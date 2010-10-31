Intel, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerinde iki farklı entegre grafik birimi kullanıyor

Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanıyor. Hacimli üretimi bir süre önce başlayan yeni nesil işlemciler, Nehalem jenerasyonundan bu yana Intel'in gerçekleştirdiği en önemli güncelleme olacak. Firma tarafından Pentium 4 jenerasyonundan Core ailesine geçiş sürecinde yaşanan performans sıçramasının bir benzerini gerçekleştireceği ifade edilen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, mimari açıdan pek çok güncellemeye sahip olsalar da, bunlar arasında en çok öne çıkanı yeni nesil entegre grafik birimi olacak gibi görünüyor.

Mevcut tüm işlemcilerinden farklı olarak Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte entegre grafik birimini, CPU+GPU formunda doğal bir yapı olarak tek zarda sunmaya hazırlanan Intel, bazı kaynaklarca HD 200 serisi olarak isimlendirilen yeni grafik biriminin, AMD ve Nvidia'nın orta segment mobil çözümleriyle benzer sonuçlara imza attığını belirtiyor. 3D Blu-ray, orta segment oyun deneyimi ve 3D Stereoscopic desteği gibi özelliklere sahip olan yeni grafik birimi, elimize ulaşan bilgilere göre iki farklı konfigürasyona sahip olacak.

Intel'e yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, Sandy Bridge ailesindeki işlemciler, modeline göre 6 veya 12 paralel işlemcili grafik birimine sahip olacaklar. AMD ve Nvidia'nın paralel işlemci tasarımına göre radikal bazı farklılıklar içeren dolayısıyla adet anlamında daha az işlem birimine sahip olmasına rağmen hedeflediği segmentte rekabetçi olacağı ifade edilen yeni grafik birimleri, Ocak ayında lanse edilecek Sandy Bridge tabanlı Core i5 2500, 2500K, 2600 ve 2600K modellerinde 12 paralel işlem birimiyle, Core i5 2500S, 2500T, 2400, 2390T ve 2120 modellerinde ise 6 paralel işlem birimiyle geliyorlar. Paralel işlemci sayılarına ek olarak, entegre grafik birimlerinin çalışma frekansları da işlemci modeline göre değişkenlik gösterecek.

Core i3 2100T, Core i5 2190T ve Core i5 2500T modellerinde standart olarak 650MHz'de çalışacak olan entegre grafik birimi, diğer tüm modellerde ise 850MHz'de görev yapacak. Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle birlikte grafik biriminin saat hızlarını arttırma yeteneğine sahip olan işlemcilerde, iGPU hızı 650MHz olan modeller 1100MHz, 850MHz olan modeller ise 1350MHz'e çıkabilecekler. Isıl güç tasarımları 35 Watt ile 95 Watt arasında değişecek olan yeni nesil işlemciler, modeline göre 3MB, 6MB veya 8MB bellek kapasitesine sahip olacak ve yine modeline göre 2.3GHz ile 3.4GHz (Turbo Boost ile 3.8GHz'e kadar ) arası değişen hızlarda görev yapacaklar.