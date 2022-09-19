Intel içerisinde büyük değişiklik yolda

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Bir süredir Intel Arc masaüstü ekran kartı projesinin iptal edildiğine yönelik iddialara firma cephesinden kesin bir dille yalanlama geliyor ancak şirket içerisinde de bir rahatsızlık oluşmaya başladığı anlaşılıyor.

Intel değişime hazırlanıyor

Şirket içerisinde de CEO Pat Gelsinger’e özellikle Intel AXG grafik bölümünün akibeti soruluyor. Gelsinger bununla ilgili bazı açıklamalar yaparken muhtemelen ekran kartı ağırlıklı bir şirket içi değişim yaşanacağını da belirtmiş.

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İlk olarak Gelsinger, şirket yönetim kurulunun şirket ile ilgili vizyonunda ve stratejilerinde her zaman arkasında olduğunu ifade ediyor. Yani ne karar verilirse verilsin karşı bir durum yaşanmayacak. Diğer taraftan Gelsinger herhangi bir ürün grubunu hedefine almadığını vurgulamış ancak şirket içerisinde de bir değişimin yaşanacağını belirtmiş.

Kaynaklar Gelsinger’in çok engebeli bir pazara girdiğinin farkında olduğunu dile getiriyor ancak firmanın sürekli olarak bir kayıp içerisinde kalamayacağı da aşikâr. Bu bakımdan Intel Arc projesinin bir an evvel rekabetçi ve gelir modeli oluşturacak bir yapıya getirilmesi gerekiyor.

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