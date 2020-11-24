Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki yıl başında Hitman 3 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanan IO Interactive; Intel ile özel bir anlaşmaya imza atıyor. Oyun üst seviye Intel işlemciler üzerinde en verimli performansı sunacak.

Hitman 3 ve Intel farkı

Yapılan açıklamaya göre Hitman 3 PC versiyonu Intel işlemciler için mümkün olan en iyi performans ve optimizasyonları barındıracak. IOI ve Intel bu konuda çalışmalara başlamış durumda.

İlginizi Çekebilir

Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?"

Intel işlemciler için hazırlanan güncellemeler 2021 yılı boyunca Hitman 3 PC oyuncularına sunulmaya devam edecek. Intel özellikle 8 çekirdek ve üzerindeki üst seviye bilgisayarların bunu hissedeceğini ifade ediyor.

Örneğin Dubai’de daha fazla kalabalığın olması, Dartmoor’da daha kompleks yıkıcılıkların tecrübe edilmesi optimizasyonlar sayesinde olacak. Hitman 3 ayrıca değişken odak teknolojisi ile grafik biriminin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilecek.

İlk yılında Epic Games mağazasına özel kalacak Hitman 3 için şimdilik ışın izleme desteği mevcut değil. Yapımcı firma 2021 yılı içerisinde bu özelliği sunacağnı belirtiyor ancak net bir tarih vermiyor.

https://www.techpowerup.com/275095/intel-partners-with-io-interactive-to-bring-high-core-count-cpu-support-to-hitman-3

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.