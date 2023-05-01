Intel Meteor Lake işlemciler detaylanıyor: i5'le sınırlı olabilir

Meteor Lake i5 ile sınırlı olabilir
Paylaşılan görüntülere baktığımızda Meteor Lake ve Arrow Lake olmak üzere her iki mimarinin Intel 800 (LGA 1851) aynı soketi paylaşacağını görüyoruz. Bu bağlamda Intel, yaklaşan Raptor Lake Refresh’in ardından LGA 1700 platformuna veda edecek diyebiliriz. Ayrıca söz konusu tabloda, ilginç bir biçimde 14.Nesil Meteor Lake işlemcilerin 65W’a kadar i5 işlemciler ile destekleneceği belirtiliyor. Kısaca i3 ve i5 modelleriyle karşılaşacağız.
Öte yandan Intel, 800 serisi platformunu yalnızca Meteor Lake ile başlatırsa, bunun şaşırtıcı olmayacağını da belirtelim. Nitekim AMD, ilk etapta Excavator tabanlı Bristol Ridge işlemcilerle piyasaya çıkan AM4 platformunda benzer bir karara imza atmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah