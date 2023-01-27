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    Intel’de işler çığırından çıktı! Teknoloji devi bir kez daha zarar açıkladı

    2022 yılı gitmeden Intel’e son numarasını da yaptı. Teknoloji devi Intel, yılın son çeyreğinde de bir kez daha net zarar açıkladı. Yıllık olarak yaşanan gelir düşüşü ise uçuk seviyelere çıktı.
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    Intel’de işler çığırından çıktı! Bir kez daha zarar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Intel, şirket için giderek daha zor bir hale gelen 2022 yılını, Aralık ayı itibariyle biten dördüncü çeyreğe ait finansal sonuçlarıyla birlikte kapattı. Intel’in gelirleri neredeyse her segmentte düşerken azalan tüketici talebi ve ekonomik durum tablolarda kendisini gösterdi. Öte yandan Intel'in 6 yıllık rekor yıllık gelir serisi de sonlanmış oldu.

    Intel için 2022 yılı unutulacak bir yıl oldu

    Intel’de işler çığırından çıktı! Bir kez daha zarar açıklandı Tam Boyutta Gör
    2022 yılının son çeyreğinde Intel, önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerinde yüzde 32’lik büyük bir düşüş yaşayarak 14.0 milyar dolar gelir elde etti. Yılın son döneminde ise Intel zarar etmekten kaçınamadı. Firma son çeyrekte 661 milyon dolar zarar açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Intel 4,6 milyar dolar net kar açıklamıştı dolayısıyla bu, yıllık bazda yüzde 114’lük bir düşüş anlamına geliyor.

    Intel’in verilerini biraz daha derinden incelediğimizde firmanın iki ana iş odağında da ciddi düşüşler görüyoruz. İşlemci ve ilgili bilgi işlem bileşenlerin satışlarından oluşan iş bölümü yıllık bazda yüzde 36 düşerek 6,6 milyar dolar, veri merkezi ve yapay zeka gelirleri ise yüzde 33 düşerek 4,3 milyar dolara gerilemiş durumda.

    Intel’de işler çığırından çıktı! Bir kez daha zarar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Intel, 2022 yılının tamamında da eski ışıltısından uzaktı. Firma tüm yıl boyunca 63.1 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelir, önceki yıla göre yüzde 20 oranında azalmış durumda. Ancak asıl düşüş karlılık noktasında. Intel’in 2022 yılı karı, önceki yıla göre yüzde 60 düşerek 8 milyar dolara geriledi.
    Kaynakça https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1600/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial https://www.anandtech.com/show/18731/intel-reports-q4-2022-and-fy-2022-earnings-2022-goes-out-on-a-low-note
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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