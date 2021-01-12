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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan hibrit tasarımlı Lakefield işlemcilerinin zayıf çekirdek bölümünü oluşturan Tremont tabanlı Celeron ve Pentium işlemciler duyuruldu.
    4 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor
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    Mavi ekip AMD’nin karşısına konumlandırdığı Rocket Lake işlemcilerinin yanı sıra düşük güç tüketimi odaklı yongalarını da detaylandırdı.

    Intel Jasper Lake

    Intel’in CES 2021 etkinliği ile birlikte 10 nm üretim sürecinden çıkan Tremont çekirdeklerini temel alan Jasper Lake işlemcileri resmiyet kazandı. 6/10 wattlık 2 sınıfa ayrılan Pentium ve Celeron işlemciler 4 çekirdekli modülleri temel alıyor.

    2 çekirdekli seçeneklerde 4 çekirdekten 2'si kapatılsa da 4 çekirdeğe ayrılan L2 önbellek saklı tutulduğu için 2-4 çekirdekli modellerde 1.5 MB’lık  L2 önbellek ortak durumda. Dahası Intel Celeron çözümlerinde de Pentium modellerinde olduğu gibi 4 MB’lık L3 önbelleğe yer vermiş.

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    Ek olarak 6 watt TDP’li işlemcilerde boost TDP limiti 20 watt olarak belirtilirken 10 watt TDP’li seçeneklerin boost sınırı bildirilmemiş.

    Bu durumda Jasper Lake’te Pentium-Celeron farkı işlemci ve iGPU frekansı farkına dayanıyor. DDR4 2933 MHz ve LPDDR4X-2933 MHz RAM’lere destek sunulan yongalarda DDR4/LPDDR4X bellek frekansının aynı tutulması ise ilgi çekici. Zira LPDDR4X belleklerde 3600 MHz oldukça ulaşılabilir bir seviye.

    Güncel Xe mimarisi yerine Gen11 iGPU’suna yer verilen Jasper Lake işlemcileri temel olarak uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara yönelik geliştirilmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak"

    Intel’in Image Processing Unit’iyle video görüşmelerinde bulanıklık sorunlarının önüne geçilebileceği yeni atom tabanlı işlemciler bu açıdan çevrim içi eğitim vurgusuyla öne çıkacağa benziyor.



    https://www.anandtech.com/show/16388/intel-launches-jasper-lake-tremont-atom-cores-for-all Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    QNAP ve Synology için yeni ürün vakti. NAS cihazları adam akıllı atomlar gelmeyince baya geride kalmıştı. 2022 gibi sağlam ürünler görürüz bundan sonra diye düşünüyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grafik birimi olarak ne koydular acaba. Iris ya da Iris Pro (Xe' den önceki nesil bunla sonuçta) var ise ne ala. Yok hala HD Graphics koyduysalar yuh...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Gidip de Celeron'a Xe koayacaklarını sanmam. Düz 2 çekirdekli işlemci, üzerine de güçlü Xe mi koyacaklar, şaşarım xD
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