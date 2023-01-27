Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı kazanç açıklamalarında Intel, Meteor Lake ve Ameralds Rapids iş istasyonu işlemciler için gelecek yol haritasını paylaştı. Raptor Lake ile pazara başarılı bir geri dönüş yapan yonga devi, gelecek nesilde planlarını hızlandırıyor.

Intel Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için tarih belli oldu

Yapılan açıklamada Intel, Meteor Lake ve Emeralds Rapids iş istasyonu işlemcilerin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacağını onayladı. Ancak Meteor Lake lansmanının masaüstü mü yoksa mobil ürünlere mi odaklanacağı hala açıklanmış değil. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, Raptor Lake-S yenilemesinin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacağını bizlere göstermişti. Bu nedenle masaüstü Meteor Lake işlemcilerin gelecek yıla ertelenebileceğini söyleyebiliriz.

Intel’de işler çığırından çıktı! Bir kez daha zarar açıklandı 8 sa. önce eklendi

Ayrıca Intel, düşük güç tüketimine sahip dizüstü bilgisayarlar için Lunar Lake planlarını da yeniledi. Kısa süre önce yonga devi, yeni dizüstü mimarisinin güç tüketimi odaklı sıfırdan tasarlanacağını söylemişti. Bu bağlamda yeni işlemciler, Alder Lake-N serisinin yerini alacak ve muhtemel olarak daha yetenekli Meteor Lake işlemcilerle birlikte tanıtılacak.

Intel'in gelecek yol haritası

8 Şubat 2023 Intel "Raptor Lake" mobil işlemciler (Doğrulandı)

Intel "Raptor Lake" mobil işlemciler (Doğrulandı) 15 Şubat 2023 Intel Sapphire Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı)

Intel Sapphire Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı) 2023'ün ikinci yarısı Intel Meteor Lake işlemciler (Doğrulandı)

Intel Meteor Lake işlemciler (Doğrulandı) 2023'ün ikinci yarısı Emeralds Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı)

Emeralds Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı) 3. Çeyrek 2023 Intel Alchemist+ GPU'lar

Intel Alchemist+ GPU'lar 3. Çeyrek 2023 Intel Raptor Lake Yenilemesi

Intel Raptor Lake Yenilemesi 2024 Lunar Lake işlemciler (Doğrulandı)

Lunar Lake işlemciler (Doğrulandı) 2024 Arc Battlemage GPU'lar (Doğrulandı)

Arc Battlemage GPU'lar (Doğrulandı) 2024 Granit/Sierra işlemciler (Doğrulandı)

Granit/Sierra işlemciler (Doğrulandı) 2025+ Arc Celestial GPU'lar

Arc Celestial GPU'lar 2026+ Arc Druid GPU'lar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için tarih belli oldu