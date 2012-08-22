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Intel işlemcili yeni bir Android telefon daha: MegaFon Mint

6 yıl
3,2b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel işlemcili akıllı telefon kervanına katılan son isim, Rusya merkezli telefon operatörü MegaFon oldu. Mint adını taşıyan Android işletim sistemli akıllı telefon, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom Z2640 işlemcisinden güç alıyor. Medfield tasarımını temel alan işlemci aynı zamanda Intel'in hissedar olduğu Imagination firması tarafından geliştirilen 400MHz hızındaki PowerVR SGX540 grafik işlem birimini kullanıyor.
Tasarım olarak daha önce piyasaya çıkan Intel işlemcil diğer telefonlarla benzerlikler taşıyan MegaFon Mint, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilirken, entegre "burst" modu sayesinde bir saniyeden kısa sürede 10 kare fotoğraf çekebiliyor. 4.03-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonun hangi Android sürümünü kullandığı bilinmese de, dört adet kapasitif buton, Android 4.1 olmadığının bir işaret olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yayınlanan cihaz görüntüsü, akıllı telefonun SPB Mobile Shell arayüzüne sahip olduğunun da bir delili niteliğinde, her ne kadar Intel ya da MegaFon, SPB Software ile herhangi bir işbirliği anlaşması duyurmuş değil.
Hatırlanacağı üzere daha önce Hindistan merkezli Lava firması, X900 isimli akıllı telefonunu Nisan ayında, Lenovo da LePhone K800 isimli telefonunu geçtiğimiz ay Çin pazarında satışa sunacak. Motorola'nın da Medfield platformu için Intel bir işbirliği olsa da henüz uluslarası piyasalara cihaz sunabilecek üreticilerden, Intel tabanlı cihaz atılımı gelmiş değil. 


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zerocontrol 6 yıl en beğenilen
Rubisco
550$ fiyatından kimse bahsetmemiş, haberin kendisi bile...
serdarsimsek1iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiyede satılmaz bu o zaman donanımhaberde işi ne? :/
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Rubisco550$ fiyatından kimse bahsetmemiş, haberin kendisi bile...serdarsimsek1iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiye...
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zerocontrol 6 yıl en beğenilen
Rubisco
550$ fiyatından kimse bahsetmemiş, haberin kendisi bile...
serdarsimsek1iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiyede satılmaz bu o zaman donanımhaberde işi ne? :/
Klübe hoşgeldin.

Dünyada böyle bir gelişme olduğundan haberdar olmak için
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JoeyBane 6 yıl
Sen de mi Bürütüs?
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acmtncy 6 yıl
performasını falan bilmem, orijinal arayüz mü onu da bilmiyorum ama bu arayüz tasarımı gerçekten iğrenç duruyor. ekran kapalı olsa daha iyi.
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Rubisco 6 yıl
550$ fiyatından kimse bahsetmemiş, haberin kendisi bile...
serdarsimsek1
iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiyede satılmaz bu o zaman donanımhaberde işi ne? :/

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OverClocK1ng 6 yıl
Intel de enteresan. Madem ki PowerVR ın hissedarısın. Koysana kardeşim bi SGX544MP falan.
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35fatih 6 yıl
Android surumunu kapasitif tuslara bakip ne oldugunu soylemek dogru degildir. Resim gercek ise bildirim cubunda saat ve sebeke simgesinden 2.3 surumu oldugunu anlayabiliriz.
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serdarsimsek1 6 yıl
iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiyede satılmaz bu o zaman donanımhaberde işi ne? :/
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WinteR 6 yıl serdarsimsek1
serdarsimsek1

iyide bizim bu telefonu alma ihtimalımız varmı türkiyede satılmaz bu o zaman donanımhaberde işi ne? :/

Oyy mantığa bak, seninde burda olman ilginç tabi.
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mooderator 6 yıl
intel işlemciler tabiki güçlü donanımlar ama nasıl soğutacaklar onu bilmem...
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playmaker10 6 yıl
İntel bu tip hamlelerle bir yere varamaz, yaygınlaşması için daha büyük markalarla çalışmalı, bunun için de daha güçlü ürünlerle piyasaya çıkmalı. Cpu tarafına bir şey diyemem, performansı çift çekirdeklerden iyi, ama sgx540 gpu hakikaten olmamış, çift çekirdekli medfield + sgx544 gibi bir donanım çok rekabetçi olur örneğin
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NowOrN3wer 6 yıl
intellerin quandart puanı varmı ?
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mangdasire 6 yıl
"mikrofon" modelini sabırsızlıkla bekliyoruz
şaka bir yana,fiyatı ucuz olursa belki düşünülebilir.
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