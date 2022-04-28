Intel, DARPA'nın otonom arazi aracı programı için simülasyon geliştirecek

Tam Boyutta Gör

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı(DARPA) tarafından geliştirilen RACER programı kapsamında Intel, off-road otonom kara araçları için ileri düzey simülasyon çözümleri geliştirecek.

İki aşamalı bir çalışma geliştirilecek

RACER-Sim olarak adlandırılan sistemle, geliştirme maliyetini önemli ölçüde azaltmak ve simülasyon ile gerçek dünya arasındaki boşluğu kapatmaya odaklanılacak.

Intel Labs yöneticilerinden German Ros: "Arazi robotlarının ve otonom araçların bir sonraki sınırına katkıda bulunmaya devam etmek için RACER-Sim'e katılmaktan gurur duyuyoruz. Her tür ortam ve koşul için arazi robotlarında ilerlemeyi hızlandırmak için çok yönlü ve açık bir platform oluşturmak amacıyla Computer Vision Center ve UT Austin'den tanınmış uzmanlardan oluşan bir ekibi bir araya getirdik." ifadelerinde bulundu.

48 aylık zaman dilimi içerisinde iki aşamalı bir geliştirme programı yürütülecek. İlk aşamada Intel, karmaşık arazi ortamlarını en yüksek doğrulukla taklit eden yeni simülasyon platformları ve harita oluşturma araçları oluşturmaya odaklanacak.

İkinci aşamada ise RACER işbirlikçileriyle birlikte çalışacak olan Intel, fiziksel bir robot kullanmadan yeni algoritmalar uygulayarak Ar-Ge sürecini hızlandıracak. Beceri kazanmak için robotu simülasyonda eğitme ve daha sonra bu becerileri ilgili gerçek bir robotik sisteme aktarma konsepti olan sim2real tekniklerinin iyileştirilmesi de bu aşamada gerçekleştirilecek.

XPrize Carbon Removal'da 15 ekibe birer milyon dolar ödül verildi 1 gün önce eklendi

Intel, otonom sistemlerin geliştirilmesini önemli ölçüde iyileştireceğini düşündüğü yeni simülasyon araçlarının, tipik olarak test ve doğrulama protokolleriyle ilişkilendirilen riskleri, maliyetleri ve gecikmeleri azaltacağını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Intel, RACER programı için simülasyon geliştirecek