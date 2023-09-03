Intel Meteor Lake ''Core Ultra'' işlemciler ufukta göründü

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Intel, merakla beklenen Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki mimari, popüler donanım izleme uygulaması HWMonitor'de keşfedildi. Peki Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemciler neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake için geri sayım başladı

Aktarıldığı kadarıyla HWMonitor için yeni paylaşılan sürüm 1.52 güncellemesi, Intel'in yaklaşmakta olan işlemcilerini bir kez daha doğruladı. Verilen notlara göre bu sürüm, Intel Core i9-14900K/KF (24 Çekirdek), Core i7-14700K/KF (20 Çekirdek) ve Core i5-14600K/KF (14 Çekirdek) gibi Raptor Lake Refresh CPU'larla uyumluluğu içeriyor. Ayrıca yeni güncelleme yakın zamanda tanıtılan Radeon RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarına da destek ekliyor. Ancak buradaki en önemli gelişme, Meteor Lake Core Ultra ailesinden de bahsedilmesi diyebiliriz.

Bilmeyenler için daha önce Raptor Lake Refresh işlemcilerin özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki ailede yer alacak tüm modeller, Ukrayna merkezli bir perakende kanalında gün yüzüne çıkmıştı. Bu nedenle CPU'ların bireysel özelliklerin ayrıntılarına girmeyeceğiz ancak Raptor Lake Refresh'in özellikleri şu şekilde olacak;

Raptor Lake ile aynı mimari (Raptor Cove P-Çekirdekleri + Gracemont E-Çekirdekleri)

Raptor Lake ile aynı İşlem düğümü (Intel 7 diğer adıyla 10nm++)

6,0 GHz'in ötesinde daha yüksek saat hızları

Daha dızlı DDR5 bellek DIMM'leri desteği

Daha yüksek güç tüketimi (300W'a Yakın)

Mevcut LGA 1700/1800 soket anakartlarla uyumluluk

Meteor Lake işlemcilere gelirsek, bu işlemciler üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak yepyeni bir isim şemasını beraberinde getirecek. Öyle ki bu modeller arasında Intel Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9 yer alıyor. Bunun haricinde yeni mimarinin Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) temel alacağını belirtelim. İşte Meteor Lake işlemcilerde beklenen tüm yenilikler:

Üçlü hibrit CPU mimarisi (P/E/LP-E Çekirdekleri)

Yepyeni Redwood Cove (P-Çekirdekleri)

Yepyeni Crestmont (E-Çekirdekleri)

H/P serisi için 14 çekirdeğe (6+8) kadar ve U Serisi CPU'lar için 12 çekirdeğe (4+8) kadar destek

CPU için Intel 4 İşlem Düğümü, tGPU için TSMC

128 EU'ya kadar Intel 'Xe-MTL' GPU

LPDDR5X-7467 ve DDR5-5200'e kadar destek

96 GB'a kadar DDR5 ve 64 GB LPDDR5X kapasiteleri

Yapay Zeka çıkarımı için Intel VPU

Ayrık GPU için x8 Gen 5 şeritleri (Yalnızca H Serisi)

Üçlü x4 M.2 Gen 4 SSD desteği

Dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası

Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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