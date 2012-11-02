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Intel Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin özellikleri şekilleniyor

6 yıl
855
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin özellikleri şekilleniyor
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Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3970X Extreme Edition işlemcisini satışa sunan Intel, kapalı kapılar ardında Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Sunucular için geliştirilen Sandy Bridge-EP serisi işlemcilerden türetilen mevcut modeller ile kıyaslandığında Ivy Bridge-E serisi işlemciler önemli yenilikler ile gelecek. 
Model bazında çekirdek sayısı ve Seviye 3 bellek kapasitesinde herhangi bir değişikliğin bulunmadığı Ivy Bridge-E serisi işlemciler, benzer şekilde 130 Watt TDP değeri ile gelecekler. Yeni mimarinin getirdiği PCI Express 3.0 desteği gibi özellikleri bünyesinde barındıran yüksek performans odaklı işlemciler, yeni komut setlerinden de faydalanıyorlar.
PCI Express 3.0 için 40 hatta sahip olan Ivy Bridge-E serisi işlemciler, aynı zamanda PCI Express 2.0 ve DMI 2.0 için 4 hatta sahipler. Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak doğal bellek hızı desteğinin aynı AMD FX serisi işlemcilerde olduğu gibi 1866MHz'e çıkartıldığı işlemciler, bellek kontrolüne yönelik bir takım güncellemeler de içeriyor. 
Bellek kontrolcüsü hala her bellek kanalı için 1DIMM konfigürasyonunda olmakla birlikte, Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak en yüksek 4Gb olan DIMM kapasitesi, Ivy Bridge-E serisinde 8Gb'a yükseltilmiş durumda. Yeni işlemci ailesi aynı zamanda geriye dönük uyumluluk ta sergiliyor.
X79 çipsetli anakartlarda çalışacak yeni işlemciler için en çok merak edilen konulardan birisi ise çıkacak modellerin hangi hızlarda çalışacağı? Net bir bilgi olmasa da üretim teknolojisinin 32nm'den 22nm'ye güncellenmesiyle birlikte frekans değerlerinin de artması bekleniyor. Yeni işlemciler muhtemelen 2013'ün ilk yarısında lanse edilecek.
Intel Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin özellikleri şekilleniyor
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-MoDeStUs- 6 yıl
tamamıyle cop bu ıslemcıler.Haswell nasıl cıkacak bakalım.sanırım sand ve ıvy kullananları Haswell bıle kesmıyecek ondan sonrakıne kadar beklemeye devam.
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CoolnQuiet 6 yıl
Intel, sen adam olmazsın, sene olmuş ya da olacak 2013 hala 8 çekirdekli masaüstüleri çıkarmıyorsun, buldun tabii AMD'yi gariban zamanlarında gazla millete mimariyi küçültüp aynı işlemcileri. Hadi mobil devrimi kaçırdın ve hala kaçırmaktasın anladık, kendince de maliyet azaltımı yapıp karını artırma stratejisini benimsemiş gibi de bir halin var ama bu yaklaşım da tutmaz söyleyeyim, şimdi 8 çekirdeklileri sürseydin çoğu kullanıcı platform güncelleme planı yapardı ama bu şekilde yapmaz, e o zaman kim kazandı, hiç kimse..
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OverClocK1ng 6 yıl
Bir numarası da yokmuş. Ivybridge i tercih ederim. 130 Watt ama bir numara yok pek.
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rockndarkk 6 yıl
Soketin değiştiği falan yok geçen sene açıklamışlardı bu mevzuyu. Ancak upgrade etmeye değecek birşeyde yok pci express 3 desteği haricinde onunda pratikte elle tutulur yanı olurmu bilemiyorum. Haswell'lerde ciddi enerji tasarrufu olacağını düşündüğümüzde ivy bridge-e'yi es geçmek daha makul bana gore. Yuzde 10 15 daha hızlı olsa ne olacak?
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BiG_mAsTeR 6 yıl
Soket degismiyorki varolan SB-E islemcilerin yerini alacak bunlar ilk defa X79 a gectigime sevindim.
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IBreak4LoveI 6 yıl
CoreXXX
x79 larda doğal usb 3desteği yok ve 2 tane sata 6g var doğal.daha fazlası için marvell felan kullanılıyor. anakart ve cpu 3000 lira felan olacak ama teknolojiye bak ne anladım bu işten

anakartla 3000 tl olucaksa bu bence çok çok fazla :S
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CoreXXX 6 yıl
x79 larda doğal usb 3desteği yok ve 2 tane sata 6g var doğal.daha fazlası için marvell felan kullanılıyor. anakart ve cpu 3000 lira felan olacak ama teknolojiye bak ne anladım bu işten
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TURK-ŞAD 6 yıl CoreXXX
CoreXXX
x79 larda doğal usb 3desteği yok ve 2 tane sata 6g var doğal.daha fazlası için marvell felan kullanılıyor. anakart ve cpu 3000 lira felan olacak ama teknolojiye bak ne anladım bu işten

Abartmayalım o kadar da değil..... Bilmeden yorum yapmak ne kadar doğru 368 tl msı x79 anakara vatan da bulunabiliyor, core i7 3820 CPU da 598 tl, diğer bileşenler AMd ve İNTEl cephesinde ortak olduğu için onlara hiç girmiyorum RAM HDD VGA vs. vs.... Fiyatlar abarttığınız derecede uçuk değil yani....


Benim gibi X79 sistem sahiplerinin intlerin uzun zamandır yapmadığı birşeyi yaparak anakart değiştirmeden CPU güncellemesi yaparak 22 nm CPU kullanabilecek olmamız çok iyi haber...
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*INVICTUS* 6 yıl
Float 16 ozeliigi nedir? Sandy ile tek farki bu mu simdi?
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12 Angry Men 6 yıl
soket niye değişiyorlar boşuna anakart masrafı yaptırıyorlar intelin bu yönünü beyenmiyorum yeni ürünler çıksında eski ürünlerde biraz ucuzlasın
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iceman_54 6 yıl
onca soket değişiminden sonra gözümden düştü intel....
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