Intel kendi IPTV hizmetini 2012 sonunda başlatmayı planlıyor

Mikroişlemci üretimi konusunda bir numara olan Intel firması, oldukça farklı bir alanda, IPTV hizmeti konusunda şimdiki kablo ve uydu aboneliklerine rakip olacak bir hizmeti hayata geçirmek için çalışmalar yapıyor.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bizzat tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından desteklenen proje, firmanın doğrudan tüketiciye hitap eden bir girişimi olacak.





Intel markası altında oturma odalarına hizmet verecek TV servisi şimdilik ete kemiğe bürünmekten hayli uzak ancak Intel şimdiden yayınların lisansları için servis sağlayıcılarla görüşmeye, prototip set üstü TV kutusunu ve gezinti arayüzünü denemeye başladı.





Intel'in 2012 yılı sonlarında hazır hale getirmeyi planladığı web tabanlı TV servisi segmentinde Google ve Apple hali hazırda faaliyet gösteriyor ve güçlü birer rakip konumunda.





Akıllı TV segmentinde de yatırımlarına devam eden Intel'in özellikle Medfield tabanlı işlemcileri ile internet TV segmentinde iddialı olmak istediği göze çarpıyor.