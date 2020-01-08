Intel işlemci boyutunu değiştirebilir

Intel son yıllarda AMD’nin Zen mimarisi nedeniyle fazladan mesai yaparak cevap vermeye çalışsa da AMD’nin yeni yongalarıyla başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Son satış rakamları da bunu doğrular nitelikte.

Alder Lake-S

Bir twitter kullanıcısının paylaştığı detaylara göre Intel yıllardır koruduğu işlemci ölçütlerini değiştirmenin arefesinde olabilir. Şu ana dek 42.5 × 42.5 mm ölçütlerinde yani kare şeklinde modeller üreten firma Alder Lake-S ile 45×37.5 mm’lik ölçüde, yani dikdörtgen formda bir yonga ile karşımıza çıkabilir.

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2021 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Alder Lake-S işlemcileri 10 nm’nin ilk kez rafine edildiği nesil olacak. Ek olarak yeni işlemciler artan boyutların yanı sıra LGA 1700 soketiyle gelecek. Yani pinlerde de artış ufukta görünüyor.

Ölçüt artışından kesin olmasa da bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. İlk akla gelen firmanın AMD’nin izlediği çoklu zar stratejisine geçiş yapması. Dolayısıyla şu ana kadarkilerden çok daha yüksek çekirdek sayılarına sahip işlemciler görmemiz olası.

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Diğer taraftan artan pin sayısı PCIe 4.0 gibi yenilikler ve işlemci ile diğer bileşenler arasında kullanılan yolların bant genişliğiyle birlikte kanal sayısında artışa da işaret ediyor olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/successor-to-intel-lga-1200-will-be-lga-1700another-processor-socket-for-desktop-cpus.html

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