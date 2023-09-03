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    Intel Meteor Lake ''Core Ultra'' işlemciler ufukta göründü

    Yaklaşmakta olan Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak her iki mimari, popüler donanım izleme uygulaması HWMonitor'de keşfedildi
    Intel Meteor Lake ''Core Ultra'' işlemciler ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Intel, merakla beklenen Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki mimari, popüler donanım izleme uygulaması HWMonitor'de keşfedildi. Peki Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake için geri sayım başladı

    Aktarıldığı kadarıyla HWMonitor için yeni paylaşılan sürüm 1.52 güncellemesi, Intel'in yaklaşmakta olan işlemcilerini bir kez daha doğruladı. Verilen notlara göre bu sürüm, Intel Core i9-14900K/KF (24 Çekirdek), Core i7-14700K/KF (20 Çekirdek) ve Core i5-14600K/KF (14 Çekirdek) gibi Raptor Lake Refresh CPU'larla uyumluluğu içeriyor. Ayrıca yeni güncelleme yakın zamanda tanıtılan Radeon RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarına da destek ekliyor. Ancak buradaki en önemli gelişme, Meteor Lake Core Ultra ailesinden de bahsedilmesi diyebiliriz.

    Bilmeyenler için daha önce Raptor Lake Refresh işlemcilerin özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki ailede yer alacak tüm modeller, Ukrayna merkezli bir perakende kanalında gün yüzüne çıkmıştı. Bu nedenle CPU'ların bireysel özelliklerin ayrıntılarına girmeyeceğiz ancak Raptor Lake Refresh'in özellikleri şu şekilde olacak;

    • Raptor Lake ile aynı mimari (Raptor Cove P-Çekirdekleri + Gracemont E-Çekirdekleri)
    • Raptor Lake ile aynı İşlem düğümü (Intel 7 diğer adıyla 10nm++)
    • 6,0 GHz'in ötesinde daha yüksek saat hızları
    • Daha dızlı DDR5 bellek DIMM'leri desteği
    • Daha yüksek güç tüketimi (300W'a Yakın)
    • Mevcut LGA 1700/1800 soket anakartlarla uyumluluk

    Meteor Lake işlemcilere gelirsek, bu işlemciler üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak yepyeni bir isim şemasını beraberinde getirecek. Öyle ki bu modeller arasında Intel Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9 yer alıyor. Bunun haricinde yeni mimarinin Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) temel alacağını belirtelim. İşte Meteor Lake işlemcilerde beklenen tüm yenilikler:

    • Üçlü hibrit CPU mimarisi (P/E/LP-E Çekirdekleri)
    • Yepyeni Redwood Cove (P-Çekirdekleri)
    • Yepyeni Crestmont (E-Çekirdekleri)
    • H/P serisi için 14 çekirdeğe (6+8) kadar ve U Serisi CPU'lar için 12 çekirdeğe (4+8) kadar destek
    • CPU için Intel 4 İşlem Düğümü, tGPU için TSMC
    • 128 EU'ya kadar Intel 'Xe-MTL' GPU
    • LPDDR5X-7467 ve DDR5-5200'e kadar destek
    • 96 GB'a kadar DDR5 ve 64 GB LPDDR5X kapasiteleri
    • Yapay Zeka çıkarımı için Intel VPU
    • Ayrık GPU için x8 Gen 5 şeritleri (Yalnızca H Serisi)
    • Üçlü x4 M.2 Gen 4 SSD desteği
    • Dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası

    Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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