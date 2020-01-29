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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir

    İşlemci devi Intel’in bir süredir sessizliğini koruyan Lakefield platformu bir testte ortaya çıktı. Modelin adlandırması da hali hazırdakilerden farklı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Yarı iletken üreticisi Intel bu yaz aylarında Lakefield işlemcilerine dair bazı heyecan verici detayları paylaşmıştı. O dönemden sonra hakkında kaydadeğer bilgi ortaya çıkmayan yonga bu sefer bir testte gün yüzüne çıktı.

     

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    i5-L16G7

    Donanım ve yazılım dünyasındaki gidişatın aksine tek çekirdek performansının önemini arttıracak şekilde benchmark testini değiştiren Userbenchmark’ta ortaya çıkan Lakefield işlemcisi i5-L16G7 oldu. Samsung’un SAMSUNG_NP_767XCL ID’sine sahip dizüstüsünde yer alan model için 1.4 GHz’den 1.75 GHz’e uzanan çalışma aralığı rapor edilmiş.

    Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir
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    Tabi Lakefield’ın ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer mantığa sahip tasarımı düşünüldüğünde diğer çekirdek kümesinin farklı frekans aralığına sahip olması muhtemel. LPDDR4X bellek kontrolcüsüyle gelecek yongalara Gen11 tabanlı iGPU’su eşlik edecek.

    Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir
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    Foveros paketleme tekniğiyle üretilecek Lakefield işlemcileri compute field ve base field adı verilen iki temel birimden oluşuyor. PCIe, USB ve diğer arayüzler gibi performans gereksinimi düşük kontrolcülerden oluşacak base field’ta 22 nm nodu tercih edilecek. Diğer taraftan Sunny Cove ve Atom çekirdeklerinin yer alacağı compute field’ta ise 10 nm tercih edilecek ki iki ünite birbiriyle yüksek yoğunluğa sahip veri yolu aracılığıyla iletişim kuracak.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek"

    Son olarak Lakefield’ta görünüşe göre yeni bir adlandırma stratejisi izlenecek. Hali hazırda işlemcinin konumlandırıldığı aileyi belirten ön ekin dışında 7 haneden oluşan model numarası Lakefield’ta 5’e düşürüleceğe benziyor.



    https://www.techpowerup.com/263388/intel-core-i5-l16g7-is-the-first-lakefield-sku-appearance-possible-prelude-to-new-nomenclature#g263388 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hakimutata Insane 1 sa.
    cingilicce yazmışlar bende anlayamadım.
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    apodur 1 sa.
    Haberi okudum ama bişey anlamadım

    Sanırım yaşlanıyorum
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 3 dk. apodur
    Klasik materyal ve litografilerin siyunu cikarmaya calisip yenilik adiyla pazarlama niyetiyle nabiz yoklamislar....
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