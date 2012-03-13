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Intel kendi IPTV hizmetini 2012 sonunda başlatmayı planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mikroişlemci üretimi konusunda bir numara olan Intel firması, oldukça farklı bir alanda, IPTV hizmeti konusunda şimdiki kablo ve uydu aboneliklerine rakip olacak bir hizmeti hayata geçirmek için çalışmalar yapıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bizzat tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından desteklenen proje, firmanın doğrudan tüketiciye hitap eden bir girişimi olacak. 

Intel markası altında oturma odalarına hizmet verecek TV servisi şimdilik ete kemiğe bürünmekten hayli uzak ancak Intel şimdiden yayınların lisansları için servis sağlayıcılarla görüşmeye, prototip set üstü TV kutusunu ve gezinti arayüzünü denemeye başladı.

Intel'in 2012 yılı sonlarında hazır hale getirmeyi planladığı web tabanlı TV servisi segmentinde Google ve Apple hali hazırda faaliyet gösteriyor ve güçlü birer rakip konumunda. 

Akıllı TV segmentinde de yatırımlarına devam eden Intel'in özellikle Medfield tabanlı işlemcileri ile internet TV segmentinde iddialı olmak istediği göze çarpıyor.

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sahoron 7 yıl en beğenilen
Bu devirde apple ve intelden korkulur çok fazla nakit paraları var ve parayla her yere girebilirler örnekte oldugu gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
lig tv dijitürk ün yarısı zaten
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be Intel bu sektörede girişiyo ya gam yemem artık teknoloji alanında :P
Doğrusu evimde Intel marka bir IPTV görmeyi çok isterim...
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umutarslan.com 7 yıl
türkiyede iş yapmak istiyorsan lig tvyi alacaksın.Tivibu biraz daha yayılsın lig tv de eklenecekmiş bu tip söylentiler var.
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sahoron 7 yıl en beğenilen
Bu devirde apple ve intelden korkulur çok fazla nakit paraları var ve parayla her yere girebilirler örnekte oldugu gibi.
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söny 7 yıl
İntel tv fazla para kazanmak herşey yaptırıyor işte gereksiz ki türkiye için tamamen gereksiz dilimiz yok ama hayırlı olsun diyelim
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