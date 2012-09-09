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Intel, Ivy Bridge ailesine yeni Extreme Edition mobil işlemci ekledi

6 yıl
2,2b
1
22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in 3. nesil Core işlemci ailesi Ivy Bridge platformuna ait ilk modelleri Nisan ayı itibariyle piyasada görmeye başlamıştık. Intel, Ivy Bridge ailesine yeni bir mobil işlemci daha eklediğini duyurdu.

Üst seviye Core i7 Mobile Extreme Edition işlemcilerinin performansını yukarı çekecek olan model, hız bakımından da 3GHz sınırına ulaşmış durumda.

4 çekirdekli yeni işlemcinin adı Core i7-3940XM Extreme Edition. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan işlemci, çekirdek başına 64KB L1 önbellek, 256KB L2 önbellek, 2MB L3 önbellek sunuyor. Kolay overclock işlemleri için çarpan kilidi de açık. İşlemcide 8 işlem birimi mevcut.

İşlemcinin 3GHz olan hızı, Turbo Boost ile 4 aktif çekirdekte 3.7GHz'e, 2 aktif çekirdekte 3.8GHz'e, tek aktif çekirdekte ise 3.9GHz'e çıkabiliyor.

Isıl tasarım gücü 55watt olan işlemci 17 inç ve üzeri üst seviye dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Kağıt üzerinde Core i7-3920XM işlemcisine göre yüzde 3 daha iyi performans sunuyor.

Grafik tarafı Intel HD 4000 grafik birimine emanet edilmiş. İşlemcinin fiyatı ise 1096$ seviyesinde.


http://www.zdnet.com/intel-releases-3ghz-core-i7-mobile-extreme-edition-processor-7000003769/ Yorum Yaz
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abrenax 6 yıl
ısınma sorunu olmazsa baya iş görür. sandy bridge i7 işlemciler, laptoplarda çok ısınıyor
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apollonx 6 yıl abrenax
enver328

ısınma sorunu olmazsa baya iş görür. sandy bridge i7 işlemciler, laptoplarda çok ısınıyor

IVY bridge'lerde ısınıyor.
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osmanefeozkan 6 yıl
normal kullanıcının işi yok 2000 liranın altında alacağım her bilgisayar için amd daha performanslı
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OverClocK1ng 6 yıl
Amedra
Orijinalden alıntı: mansurmarsak Kim ne derse desin apple ^o^
Dostum gidin başka yerde trolleyin ya.

Boşver ilgilenme şu zavallılarla. Sonra ilgilenince daha çok ilgi istiyorlar...
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HiqhWoltage 6 yıl
Overclock yapılabiliyor mu acaba ya ?
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E_Aydin35 6 yıl
Gerçekten en iyisinden performans, hız, ve verimlilik isteyenler için fazlasıyla üst düzey bir işlemci.. Bedelinin karşılığını veriyordur kesinlikle, Allah sahibine bağaşlasın..
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regaibyigit. 6 yıl
BrokenCross
4.nesilde masaüstüne yetişirler artık(saat hızı olarak)

bence herşey saat hızı değil stabilite daha önemli.
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HighonFire 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
BrokenCross
4.nesilde masaüstüne yetişirler artık(saat hızı olarak)

bence herşey saat hızı değil stabilite daha önemli.

Stabil olmasa piyasaya sunmazlardı öyle değil mi? Ben sadece saat hızı bakımından söyledim. Bak mesela ilk nesil mobil i7lerin en iyisi 2GHzken bu 3GHz hemde mimari olarak daha iyi. Stabil olmayan işlemciyi hiçbir firma sürmez piyasaya ne amd ne intel.
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mansurmarsak 6 yıl
Kim ne derse desin apple ^o^
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Amedra 6 yıl
mansurmarsak

Kim ne derse desin apple ^o^

Dostum gidin başka yerde trolleyin ya.
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King ov Hell 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak
Kim ne derse desin apple ^o^

-1
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cengizhan1903 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

Kim ne derse desin apple ^o^

ok cnm ok
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SSDc 6 yıl
+ Yada - Veremiyoruz.Şimdi kim ne derse desin apple yazsam birşey olmayacak mı ? :D
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HighonFire 6 yıl
4.nesilde masaüstüne yetişirler artık(saat hızı olarak)
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depeche35 6 yıl
Çok elzem bir işlemcimi ?
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mertov 6 yıl
Sıcaklık problemi yüzünden revizyon gelecek mi masaüstü işlemcilere bilgisi olan?
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