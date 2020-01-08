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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel işlemci boyutunu değiştirebilir

    Son gelen haberler mavi ekibin işlemci pazarında güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlandığına işaret ediyor olabilir.
    1 hf.
    3,1b
    1
    36
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel işlemci boyutunu değiştirebilir

    Intel son yıllarda AMD’nin Zen mimarisi nedeniyle fazladan mesai yaparak cevap vermeye çalışsa da AMD’nin yeni yongalarıyla başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son satış rakamları da bunu doğrular nitelikte.

    Alder Lake-S

    Bir twitter kullanıcısının paylaştığı detaylara göre Intel yıllardır koruduğu işlemci ölçütlerini değiştirmenin arefesinde olabilir. Şu ana dek 42.5 × 42.5 mm ölçütlerinde yani kare şeklinde modeller üreten firma Alder Lake-S ile 45×37.5 mm’lik ölçüde, yani dikdörtgen formda bir yonga ile karşımıza çıkabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel işlemcilerinde indirime gidebilir

    2021 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Alder Lake-S işlemcileri 10 nm’nin ilk kez rafine edildiği nesil olacak. Ek olarak yeni işlemciler artan boyutların yanı sıra LGA 1700 soketiyle gelecek. Yani pinlerde de artış ufukta görünüyor.

    Ölçüt artışından kesin olmasa da bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. İlk akla gelen firmanın AMD’nin izlediği çoklu zar stratejisine geçiş yapması. Dolayısıyla şu ana kadarkilerden çok daha yüksek çekirdek sayılarına sahip işlemciler görmemiz olası.

    Ayrıca Bkz. "Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor"

    Diğer taraftan artan pin sayısı PCIe 4.0 gibi yenilikler ve işlemci ile diğer bileşenler arasında kullanılan yolların bant genişliğiyle birlikte kanal sayısında artışa da işaret ediyor olabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/successor-to-intel-lga-1200-will-be-lga-1700another-processor-socket-for-desktop-cpus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eskibirkurt 1 hf. en beğenilen
    amd bir çarpar intel boyut değiştirir :D
    Yanıtla +38
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    Lütfen bu tarihten 2-3 sene önceki donanımhaber intel haberlerine bir göz atın. İntel 7. Nesil 4+4 çekirdekli yeni i7 sini yeni anakartlar ile 375$ fiyatla millete 100mhz artışla daha yeni itelemişti. O zaman "insanların daha fazla güce ihtiyacı yok, en fazla %3-5 güç artışları ile enerji tasarrufu konusunda ilerleyeceğiz" şeklinde artist artist açıklamalar yapıyorlardı.



    Sonra AMD bir çarptı pir çarptı, 2.80 yere yapıştılar 6 ayda bir seri çıkartmaktan, attıkları yalanlar karşısında hiç utanmadan çekirdek sayısı arttırmaya çalışmaktan helak oldular. Ukala utanmaz israil şirketi. Sanane benim kaç çekirdek ve ne kadar güç kullanacağımdan..!
    Lütfen bu tarihten 2-3 sene önceki donanımhaber intel haberlerine bir göz atın. İntel 7. Nesil 4+4 çekirdekli yeni i7 sini yeni anakartlar ile 375$ fiyatla mill...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    12 Angry Men 1 hf.
    Ne güzel işte bir birleriyle yarışsınlar, kazanan müşteriler olur.
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    ruzgarnufel 1 hf.
    Yeni anakart alın hemen.. çok çabuk... hmmmmmmm kızarım bak..yeni anakart almıyorsunuz. Çabuk yeni anakart alın
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    TheJudgé 1 hf.
    Bizde para bok ya nasılsa zırt pırt anakart değiştiririz nolcak
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    -Gardiyan- 1 hf.
    İntel ayağına sıkıyor. 10 nesil intel işlemciler için yeni anakart ve soket ile devam edeceğini haberleri soğumamış iken 10nm geçişte tekrar soket ve anakart değişikliği yapacağı haberleri çıkıyor. Her nesilde işlemci ile anakart değiştirme stratejisi çok yanlış.
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    Alkımm 1 hf.
    Yeni anakart ve soğutucu bloklarini hazırlayın intel geliyor Hem boyut küçülüyor hemde geriye uyumlugu her acidan bozuyor saçma bir haber.
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    MR.BERK 1 hf.
    İntel artık ayağına tek tek değil makineli ile sıkıyor.
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    ilkerinanç 1 hf.
    Kare veya dikdörtgen olması neyi değiştirecek perforemansı mı artacak dikdörtgen olunca?
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    Edward Teach 1 hf. ilkerinanç
    dikdörtgen olunca iki tane 8 çekirdek çip koyacaklarmış amd gibi.core mimarisi buna uygun mudur, boyut amd ile aynı olur mu ve 2 çip olunca 500w UFO ısıtıcılar iflas eder mi detayını bilemiyorum.
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    ErTuFx 1 hf.
    2021 e kadar Amm farki iyice acar.
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    tokatli6061 1 hf.
    Şimdi 4 çekirdek 8 izlek neyinize yetmiyo leynnn mi doğru bu yeni durum mu? AMD FX gösterip Ryzen i vurunca maymuna döndü intel. Mimarisini tam olarak çözerse Ryzen'in sıfırdan mimari geliştirdik diye yeni nesil işlemcide çıkaracaklar
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    Edward Teach 1 hf. tokatli6061
    ryzen bakkal ürünü değil patentli lisanslı bir üründür.bırakın aynısını benzerini bile yapamaz intel ki intel çin firması değil hile hurda kopyalasın.götürür bir uçak dolusu para lisansı alır.amd verir vermez onu bilemem.
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    Timeguard 1 hf.
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