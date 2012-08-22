Intel işlemcili yeni bir Android telefon daha: MegaFon Mint

Intel işlemcili akıllı telefon kervanına katılan son isim, Rusya merkezli telefon operatörü MegaFon oldu. Mint adını taşıyan Android işletim sistemli akıllı telefon, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom Z2640 işlemcisinden güç alıyor. Medfield tasarımını temel alan işlemci aynı zamanda Intel'in hissedar olduğu Imagination firması tarafından geliştirilen 400MHz hızındaki PowerVR SGX540 grafik işlem birimini kullanıyor.

Tasarım olarak daha önce piyasaya çıkan Intel işlemcil diğer telefonlarla benzerlikler taşıyan MegaFon Mint, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilirken, entegre "burst" modu sayesinde bir saniyeden kısa sürede 10 kare fotoğraf çekebiliyor. 4.03-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonun hangi Android sürümünü kullandığı bilinmese de, dört adet kapasitif buton, Android 4.1 olmadığının bir işaret olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yayınlanan cihaz görüntüsü, akıllı telefonun SPB Mobile Shell arayüzüne sahip olduğunun da bir delili niteliğinde, her ne kadar Intel ya da MegaFon, SPB Software ile herhangi bir işbirliği anlaşması duyurmuş değil.

Hatırlanacağı üzere daha önce Hindistan merkezli Lava firması, X900 isimli akıllı telefonunu Nisan ayında, Lenovo da LePhone K800 isimli telefonunu geçtiğimiz ay Çin pazarında satışa sunacak. Motorola'nın da Medfield platformu için Intel bir işbirliği olsa da henüz uluslarası piyasalara cihaz sunabilecek üreticilerden, Intel tabanlı cihaz atılımı gelmiş değil.



