Intel kendi rekorunu kırdı, 3. çeyrekte 14 milyar dolar gelir elde etti

Intel üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rekor tazeleyen şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini %29 oranında veya bir başka değişle 3.2 milyar dolar arttırarak 14.3 milyar dolar seviyesine yükseltti.

İşlemci satışlarını önemli oranda arttıran Intel, PC Grubu'ndan %22 artış ile 9.4 milyar dolar gelir elde ederken, Data Center Grubu'ndan 2.5 milyar dolar, Atom işlemci ailesi ve bu işlemcilere özel çipsetlerden 269 milyon dolar gelir (%32 düşüş yaşandı) ve McAfee ile Intel Mobile Communications'dan da 1.1 milyar dolar gelir elde etti. Brüt kar oranı, şirketin daha önceki tahmininin %0.6 oranında altında kalarak %63.4 olarak gerçekleştiği 3. çeyrekte, araştırma-geliştirme ve yönetime yönelik harcamalar da yine şirket beklentilerinin altında kalarak 4.2 milyar dolar olarak kayda geçirildi.

Genel hisselerin 186 milyonunu yeniden alabilmek için 4 milyar dolar kullanan şirket için efektif vergi oranı ise tahminlerin hafif üzerinde çıkarak %29 olarak gerçekleşti. Çeyrek bazındaki finansal verilerde 14 milyar doları ilk defa geçen Intel, dizüstü bilgisayar satışlarındaki artışın gelirlerde önemli bir rol oynadığını ifade ederken, son çeyrekte ise 14.7 milyar dolar (± 500 milyon dolar) gelir beklediğini açıkladı.