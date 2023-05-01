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    Intel Meteor Lake işlemciler detaylanıyor: i5'le sınırlı olabilir

    Intel'in yaklaşmakta olan Meteor Lake ve Arrow Lake mimarili işlemcileri netleşmeye başladı. 14.Nesil Meteor Lake işlemciler i5 ailesiyle sınırlı olabilir. İşte detaylar
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    Intel Meteor Lake işlemciler detaylanıyor: i5'le sınırlı olabilir Tam Boyutta Gör
    13.Nesil Raptor Lake mimarisi ile rekabete iddialı bir giriş yapan Intel, Raptor Lake Refresh, 14.Nesil Meteor Lake ve 15.Nesil Arrow Lake için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz üzere bir süredir bu üç mimari hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Raptor Lake ve Meteor Lake işlemciler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Meteor Lake i5 ile sınırlı olabilir

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda Meteor Lake ve Arrow Lake olmak üzere her iki mimarinin Intel 800 (LGA 1851) aynı soketi paylaşacağını görüyoruz. Bu bağlamda Intel, yaklaşan Raptor Lake Refresh’in ardından LGA 1700 platformuna veda edecek diyebiliriz. Ayrıca söz konusu tabloda, ilginç bir biçimde 14.Nesil Meteor Lake işlemcilerin 65W’a kadar i5 işlemciler ile destekleneceği belirtiliyor. Kısaca i3 ve i5 modelleriyle karşılaşacağız.

    Intel Meteor Lake işlemciler detaylanıyor: i5'le sınırlı olabilir
    15.Nesil Arrow Lake ise 125W’a kadar ölçeklendirilecek ve Meteor Lake’e kıyasla i7 ve i9 serilerine ev sahipliği yapacak. Bu noktada her iki mimari aynı platformu paylaşacak olsa da, ayrı mı yoksa farklı zamanlarda mı piyasaya çıkacağı henüz net değil. Ancak Intel'in kıyaslama üstünlüğünü savunmak için farklı bir adım attığını görebiliriz.

    Öte yandan Intel, 800 serisi platformunu yalnızca Meteor Lake ile başlatırsa, bunun şaşırtıcı olmayacağını da belirtelim. Nitekim AMD, ilk etapta Excavator tabanlı Bristol Ridge işlemcilerle piyasaya çıkan AM4 platformunda benzer bir karara imza atmıştı.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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