Elon Musk'ın XPrize Carbon Removal yarışmasında 15 milyon dolar ödül dağıtıldı

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XPrize ve Musk Vakfı tarafından yürütülen Carbon Removal yarışmasının yeni ödülleri dağıtıldı. Çalışmalarını desteklemek adına 1 milyon dolarlık Milestone ödülleri, dünya çapında 15 ekibin her birine verildi. Yarışma, 2025'te nihayete erecek.

Şimdiye kadar 20 milyon dolarlık ödül dağıtıldı

Elon Musk iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünyanın karbon döngüsünü yeniden dengelenmesini sağlamak amacıyla 100 milyon dolarlık XPrize Carbon Removal yarışmasını duyurmuştu. Yarışmanın ikinci dönüm noktası geçildi ve ikinci ödüller dağıtıldı.

Ekosistem restorasyonu, biyokömür, tarımsal çözümler ve organik ve inorganik okyanus çözümleri gibi karbon gidermenin birçok çözümünün incelendiği yarışmanın ilk aşamasında sunulan çözümlerin, gerçekten çalıştığı, net negatif emisyonlar elde ettiği, karbondioksiti en az 100 yıl boyunca güvenilir ve kalıcı bir şekilde hapsettiği ve nihai olarak gigaton ölçeğine ulaşmak için sürdürülebilir bir yol gösterdiği kriterlerine göre değerlendirilmeleri yapıldı.

1133 başvuru yapılan yarışmada Avustralya, Kanada, Fransa, İzlanda, Kenya, Hollanda, Filipinler, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden toplamda 15 ekip seçildi ve projelerini desteklemek adına birer milyon dolarlık ödüllere sahip oldular.

Mevcut dağıtılan ödüller yalnızca projeleri desteklemek için verildi. Yarışmanın tüm katılımcıları hala devam ediyor ve kazanma şansları bulunuyor.

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Geçtiğimiz Kasım ayında 23 öğrenci ekibi, çözümlerini geliştirmeye devam etmeleri için 5 milyon dolarlık ödül kazanmışlardı. Toplamda 100 milyon dolarlık yarışmada şimdiye kadar 20 milyon dolar dağıtılmış oldu. Kalan 80 milyon dolarlık ödül, 2025 yılında verilecek.

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XPrize Carbon Removal'da 15 ekibe birer milyon dolar ödül verildi