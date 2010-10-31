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Intel, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerinde iki farklı entegre grafik birimi kullanıyor

8 yıl
15,7b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanıyor. Hacimli üretimi bir süre önce başlayan yeni nesil işlemciler, Nehalem jenerasyonundan bu yana Intel'in gerçekleştirdiği en önemli güncelleme olacak. Firma tarafından Pentium 4 jenerasyonundan Core ailesine geçiş sürecinde yaşanan performans sıçramasının bir benzerini gerçekleştireceği ifade edilen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, mimari açıdan pek çok güncellemeye sahip olsalar da, bunlar arasında en çok öne çıkanı yeni nesil entegre grafik birimi olacak gibi görünüyor.

Mevcut tüm işlemcilerinden farklı olarak Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte entegre grafik birimini, CPU+GPU formunda doğal bir yapı olarak tek zarda sunmaya hazırlanan Intel, bazı kaynaklarca HD 200 serisi olarak isimlendirilen yeni grafik biriminin, AMD ve Nvidia'nın orta segment mobil çözümleriyle benzer sonuçlara imza attığını belirtiyor. 3D Blu-ray, orta segment oyun deneyimi ve 3D Stereoscopic desteği gibi özelliklere sahip olan yeni grafik birimi, elimize ulaşan bilgilere göre iki farklı konfigürasyona sahip olacak.

Intel'e yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, Sandy Bridge ailesindeki işlemciler, modeline göre 6 veya 12 paralel işlemcili grafik birimine sahip olacaklar. AMD ve Nvidia'nın paralel işlemci tasarımına göre radikal bazı farklılıklar içeren dolayısıyla adet anlamında daha az işlem birimine sahip olmasına rağmen hedeflediği segmentte rekabetçi olacağı ifade edilen yeni grafik birimleri, Ocak ayında lanse edilecek Sandy Bridge tabanlı Core i5 2500, 2500K, 2600 ve 2600K modellerinde 12 paralel işlem birimiyle, Core i5 2500S, 2500T, 2400, 2390T ve 2120 modellerinde ise 6 paralel işlem birimiyle geliyorlar. Paralel işlemci sayılarına ek olarak, entegre grafik birimlerinin çalışma frekansları da işlemci modeline göre değişkenlik gösterecek.

Core i3 2100T, Core i5 2190T ve Core i5 2500T modellerinde standart olarak 650MHz'de çalışacak olan entegre grafik birimi, diğer tüm modellerde ise 850MHz'de görev yapacak. Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle birlikte grafik biriminin saat hızlarını arttırma yeteneğine sahip olan işlemcilerde, iGPU hızı 650MHz olan modeller 1100MHz, 850MHz olan modeller ise 1350MHz'e çıkabilecekler. Isıl güç tasarımları 35 Watt ile 95 Watt arasında değişecek olan yeni nesil işlemciler, modeline göre 3MB, 6MB veya 8MB bellek kapasitesine sahip olacak ve yine modeline göre 2.3GHz ile 3.4GHz (Turbo Boost ile 3.8GHz'e kadar ) arası değişen hızlarda görev yapacaklar.


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DH Misafiri 8 yıl
Bu devirde bilgisayara para yatırmak aptallık gibi geliyor, her gun yeni bir jenerasyon,yeni bir işlenmci,yeni bir ekran kartı cıkıyor. dolasıyla her gecen dakika pc'niz icin bir eskime süresi,,
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sonsuzuncu 8 yıl
sandy bridge icindeki gpu, fizik hesaplamalari yapacak mi yoksa nvidia tekel mi kalacak?
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DH Misafiri 8 yıl
aslına bakılacak olursa sonradan eklenen grafik ünitesi sıradan kullanıcılar için olsun gerek orta seviye performans kullanıcıları için olsun pek de bir fayda sağlamayacak. zaten orta seviye kartların fiyatları çok değil laptop kullanıcıları da bugune bugun adam gibi ekran kartı bulunduran laptop sayısı bir elin parmaklarını geçmez. kaldı ki ha işlemciden olmuş ha da 4650/4570 gibi bir ekran kartından. en fazla üreticilerin işine yarar kart kullanmazlar piyasaya pek de bi fark yansıtmaz. ama 2013 de çıkacak işlemcilerde performans ve GPU nun verimi artarsa işte o zaman düşünüdür.460GTX yada 5870 kullananlar iiçn değişen hiçbirşey olmayacak tek umut yeni modellerin çıkması i7 840qm gibi bir önceki sürümlerde fiyatın düşüşünü hızlandıracaktır...:))
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unixslax 8 yıl

DH Misafiri

aslına bakılacak olursa sonradan eklenen grafik ünitesi sıradan kullanıcılar için olsun gerek orta seviye performans kullanıcıları için olsun pek de bir fayda sağlamayacak. zaten orta seviye kartların fiyatları çok değil laptop kullanıcıları da bugune bugun adam gibi ekran kartı bulunduran laptop sayısı bir elin parmaklarını geçmez. kaldı ki ha işlemciden olmuş ha da 4650/4570 gibi bir ekran kartından. en fazla üreticilerin işine yarar kart kullanmazlar piyasaya pek de bi fark yansıtmaz. ama 2013 de çıkacak işlemcilerde performans ve GPU nun verimi artarsa işte o zaman düşünüdür.460GTX yada 5870 kullananlar iiçn değişen hiçbirşey olmayacak tek umut yeni modellerin çıkması i7 840qm gibi bir önceki sürümlerde fiyatın düşüşünü hızlandıracaktır...:))



sonradan eklenen grafik ünitesi sıradan kullanıcılar için olsun gerek orta seviye performans kullanıcıları için olsun pek de bir fayda sağlamayacak.


anakarttaki onboard grafik ten daha iyi olsa bile alt seviye bir ekran kartının yerini bile tutmuyor bencede nvidia nin pazarlama stratejisi
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thunderwatcher 8 yıl
Ben en azından serinin ilk modellerinde ciddi bir sıçrama olacağını düşünmüyorum. Ha şu olur: Ekran kartı olmayan ve standart İ5 kullanan bir bilgisayarla Sandybridge İ5 2500 arasında kıyaslama yaparsanız elbette ciddi bir performans artışı olabilir. Saat hızlarına baktığımızda çok büyük bir artış yok. Zaten çoğu kullanıcı bu saat hızlarında kullanıyor işlemcisini. Bildiğim kadarıyla bu segmentte çekirdek arttırımı da yok. 4 çekirdekten devam. Mimarinin 22nm olması da ancak sıcaklık değerleri ve güç tüketimi ile ilgili bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Kısacası bu işlemcilerin masaüstü kullanıcıları için çok çok devrim niteliğinde olacağına inanmıyorum ancak laptoplar için büyük avantajlar sağlayabilir. Masaüstü kullanıcısı bu işlemcilere burun kıvıracak demedi demeyin. Hele ki GTX460 ya da 5850 ve üzeri ekran kartlarına sahip olanlar uzaktan el sallayacaklardır bu işlemcilere. Oyunculara uygun bir işlemci olmadığını şimdiden söyleyebilirim. Sandybridge atlanması gereken bir işlemci. Bir sonraki Intel işlemcileri de 2013'de çıkacak. Asıl sıçrama o zaman.
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alperen_69 8 yıl

thunderwatcher

Ben en azından serinin ilk modellerinde ciddi bir sıçrama olacağını düşünmüyorum. Ha şu olur: Ekran kartı olmayan ve standart İ5 kullanan bir bilgisayarla Sandybridge İ5 2500 arasında kıyaslama yaparsanız elbette ciddi bir performans artışı olabilir. Saat hızlarına baktığımızda çok büyük bir artış yok. Zaten çoğu kullanıcı bu saat hızlarında kullanıyor işlemcisini. Bildiğim kadarıyla bu segmentte çekirdek arttırımı da yok. 4 çekirdekten devam. Mimarinin 22nm olması da ancak sıcaklık değerleri ve güç tüketimi ile ilgili bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Kısacası bu işlemcilerin masaüstü kullanıcıları için çok çok devrim niteliğinde olacağına inanmıyorum ancak laptoplar için büyük avantajlar sağlayabilir. Masaüstü kullanıcısı bu işlemcilere burun kıvıracak demedi demeyin. Hele ki GTX460 ya da 5850 ve üzeri ekran kartlarına sahip olanlar uzaktan el sallayacaklardır bu işlemcilere. Oyunculara uygun bir işlemci olmadığını şimdiden söyleyebilirim. Sandybridge atlanması gereken bir işlemci. Bir sonraki Intel işlemcileri de 2013'de çıkacak. Asıl sıçrama o zaman.


aynen bende buna katılıyorum
,işte o zaman usb 3.0 ve sata 3 doğal şekilde desteklenmiş olur ve yeni sistem toplama zamanı gelir
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Tolgá 8 yıl
intel watt/performansda güzel işler yapmaya çalışıyor..merak ediyorum amd nin ve intelin güncellemelerini
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sadtneverdie 8 yıl
amd daha nehalem i geçemedi bir sonraki seriyi geçmesini bekleyen polyannalar var :)
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WinteR 8 yıl
P4 - Core sıçraması tabiki olmayacak, %15-20 civarı performans artışı ve %15 civarı daha düşük tüketim. Grafik işlem birimleri de kısa sürede artabilir, 22 nmlik işlemcilerde 24 adet olucak, yani yavaştan gpu işini kıvarabilecek gibi.
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ayzer 8 yıl
ya şu isimlendirmeyi umarım adam gibi yaparlar
2500 den 4 tane var..kafa karıştırır
gpu konusunda amdye yaklaşabilir ama geçemez
cpu da tabi düşüncem amd geçemez isede umarım buldozerle Sandye yaklaşır.
yaklaşmalar nekadar birbirine yakın olursa kazanan "bizler" oluruz.
yoksa yandı gülüm keten helva :)
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Zimmerit 8 yıl
İntelin grafik performansı konusunda AMD'nin bobcat ve liano işlemcilerini geçeceğini sanmıyorum zira bulldozer seriside adının hakkını verirse intele darbe vurursa dengeler değişir zira bulldozer mimarisiyle çekirdek terimi kullanılmamaya başlandı bu işlemciler ciddi yeniliklerle gelicek yabancı bir forumda görmüştüm AMD'nin ilerideki bulldozer işlemcilerini LGA soket yapısında üretilebileceğinden bahsedilmişti.Netbook ve notebook piyasısında AMD gerekli sıçramayı yaparsa dengeler değişecektir.
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lj94 8 yıl
intel amdnin ne yazıkki çok çok çok üstünde. amd kendi sistemini oluşturmazsa intele baglı olmaya tarihi boyunca devam edecek.
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Batuist 8 yıl
özellikle haberde geçen performans sıçramasındaki benzetme oldukça ilgimi çekti. p4 jenerasyonundan core mimarisine geçişteki performans sıçramasının bir benzerinin yaşanması çok ciddi bir fark olur. çünkü intel tarihindeki en ciddi sıçramanın olduğu değişimdir.. eğer gerçekten nehalem ile sandy bridge arasında böyle bir performans sıçraması yaşanırsa AMDnin vay haline.. çok çok ciddi bir iddia bu..
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alperen_69 8 yıl
core serisinde değilde ,core 2 duo serisinde sıçrama olmuştu ama eğer böyle bir sıçrama olursa bende intele sıçrarım bir i5 750 kullanıcısı olarak
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