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    Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak

    IOI ve Intel merakla beklenen yeni oyunun PC sürümünde üst seviye işlemcilerin en iyi performansı sunabilmesi için bir araya geldi. Elbette bu noktada bir ayrıcalık da olacak.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak
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    Önümüzdeki yıl başında Hitman 3 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanan IO Interactive; Intel ile özel bir anlaşmaya imza atıyor. Oyun üst seviye Intel işlemciler üzerinde en verimli performansı sunacak.

    Hitman 3 ve Intel farkı

    Yapılan açıklamaya göre Hitman 3 PC versiyonu Intel işlemciler için mümkün olan en iyi performans ve optimizasyonları barındıracak. IOI ve Intel bu konuda çalışmalara başlamış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?"

    Intel işlemciler için hazırlanan güncellemeler 2021 yılı boyunca Hitman 3 PC oyuncularına sunulmaya devam edecek. Intel özellikle 8 çekirdek ve üzerindeki üst seviye bilgisayarların bunu hissedeceğini ifade ediyor.

    Örneğin Dubai’de daha fazla kalabalığın olması, Dartmoor’da daha kompleks yıkıcılıkların tecrübe edilmesi optimizasyonlar sayesinde olacak. Hitman 3 ayrıca değişken odak teknolojisi ile grafik biriminin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilecek.

    İlk yılında Epic Games mağazasına özel kalacak Hitman 3 için şimdilik ışın izleme desteği mevcut değil. Yapımcı firma 2021 yılı içerisinde bu özelliği sunacağnı belirtiyor ancak net bir tarih vermiyor.



    https://www.techpowerup.com/275095/intel-partners-with-io-interactive-to-bring-high-core-count-cpu-support-to-hitman-3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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