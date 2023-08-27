Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, hem Meteor Lake hem de Raptor Lake Refresh işlemciler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, her iki işlemci ailesi hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Raptor Lake Refresh işlemciler arasından Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K ve i5-14600K, Ukrayna merkezli perakende sitesi Telemart'ta listelendi. Peki yeni CPU'lar neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler belli oldu

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla ailenin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900K, 24 çekirdek (8P+16E) konfigürasyonunda 3,2GHz temel, 6GHz tepe saat hızı, 36MB önbellek ve 125W TDP ile tanıtılacak. Bu rakamların Raptor Lake ile benzer olduğu belirtelim. Yalnızca ufak önbellek (4MB) ve saat hızı artışı (5,80GHz) söz konusu.

Bir alt model Core i7-14700K, 20 çekirdekli bir yapıda 3,4GHz temel 5,3 GHz tepe saat hızı, 33MB önbellek ve 125W TDP'ye sahip olacak. Bu konfigürasyon selefine kıyasla önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor. Niketim hem saat hızı (5,40GHz) hem de çekirdek sayısında (8+8) artışa gidilmiş. Ancak bu çekirdeklerin yapılandırması henüz net değil. Kuvvetle muhtemel 8P+12E olacak.

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Ailenin orta seviye modeli Core i5-14600K ise selefine benzer 14 çekirdek (6P+8E), 3,5GHz temel 5,3 GHz tepe saat hızı, 24MB önbellek ve 125W TDP ile listelendi. Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada ilk olarak K serisi, hemen ardından ise K'sız kilitli (65W) işlemcilerin tanıtılacağını hatırlatalım.

Core i9-14900K (BX8071514900K) : 24 çekirdek, 3,2 GHz temel, 6,0 GHz tepe saat hızı, 36 MB önbellek, 125 W TDP

: 24 çekirdek, 3,2 GHz temel, 6,0 GHz tepe saat hızı, 36 MB önbellek, 125 W TDP Core i7-14700K (BX8071514700K): 20 çekirdek, 3,4 GHz temel, 5,6 GHz tepe saat hızı, 33 MB önbellek, 125 W TDP

20 çekirdek, 3,4 GHz temel, 5,6 GHz tepe saat hızı, 33 MB önbellek, 125 W TDP Core i5-14600K (BX8071514600K): 14 çekirdek, 3,5 GHz temel, 5,3 GHz tepe saat hızı, 24 MB önbellek, 125 W TDP

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14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler belli oldu