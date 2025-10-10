Giriş
    Intel'in 18A teknolojisi seri üretime hazır: Arizona fabrikası faaliyete geçti

    Intel, Arizona’daki Fab 52 tesisinin artık tamamen faaliyete geçtiğini ve 18A teknolojisiyle üretimin hazır olduğunu duyurdu.                                   

    Intel'in 18A teknolojisi seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Intel, ABD’deki çip üretiminde büyük bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Şirket, Arizona’daki Fab 52 tesisinin artık tamamen faaliyete geçtiğini ve 18A teknolojisiyle üretimi Amerika topraklarında gerçekleştirebildiğini açıkladı.

    "Dünyanın en gelişmiş üretim süreci"

    Bu gelişme, Intel’in yeni Panther Lake işlemcilerini duyurduğu Tech Tour etkinliğinde açıklandı. Şirket, dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerini artık ABD’de üretebildiğini vurguladı. Intel yöneticisi Kevin O’Buckley, uzun süredir inşaatı süren Fab 52’nin tam kapasiteyle çalışmaya başladığını ve 18A sürecinde seri üretime hazır olduğunu belirtti. Bu da Intel’in, ABD'de en gelişmiş çip üretimi konusunda TSMC ve Samsung’un önüne geçtiği anlamına geliyor.

    Intel'in 18A teknolojisi seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Intel ayrıca, 18A düğümünün rekor düzeyde düşük kusur oranlarına ulaştığını açıkladı. Bu da, şirketin en gelişmiş üretim sürecinin hem şirket içi hem de dış müşteriler için hazır hale geldiğini gösteriyor. Ancak şirket, üretim kapasitesi veya zamana göre üretim hacmi artışı gibi detayları paylaşmadı.

    Yeni süreçte yer alan RibbonFET ve PowerVia teknolojileri, performans ve verimlilikte önemli artışlar sağlıyor. Intel’e göre, 18A düğümü Intel 3’e kıyasla %15 daha yüksek performans ve %30’a kadar daha yüksek yoğunluk sunuyor.

    Arizona’daki fabrika, Intel’in ABD’de 56 yılı aşkın süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü. 18A üretiminin başlamasıyla birlikte Intel, dünya çapında müşteriler için güvenilir bir çip üreticisi olma yolunda önemli bir adım atmış durumda. Büyük teknoloji şirketlerinin çip ihtiyaçları için Intel Foundry’ye yöneldiğine dair söylentiler de bu tabloyu destekliyor. 

    Intel'in rakipleri TSMC ve Samsung ise 2nm sınıfı çözümlerini ABD’de ancak 2026 sonuna doğru üretmeye başlamayı planlıyor. Bu da Intel’in zaman açısından ciddi bir avantaja sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, 18A’nın başarısında asıl belirleyici unsur, müşterilerin ilgisi olacak.

