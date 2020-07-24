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    Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü

    Yılın ikinci çeyreğinde bilgisayar satışlarının ve veri merkezlerine olan ihtiyacın artması ile Intel büyümesini sürdürdü. Yıl içerisinde firma ivmesini korumaya çalışacak.
    4 sa.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü
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    Pandemi sürecinin pek çok sektörde ekonomik sıkıntılar yarattığı bir gerçek ancak ilk şok çabuk atlatıldı ve beklentilerin aksine önemli büyümeler yakalayan firmalar mevcut. Intel bunlardan birisi.

    İkinci çeyrekte yeni rekor

    Yılın ilk çeyreğinde 18.7 milyar dolar gelir elde eden firma ikinci çeyrek için beklentilerini düşürmüştü ancak tam aksine mali tablolar yeni rekorlara koşuyor. İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüyen firma 19.7 milyar dolar gelire ulaştı.

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    Bu dönemde kar marjını biraz düşüren firma net gelir olarak yüzde 22 artışla 5.1 milyar dolar elde etti. Son kullanıcıya yönelik ürünler; pandemi sürecinde bilgisayarlara olan ilginin artmasıyla yüzde 7 civarında artış gösterdi.

    Intel bu dönemde veri merkezi odaklı hizmetlerinde yüzde 34 civarında bir artış yakaladı ve 10 milyar dolar civarında gelir elde etti. Veri Merkezi grubu yüzde 43 artış yakalarken, bellek ve programlanabilir yonga çözümleri de büyüdü. Bununla birlikte Nesnelerin İnterneti ve Mobileye bölümleri çeyreği düşüşle kapattı.

    Yaşanan gelişmeler üçüncü çeyrek için de beklentileri arttırdı. Mobil tarafta Tiger Lake işlemciler, sunucu tarafında Ice Lake işlemciler ile 10nm sürecinin yaygınlaşması beklenirken satışlarda da artış tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/270250/intel-reports-second-quarter-2020-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa.
    Ağa siz bakmıyormusunuz sayılara? Twitter trollü gibiler yemin ediyorum. Kanıt var ama tersini söylüyor DH insanı
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 sa.
    pandemiye rağmen demeyelimde pandemi sebebiyle diyelim, insanlar eve kapandı malumunuz.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 3 sa. (düzenlendi)
    Intel'in dükkanı kendine ait, gerek duyduğu an açar ve üretir. Olumsuzluklardan etkilenmediğini 10. Nesili çıkararak gösterdi zaten. TSMC'nin kapısında beklemeye ihtiyaç duyanlardan değil. Intel'i yavaşlatacak tek şey ar-ge'dir. Alder-Lake'in 10nm olarak geleceği doğrulandı, sadece 7nm'de erteleme var. https://wccftech.com/intel-alder-lake-10nm-desktop-cpus-2h-2021-launch-7nm-delayed-till-2023/
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    acura07 (Okan Yüksel) 3 sa.
    Geçen amd hisseleri inteli geçti haberi sonrası ekremden kontra geldi
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 3 sa.
    Intel'in pandemiye rağmen büyümesine pek şaşırmam ama AMD'ye rağmen büyüyebiliyorsa buna şaşırırım.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 sa.
    Başka sitede intel zor durumda diye haber var. Burada harika işler tıkırında haberi var ??????
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    No Way Out (Mert A.) 3 sa.
    Gereksiz bilgiler verilmiş, asıl önemli konular; Intel 7nm yine erteledi, 2021 sonuna kadar 10nm masaüstü cpu gelmeyecek.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 4 sa.
    Intel büyümüyor ki büyümesini sürdürsün.
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    clarq26 (Emre Bayram) 4 sa.
    hangi yöne doğru :d
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