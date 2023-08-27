14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler belli oldu
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Bir alt model Core i7-14700K, 20 çekirdekli bir yapıda 3,4GHz temel 5,3 GHz tepe saat hızı, 33MB önbellek ve 125W TDP'ye sahip olacak. Bu konfigürasyon selefine kıyasla önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor. Niketim hem saat hızı (5,40GHz) hem de çekirdek sayısında (8+8) artışa gidilmiş. Ancak bu çekirdeklerin yapılandırması henüz net değil. Kuvvetle muhtemel 8P+12E olacak.
Ailenin orta seviye modeli Core i5-14600K ise selefine benzer 14 çekirdek (6P+8E), 3,5GHz temel 5,3 GHz tepe saat hızı, 24MB önbellek ve 125W TDP ile listelendi. Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada ilk olarak K serisi, hemen ardından ise K'sız kilitli (65W) işlemcilerin tanıtılacağını hatırlatalım.
- Core i9-14900K (BX8071514900K) : 24 çekirdek, 3,2 GHz temel, 6,0 GHz tepe saat hızı, 36 MB önbellek, 125 W TDP
- Core i7-14700K (BX8071514700K): 20 çekirdek, 3,4 GHz temel, 5,6 GHz tepe saat hızı, 33 MB önbellek, 125 W TDP
- Core i5-14600K (BX8071514600K): 14 çekirdek, 3,5 GHz temel, 5,3 GHz tepe saat hızı, 24 MB önbellek, 125 W TDP
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.