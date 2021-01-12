Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor

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Mavi ekip AMD’nin karşısına konumlandırdığı Rocket Lake işlemcilerinin yanı sıra düşük güç tüketimi odaklı yongalarını da detaylandırdı.

Intel Jasper Lake

Intel’in CES 2021 etkinliği ile birlikte 10 nm üretim sürecinden çıkan Tremont çekirdeklerini temel alan Jasper Lake işlemcileri resmiyet kazandı. 6/10 wattlık 2 sınıfa ayrılan Pentium ve Celeron işlemciler 4 çekirdekli modülleri temel alıyor.

2 çekirdekli seçeneklerde 4 çekirdekten 2'si kapatılsa da 4 çekirdeğe ayrılan L2 önbellek saklı tutulduğu için 2-4 çekirdekli modellerde 1.5 MB’lık L2 önbellek ortak durumda. Dahası Intel Celeron çözümlerinde de Pentium modellerinde olduğu gibi 4 MB’lık L3 önbelleğe yer vermiş.

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Ek olarak 6 watt TDP’li işlemcilerde boost TDP limiti 20 watt olarak belirtilirken 10 watt TDP’li seçeneklerin boost sınırı bildirilmemiş.

Bu durumda Jasper Lake’te Pentium-Celeron farkı işlemci ve iGPU frekansı farkına dayanıyor. DDR4 2933 MHz ve LPDDR4X-2933 MHz RAM’lere destek sunulan yongalarda DDR4/LPDDR4X bellek frekansının aynı tutulması ise ilgi çekici. Zira LPDDR4X belleklerde 3600 MHz oldukça ulaşılabilir bir seviye.

Güncel Xe mimarisi yerine Gen11 iGPU’suna yer verilen Jasper Lake işlemcileri temel olarak uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara yönelik geliştirilmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak"

Intel’in Image Processing Unit’iyle video görüşmelerinde bulanıklık sorunlarının önüne geçilebileceği yeni atom tabanlı işlemciler bu açıdan çevrim içi eğitim vurgusuyla öne çıkacağa benziyor.

https://www.anandtech.com/show/16388/intel-launches-jasper-lake-tremont-atom-cores-for-all

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