Intel’in sızan yol haritası 2023’ün ilk aylarının yoğun olacağını gösteriyor

Intel ve AMD’nin Ocak ayı başlarında mobil segmentleri hedefleyen ürün lansman etkinlikleri gerçekleştireceği bir sır değil. Her iki şirkette dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil işlemcilerini her zaman olduğu gibi yine Ocak ayında gerçekleştirecek. Öte yandan Intel, Raptor Lake ürünlerini H/HX/P ve U serisi ürünlerle genişletecek. Ayrıca Intel’in enerji verimliliği çekirdeklerine sahip önceki nesil yani 12. Nesil’e ait Alder Lake-N serisini de tanıtması bekleniyor.
Intel'in Raptor Lake yol haritası sızdı
- Raptor Lake-H/HX
- Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023
- Raptor Lake-P serisi işlemciler
- Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 / 29 Ocak
- Raptor Lake-U serisi işlemciler
- Duyuru/Çıkış: 3 Ocak, 2023 /3 Ocak-15 Mart
- Raptor Lake-S serisi işlemciler (K’sız)
- Duyuru: Ocak, 2023
- Alder Lake-N serisi işlemciler
- Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023
- Tüketici sınıfı 13. Nesil Core için H770, B760
- Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023
- Ticari İş İstasyonları için 13. Nesil Core
- Duyuru/Çıkış: Ocak, 2023 — 23 Mart, 2023
Bu listeye göre, Raptor Lake-H/HX serisine sahip üst düzey oyun sistemleri 3 Ocak'ta piyasaya sürülürken, düşük güçlü P ve U serisi Ocak ayının sonundan Mart ayına kadar kayabilir.
Uzun zamandır beklenen Sapphire Rapids güncellemesi de sonunda geliyor. Intel, Sapphire Rapids Max işlemcilerinin Ocak ayında piyasaya süreceğini zaten onayladı, ancak Sapphire Rapids-SP'nin (sunucu) tam olarak piyasaya sürülmesi, HEDT güncellemesinin teslim edildiği zaman, yani Şubat ve Nisan ayları arasında olacak. HEDT serisi, 12-18 Şubat tarihleri arasında tanıtılacak ve birkaç hafta sonra piyasaya sürülecek.
Yine de bu kesinlikle Intel'in 1. çeyrek planlarının tam listesi değil. Intel ayrıca üst düzey oyun CPU'ları serisine Core i9-13900KS gibi güncellemeler getirecek. Bu işlemcinin de ilk çeyrekte duyurulması gerekiyor ancak kesin tanıtım veya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım