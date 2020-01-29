Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir

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Yarı iletken üreticisi Intel bu yaz aylarında Lakefield işlemcilerine dair bazı heyecan verici detayları paylaşmıştı. O dönemden sonra hakkında kaydadeğer bilgi ortaya çıkmayan yonga bu sefer bir testte gün yüzüne çıktı.

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i5-L16G7

Donanım ve yazılım dünyasındaki gidişatın aksine tek çekirdek performansının önemini arttıracak şekilde benchmark testini değiştiren Userbenchmark’ta ortaya çıkan Lakefield işlemcisi i5-L16G7 oldu. Samsung’un SAMSUNG_NP_767XCL ID’sine sahip dizüstüsünde yer alan model için 1.4 GHz’den 1.75 GHz’e uzanan çalışma aralığı rapor edilmiş.

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Tabi Lakefield’ın ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer mantığa sahip tasarımı düşünüldüğünde diğer çekirdek kümesinin farklı frekans aralığına sahip olması muhtemel. LPDDR4X bellek kontrolcüsüyle gelecek yongalara Gen11 tabanlı iGPU’su eşlik edecek.

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Foveros paketleme tekniğiyle üretilecek Lakefield işlemcileri compute field ve base field adı verilen iki temel birimden oluşuyor. PCIe, USB ve diğer arayüzler gibi performans gereksinimi düşük kontrolcülerden oluşacak base field’ta 22 nm nodu tercih edilecek. Diğer taraftan Sunny Cove ve Atom çekirdeklerinin yer alacağı compute field’ta ise 10 nm tercih edilecek ki iki ünite birbiriyle yüksek yoğunluğa sahip veri yolu aracılığıyla iletişim kuracak.

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Son olarak Lakefield’ta görünüşe göre yeni bir adlandırma stratejisi izlenecek. Hali hazırda işlemcinin konumlandırıldığı aileyi belirten ön ekin dışında 7 haneden oluşan model numarası Lakefield’ta 5’e düşürüleceğe benziyor.

https://www.techpowerup.com/263388/intel-core-i5-l16g7-is-the-first-lakefield-sku-appearance-possible-prelude-to-new-nomenclature#g263388

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