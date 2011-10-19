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Intel kendi rekorunu kırdı, 3. çeyrekte 14 milyar dolar gelir elde etti

7 yıl
14b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rekor tazeleyen şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini %29 oranında veya bir başka değişle 3.2 milyar dolar arttırarak 14.3 milyar dolar seviyesine yükseltti. 
İşlemci satışlarını önemli oranda arttıran Intel, PC Grubu'ndan %22 artış ile 9.4 milyar dolar gelir elde ederken, Data Center Grubu'ndan 2.5 milyar dolar, Atom işlemci ailesi ve bu işlemcilere özel çipsetlerden 269 milyon dolar gelir (%32 düşüş yaşandı) ve McAfee ile Intel Mobile Communications'dan da 1.1 milyar dolar gelir elde etti.  Brüt kar oranı, şirketin daha önceki tahmininin %0.6 oranında altında kalarak %63.4 olarak gerçekleştiği 3. çeyrekte, araştırma-geliştirme ve yönetime yönelik harcamalar da yine şirket beklentilerinin altında kalarak 4.2 milyar dolar olarak kayda geçirildi.
Genel hisselerin 186 milyonunu yeniden alabilmek için 4 milyar dolar kullanan şirket için efektif vergi oranı ise tahminlerin hafif üzerinde çıkarak %29 olarak gerçekleşti. Çeyrek bazındaki finansal verilerde 14 milyar doları ilk defa geçen Intel, dizüstü bilgisayar satışlarındaki artışın gelirlerde önemli bir rol oynadığını ifade ederken, son çeyrekte ise 14.7 milyar dolar (± 500 milyon dolar) gelir beklediğini açıkladı. 

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exerion 7 yıl

Menow
AMD işlemci piyasasındaki imajını bir an evvel kurtaramaz ise ilerleyen süreçlerde INTEL daha yüksek gelir ve kar açıklayacağı aşikar :(
Deli olmamak içten değil. C2D işlemciler hala piyasada ve E6800 fiyatları 100$ dan aşağı değil.
C2D işlemcilerin kaç yıllık olduğunu bilen varmı? INTEL hala bu işlemcileri satıyor... Üstüne 3. nesili koyacak yakında ve hala E6800 diye işlemci satılıyor...
Tekelcilikiğin sonu budur.
İş teknoloji pazarıysa ve teknoloji bu kadar sık güncelleniyor ise, şahin marka arabayı halen daha 20.000 TL'ye satmakdır bu...

karsinda ciddi bi rakip yoksa sende satarsin
MenowAMD işlemci piyasasındaki imajını bir an evvel kurtaramaz ise ilerleyen süreçlerde INTEL daha yüksek gelir ve kar açıklayacağı aşikar ...
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WinteR 7 yıl en beğenilen
Tekelcilik değil, böyle bir kıyaslama olmaz, i5 2400 190 dolar ise e6800 30 dolar olması lazım ki olmaz, ürün çeşitliliğidir, tekelci olsa 2008'deki işlemcilerini koyar, mhz artırır arttırır satar, zaten pazarı var, gücü var, kapital olmuş, ama hersene tick tack çalışıp teknolojiyi bir adım daha ileri götürüyorlar. AMD'nin de kesinlikle olması lazım, ama burda konu AMD'nin olması değil, Intel'i beğenmeme, körkütük fanatizm bu hallere getirdi zaten.
edit: Ivy bridge aynı frekansda %50 daha düşük güç tüketimi veya aynı güç tüketiminde %37 fazla frekans deniliyor, tekelci intel ama gidip bulldozer diye kod ismi koymuyor, destroyer, terminator filan koysun,devam etsin bu kafayla AMD.
Tekelcilik değil, böyle bir kıyaslama olmaz, i5 2400 190 dolar ise e6800 30 dolar olması lazım ki olmaz, ürün çeşitliliğidir, tekelci olsa 2008'deki işlemciler...
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DH Misafiri 7 yıl
Eee.. tek başına at koşturuyorlar...
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6Clas 7 yıl
Amd kötülendikçe İntel kazanacaktır zaten tek rakibi var adamların şu bizim türkler bide işlemciye el atsalar diyorum araba işi sonuçlanırsa.
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DH Misafiri 7 yıl
slm isin aslı şöyle intel lider kim ne derse desin eyer fiyatlarını amd fiyatına indirirse amd batar intel rekabet istiyor piyasada işin diğerboyutuda bo kendisini geliştirmek için amd yi kullanıyor amd de bunun farkında eyer amd fiyat yükseltirse batar intel fiyat düşürürse gene amd batar amd köşelik durum yani :)ben i7 kullanıcısı olarak böyle potansieli yüksek bir işlemci görmedimbircok oyun ağır program kullanan biri olarak işlemciyi normal uygulamalarda %15 in üzerine cıkarken görmedim :)
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janparey 7 yıl
exerion

MenowAMD işlemci piyasasındaki imajını bir an evvel kurtaramaz ise ilerleyen süreçlerde INTEL daha yüksek gelir ve kar açıklayacağı aşikar :(Deli olmamak içten değil. C2D işlemciler hala piyasada ve E6800 fiyatları 100$ dan aşağı değil.C2D işlemcilerin kaç yıllık olduğunu bilen varmı? INTEL hala bu işlemcileri satıyor... Üstüne 3. nesili koyacak yakında ve hala E6800 diye işlemci satılıyor...Tekelcilikiğin sonu budur. İş teknoloji pazarıysa ve teknoloji bu kadar sık güncelleniyor ise, şahin marka arabayı halen daha 20.000 TLye satmakdır bu...
karsinda ciddi bi rakip yoksa sende satarsin

Hayır,135 liraya x2 260 alıp yanına bir am3 dizip ne güzel ileriye dönük bir sistem kurmak varken bilmeden görmeden intelse iyidir deyip,gidip hala 775 anakart üzerine E6800 alan kullanıcı kitlesine sahipsen satarsın.AMD reklamlarını bilgisayar dergilerinde görürsün teknoloji konusunda bilgili okuyan kesim bilir,İNTEL reklamlarını televizyon kanallarında veya ucuz işlemci için yaltakçılık yapan bilgisayar üreticilirinin reklamlarının sonunda görürsün.bol televizyon izleyen bilgisayardan pek anlamayan kesimin bilgisayar alırken dikkat ettiği ve bilgisayarında hakkında sahip olduğu sınırlı donanımlardan biridir.(Mobil tarafında intelin hakimiyetini ve tecrübesini kabul ediyor,masaüstü tarafı için konuşuyorum)
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aoktar 7 yıl
oyun için amd, iş için intel. fanatikliğe gerek yok. fiyat/performans mühim
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B A T M A N 7 yıl
intel en iyi si olabilir ama ben eski bir i5 kullanıcısı olarak x4 ler daha iyi diyebiliyorum ve daha da ucuz ben bu sebeble amd diyorum
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Master_Evil 7 yıl
kim ne derse desin 14.000.000.000$
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sabe 7 yıl
Zamanında firmalara amd kullanmasınlar diye para ödeme(rüşvet) ahlaksızlığını gösteren intel'di.Örnek:Dell.1 milyar doların üstünde sadece Dell firmasına ödeme yapmışlar.
Malını satamayan firma doğal olarak ar-ge'ye bütçe ayırmakta zorlanır.
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YasinCC 7 yıl
Bir firmanın öncü olup isim yapmasının faydalarını gören firmalardan biri aslında ürünleri çok güzel ama değerinin üstünde satmasını sağlayan ismi bence
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BecHo-minaTor 7 yıl
AR&GE yatırımlarını ciddiye alarak, kalite standartlarını en yüksekte tutarak üreten bir firma için gayet normal. Keşke AMD'de bu kalitede işlemci yapsada rekabet olsa fiyatlar inse. Kim ne derse desin Intel hak ediyor arkadaş. Güçlü, kaliteli, stabil
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Erasmus78 7 yıl
Bir de Apple'a aç gözlü derler. Apple gene %30 civarında kar ediyor ürünlerinden ortalama. İntelin yarısı neredeyse. :)))
İntel %50 indirimle ürün satsa hem tüm rakiplerini batırır hem de halen daha kar eder. Yok böyle bir şey. :D
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SystemApps 7 yıl
LeSRiSeL
hak edıyor bence..Ben p4 dumden sonra phenom II x3 aldım..hıcte memnun kalmadım..sonrakı bılgısayarımı almaya daha 5 yıl var ama alırsam ıntel alırım..

ben de p4 den phenom II X4 e geçtim acayip memnun kaldım.1 sene oldu ve hala da menunum.
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Menow 7 yıl SystemApps
SystemApps

LeSRiSeL

hak edıyor bence..Ben p4 dumden sonra phenom II x3 aldım..hıcte memnun kalmadım..sonrakı bılgısayarımı almaya daha 5 yıl var ama alırsam ıntel alırım..


ben de p4 den phenom II X4 e geçtim acayip memnun kaldım.1 sene oldu ve hala da menunum.

Arkadaş sadece paint kullanıyor anlaşılan... P4 den Phenom II ye geçipte nası farkı anlamaz bi insan anlamıyorum... Aralarında dağlar kadar fark var... Paint kullanıyorsan onda farkı anlamana imkan yok elbette. Face de de anlaşılmaz belki.

Ama anlamıyorum Wİndows 7 kullanıyorsun. Açılışı bile fark eder hacım :D. XP bile kullansan fark eder...

Windows 98 kullanıyorsan yapacak birşey yok. Tek yapabileceğimiz, "sağa sola kıpraşma, üstüne cam fanus indiriyoruz. Veee müzemizde sergilemeye hazır arkadaş..."
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arseniCem 7 yıl
hala kazığın tadına doyamayan fanatikler var ( iki taraf içinde )

şunu bir türlü anlamıyor insanlar. iki kurum arasında rekabet olursa tüketiciye yarar. eğer tekel olursa sizi dürtükler
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oktayakgoz 7 yıl arseniCem
arseniCem
hala kazığın tadına doyamayan fanatikler var ( iki taraf içinde )

şunu bir türlü anlamıyor insanlar. iki kurum arasında rekabet olursa tüketiciye yarar. eğer tekel olursa sizi dürtükler


faceden durtulmeye alistik. artik kim durtse sorun olmaz
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