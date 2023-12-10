Galaxy Book 4 Ultra’da kullanılacak Core Ultra 9 185H test edildi

Tam Boyutta Gör Yeni isimlendirme sistemine geçen Intel, yakında Core Ultra “Meteor Lake” işlemcilerini tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda birçok sızıntıya konu olan bu seri, Core Ultra 9 185H işlemcisi ile bir kez daha tartışma konusu oldu.

Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı 1 gün önce eklendi

Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinin detayları belli oldu

Core Ultra 9 185H işlemcisinden güç alacak üst seviye Samsung Galaxy Book 4 Ultra modelinin CPU-z profili sızdırıldı. CPU-z sayfasına göre Core Ultra 9 185H; 6 performans çekirdeğine, 8 verimlilik çekirdeğine ve 2 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeğine sahip. 24MB L3 önbelleğe sahip çip, 24 izlek birimine sahip ve 5.1GHz frekansına çıkabiliyor. Cihazın TDP değeri ise 45W olarak görülüyor. Ortaya çıkan Galaxy Book 4 Ultra, Samsung’un test ürünü olarak görünüyor ancak piyasaya sürülecek modelin benzer bir profile sahip olması bekleniyor. Cihazın CPU-z profilinde RAM hızına ve termal limitlere yer verilmemiş.

Tam Boyutta Gör Core Ultra 9 185H, CPU-z’nin tek çekirdek testinde 767 puan alırken çok çekirdek testinde 8096 puan almayı başarmış. Bu puanlar, Raptor Lake Core i9-13900H işlemcisinin gerisinde kalıyor. Ancak 185H, Ryzen 9 7940HS işlemcisine kıyasla tek çekirdekte %14, çok çekirdek testinde ise %5 daha yüksek performans gösteriyor. Ürünün batarya ve termal performansı henüz belli değil ancak Galaxy Book 4 Ultra’nın bakır alüminyum taban plakası ve çift fan içeren bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor.

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Core Ultra 9 185H işlemcisinin teknik özellikleri belli oldu