Galaxy Book 4 Ultra’da kullanılacak Core Ultra 9 185H test edildi

Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinin detayları belli oldu
Core Ultra 9 185H işlemcisinden güç alacak üst seviye Samsung Galaxy Book 4 Ultra modelinin CPU-z profili sızdırıldı. CPU-z sayfasına göre Core Ultra 9 185H; 6 performans çekirdeğine, 8 verimlilik çekirdeğine ve 2 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeğine sahip. 24MB L3 önbelleğe sahip çip, 24 izlek birimine sahip ve 5.1GHz frekansına çıkabiliyor. Cihazın TDP değeri ise 45W olarak görülüyor. Ortaya çıkan Galaxy Book 4 Ultra, Samsung’un test ürünü olarak görünüyor ancak piyasaya sürülecek modelin benzer bir profile sahip olması bekleniyor. Cihazın CPU-z profilinde RAM hızına ve termal limitlere yer verilmemiş.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.