Intel Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin özellikleri şekilleniyor

Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3970X Extreme Edition işlemcisini satışa sunan Intel, kapalı kapılar ardında Ivy Bridge-E serisi işlemcilerin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Sunucular için geliştirilen Sandy Bridge-EP serisi işlemcilerden türetilen mevcut modeller ile kıyaslandığında Ivy Bridge-E serisi işlemciler önemli yenilikler ile gelecek.

Model bazında çekirdek sayısı ve Seviye 3 bellek kapasitesinde herhangi bir değişikliğin bulunmadığı Ivy Bridge-E serisi işlemciler, benzer şekilde 130 Watt TDP değeri ile gelecekler. Yeni mimarinin getirdiği PCI Express 3.0 desteği gibi özellikleri bünyesinde barındıran yüksek performans odaklı işlemciler, yeni komut setlerinden de faydalanıyorlar.

PCI Express 3.0 için 40 hatta sahip olan Ivy Bridge-E serisi işlemciler, aynı zamanda PCI Express 2.0 ve DMI 2.0 için 4 hatta sahipler. Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak doğal bellek hızı desteğinin aynı AMD FX serisi işlemcilerde olduğu gibi 1866MHz'e çıkartıldığı işlemciler, bellek kontrolüne yönelik bir takım güncellemeler de içeriyor.

Bellek kontrolcüsü hala her bellek kanalı için 1DIMM konfigürasyonunda olmakla birlikte, Sandy Bridge-E serisinden farklı olarak en yüksek 4Gb olan DIMM kapasitesi, Ivy Bridge-E serisinde 8Gb'a yükseltilmiş durumda. Yeni işlemci ailesi aynı zamanda geriye dönük uyumluluk ta sergiliyor.

X79 çipsetli anakartlarda çalışacak yeni işlemciler için en çok merak edilen konulardan birisi ise çıkacak modellerin hangi hızlarda çalışacağı? Net bir bilgi olmasa da üretim teknolojisinin 32nm'den 22nm'ye güncellenmesiyle birlikte frekans değerlerinin de artması bekleniyor. Yeni işlemciler muhtemelen 2013'ün ilk yarısında lanse edilecek.