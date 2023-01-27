Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için tarih belli oldu

    Intel, 2022 4.çeyrek kazanç açıklamarında Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için gelecek yol haritasını paylaştı. Peki bizleri neler bekliyor? İşte detaylar 
    Oy Ver
    Intel Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı kazanç açıklamalarında Intel, Meteor Lake ve Ameralds Rapids iş istasyonu işlemciler için gelecek yol haritasını paylaştı. Raptor Lake ile pazara başarılı bir geri dönüş yapan yonga devi, gelecek nesilde planlarını hızlandırıyor.

    Intel Meteor Lake ve Lunar Lake işlemciler için tarih belli oldu

    Yapılan açıklamada Intel, Meteor Lake ve Emeralds Rapids iş istasyonu işlemcilerin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacağını onayladı. Ancak Meteor Lake lansmanının masaüstü mü yoksa mobil ürünlere mi odaklanacağı hala açıklanmış değil. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, Raptor Lake-S yenilemesinin 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacağını bizlere göstermişti. Bu nedenle masaüstü Meteor Lake işlemcilerin gelecek yıla ertelenebileceğini söyleyebiliriz. 

    Ayrıca Intel, düşük güç tüketimine sahip dizüstü bilgisayarlar için Lunar Lake planlarını da yeniledi. Kısa süre önce yonga devi, yeni dizüstü mimarisinin güç tüketimi odaklı sıfırdan tasarlanacağını söylemişti. Bu bağlamda yeni işlemciler, Alder Lake-N serisinin yerini alacak ve muhtemel olarak daha yetenekli Meteor Lake işlemcilerle birlikte tanıtılacak.

    Intel'in gelecek yol haritası 

    • 8 Şubat 2023 Intel "Raptor Lake" mobil işlemciler (Doğrulandı)
    • 15 Şubat 2023 Intel Sapphire Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı)
    • 2023'ün ikinci yarısı Intel Meteor Lake işlemciler (Doğrulandı)
    • 2023'ün ikinci yarısı Emeralds Rapids İş İstasyonu işlemciler (Doğrulandı)
    • 3. Çeyrek 2023 Intel Alchemist+ GPU'lar
    • 3. Çeyrek 2023 Intel Raptor Lake Yenilemesi
    • 2024 Lunar Lake işlemciler (Doğrulandı)
    • 2024 Arc Battlemage GPU'lar (Doğrulandı)
    • 2024 Granit/Sierra işlemciler (Doğrulandı)
    • 2025+ Arc Celestial GPU'lar
    • 2026+ Arc Druid GPU'lar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 6 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7
    Acer Aspire 7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız