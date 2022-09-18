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    Intel Arc ekran kartlı NUC 12 Enthusiast duyuruldu

    Intel NUC 12 Enthusiast ilk kez ailede Intel Arc mobil ekran kartı ile piyasaya çıkan model oldu. Diğer modellerin aksine Intel Xe dahili ve Intel Arc harici grafik seçenekleri var. 
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    Intel NUC 12 Enthusiast
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    Intel’in Arc ekran kartları ile donattığı NUC 12 mini bilgisayar seçenekleri henüz tam anlamıyla piyasaya çıkış yapmadı. Diğer NUC 12 modellerinde Intel Arc seçenekleri gündemde olsa da henüz listelenmiş değil. Intel NUC 12 Enthusiast ise bu noktada bir adım önde.

    Intel NUC 12 Enthusiast özellikleri ve fiyatı

    Serpent Canyon kod adlı Intel NUC 12 Enthusiast mini bilgisayar konsepti piyasaya çıkan ilk Intel Arc ekran kartlı NUC modeli olacak. Arc A770M 16GB ve Arc A730M 12GB ekran kartları Core i7-12700H işlemcisine özel olacak. Intel Core i5-12500H işlemcisi ise Arc A550M 8GB seçeneği sunacak.

    2.5 litre hacmi olan kasa 5 adede kadar 4K harici çıkış verebiliyor. Wi-Fi 6E, SDXC kart yuvası, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.0 ve HDMI 2.1 bağlantıları mevcut. 64GB’a kadar çift DDR4 3200MHz SO-DIMM slot, 8TB’a kadar çift M.2 22x80 Gen 4 NVMe slot ve tek M.2 Gen 3 slotu yer alıyor.

    Intel NUC 12 Enthusiast sistemi 8GB DDR4 bellek ve 256GB depolama ile 1699$ şeklinde satılacak. 16GB RAM ve 1TB seçeneği ise 1944$ seviyesine çıkıyor. Aralık sonuna kadar Call of Duty MW2 ve XSplit Premium Suite gibi oyun ve uygulamalardan oluşan 370$’lık Arc 7 System Bundle hediyesi de var.

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