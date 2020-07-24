Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü

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Pandemi sürecinin pek çok sektörde ekonomik sıkıntılar yarattığı bir gerçek ancak ilk şok çabuk atlatıldı ve beklentilerin aksine önemli büyümeler yakalayan firmalar mevcut. Intel bunlardan birisi.

İkinci çeyrekte yeni rekor

Yılın ilk çeyreğinde 18.7 milyar dolar gelir elde eden firma ikinci çeyrek için beklentilerini düşürmüştü ancak tam aksine mali tablolar yeni rekorlara koşuyor. İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüyen firma 19.7 milyar dolar gelire ulaştı.

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Bu dönemde kar marjını biraz düşüren firma net gelir olarak yüzde 22 artışla 5.1 milyar dolar elde etti. Son kullanıcıya yönelik ürünler; pandemi sürecinde bilgisayarlara olan ilginin artmasıyla yüzde 7 civarında artış gösterdi.

Intel bu dönemde veri merkezi odaklı hizmetlerinde yüzde 34 civarında bir artış yakaladı ve 10 milyar dolar civarında gelir elde etti. Veri Merkezi grubu yüzde 43 artış yakalarken, bellek ve programlanabilir yonga çözümleri de büyüdü. Bununla birlikte Nesnelerin İnterneti ve Mobileye bölümleri çeyreği düşüşle kapattı.

Yaşanan gelişmeler üçüncü çeyrek için de beklentileri arttırdı. Mobil tarafta Tiger Lake işlemciler, sunucu tarafında Ice Lake işlemciler ile 10nm sürecinin yaygınlaşması beklenirken satışlarda da artış tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/270250/intel-reports-second-quarter-2020-financial-results

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