işlemciler (K’sız)
      • Duyuru: Ocak, 2023
    • Alder Lake-N serisi işlemciler
      • Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023
    • Tüketici sınıfı 13. Nesil Core için H770, B760
      • Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023
    • Ticari İş İstasyonları için 13. Nesil Core
      • Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 — 23 Mart, 2023

    Bu listeye göre, Raptor Lake-H/HX serisine sahip üst düzey oyun sistemleri 3 Ocak'ta piyasaya sürülürken, düşük güçlü P ve U serisi Ocak ayının sonundan Mart ayına kadar kayabilir.

    Uzun zamandır beklenen Sapphire Rapids güncellemesi de sonunda geliyor. Intel, Sapphire Rapids Max işlemcilerinin Ocak ayında piyasaya süreceğini zaten onayladı, ancak Sapphire Rapids-SP'nin (sunucu) tam olarak piyasaya sürülmesi, HEDT güncellemesinin teslim edildiği zaman, yani Şubat ve Nisan ayları arasında olacak. HEDT serisi, 12-18 Şubat tarihleri ​​arasında tanıtılacak ve birkaç hafta sonra piyasaya sürülecek.

    Yine de bu kesinlikle Intel'in 1. çeyrek planlarının tam listesi değil. Intel ayrıca üst düzey oyun CPU'ları serisine Core i9-13900KS gibi güncellemeler getirecek. Bu işlemcinin de ilk çeyrekte duyurulması gerekiyor ancak kesin tanıtım veya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 57 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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