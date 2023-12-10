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    Galaxy Book 4 Ultra’da kullanılacak Core Ultra 9 185H test edildi

    Samsung’un Galaxy Book 4 Ultra’da kullanacağı Core Ultra 9 128H görüntülendi. İşlemcinin CPU-z görüntüleri, ürünün teknik detaylarını ve performansını gözler önüne seriyor.
    Intel Core Ultra 9-185H Tam Boyutta Gör
    Yeni isimlendirme sistemine geçen Intel, yakında Core Ultra “Meteor Lake” işlemcilerini tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda birçok sızıntıya konu olan bu seri, Core Ultra 9 185H işlemcisi ile bir kez daha tartışma konusu oldu.

    Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinin detayları belli oldu

    Core Ultra 9 185H işlemcisinden güç alacak üst seviye Samsung Galaxy Book 4 Ultra modelinin CPU-z profili sızdırıldı. CPU-z sayfasına göre Core Ultra 9 185H; 6 performans çekirdeğine, 8 verimlilik çekirdeğine ve 2 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeğine sahip. 24MB L3 önbelleğe sahip çip, 24 izlek birimine sahip ve 5.1GHz frekansına çıkabiliyor. Cihazın TDP değeri ise 45W olarak görülüyor. Ortaya çıkan Galaxy Book 4 Ultra, Samsung’un test ürünü olarak görünüyor ancak piyasaya sürülecek modelin benzer bir profile sahip olması bekleniyor. Cihazın CPU-z profilinde RAM hızına ve termal limitlere yer verilmemiş.

    Core Ultra 9 185H işlemcisinin teknik özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Core Ultra 9 185H, CPU-z’nin tek çekirdek testinde 767 puan alırken çok çekirdek testinde 8096 puan almayı başarmış. Bu puanlar, Raptor Lake Core i9-13900H işlemcisinin gerisinde kalıyor. Ancak 185H, Ryzen 9 7940HS işlemcisine kıyasla tek çekirdekte %14, çok çekirdek testinde ise %5 daha yüksek performans gösteriyor. Ürünün batarya ve termal performansı henüz belli değil ancak Galaxy Book 4 Ultra’nın bakır alüminyum taban plakası ve çift fan içeren bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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