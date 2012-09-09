Intel, Ivy Bridge ailesine yeni Extreme Edition mobil işlemci ekledi

Intel'in 3. nesil Core işlemci ailesi Ivy Bridge platformuna ait ilk modelleri Nisan ayı itibariyle piyasada görmeye başlamıştık. Intel, Ivy Bridge ailesine yeni bir mobil işlemci daha eklediğini duyurdu.





Üst seviye Core i7 Mobile Extreme Edition işlemcilerinin performansını yukarı çekecek olan model, hız bakımından da 3GHz sınırına ulaşmış durumda.





4 çekirdekli yeni işlemcinin adı Core i7-3940XM Extreme Edition. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan işlemci, çekirdek başına 64KB L1 önbellek, 256KB L2 önbellek, 2MB L3 önbellek sunuyor. Kolay overclock işlemleri için çarpan kilidi de açık. İşlemcide 8 işlem birimi mevcut.





İşlemcinin 3GHz olan hızı, Turbo Boost ile 4 aktif çekirdekte 3.7GHz'e, 2 aktif çekirdekte 3.8GHz'e, tek aktif çekirdekte ise 3.9GHz'e çıkabiliyor.





Isıl tasarım gücü 55watt olan işlemci 17 inç ve üzeri üst seviye dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Kağıt üzerinde Core i7-3920XM işlemcisine göre yüzde 3 daha iyi performans sunuyor.





Grafik tarafı Intel HD 4000 grafik birimine emanet edilmiş. İşlemcinin fiyatı ise 1096$ seviyesinde.