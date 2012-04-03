Intel sunucular için Xeon E5-4600 serisi işlemcilerini hazırlıyor

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini 29 Nisan'da lanse etmeye hazırlanan Intel, son kullanıcı odaklı çözümlerine ek olarak sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesini genişletmeye devam ediyor. Xeon E5 çatısı altında daha önce 1600 ve 2600 serisi işlemci serilerini duyuran Intel'in, ikinci çeyrekte E5-4600 serisini lanse edeceği bildiriliyor. Henüz Intel tarafından herhangi bir resmi açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da E5-4600 serisi, işlemci modeline göre 4, 6 ve 8 çekirdekli 8 üyeden oluşacak. Yine modeline göre 10-20MB Seviye 3 bellek kapsaitesi ile gelecek olan işlemciler, temel karakteristik olarak Sandy Bridge-EP 4S çekirdek tasarımını temel alıyor ve Sandy Bridge mimarisinin Turbo Boost, AES ve Trusted Execution gibi temel özellikleri ile birlikte geliyorlar.

İşlemci modeline göre ısıl tasarım güçlieri 95 Watt ile 130 Watt arasında değişecek olan yeni işlemciler, yine modeline göre entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1600MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunabiliyorlar. Intel seri dahilinde piyasaya sunacağı dört çekirdekli model Xeon E5-4603 olacak. Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci 2GHz'de çalışıyor ve 10MB Seviye 3 bellek ile geliyor. 1066MHz DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt. Bir üst model olarak Xeon E5-4607'nin konumlandırıldığını görüyoruz. 6 çekirdekli olan ve 12 izlek desteği sunan işlemci 2.4GHz'de görev yapıyor ve 12MB Seviye 3 bellek ile geliyor. 6 çekirdekli işlemciler arasında Xeon E5-4600 serisinin en hızlı temsilcisi 2.9GHz'de görev yapan ve 15MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelecek olan Xeon E5-4617 olacak. Artan performansın bir sonucu olarak işlemcinin ısıl tasarım gücü de 130 Watt olacak.

Xeon E5 serisi aynı zamanda dört adet sekiz çekirdekli işlemci içecek. Bu modellerin en yavaşı 2.2GHz saat hızı ve 16MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen Xeon E5-4620, en hızlısı ise 2.7GHz çekirdek frekansı hızı ile çalışan ve 20MB Seviye 3 bellek ile donatılan Xeon E5-4650 olacak. TDP değeri 130 Watt olan işlemciye ek olarak Intel, 115 Watt TDP'li, 2.6GHz'de çalışan Xeon E5-4650 işlemcisini de kullanıma sunacak. 4 soketli sunucularda çalışmak üzere geliştirilen yeni işlemcilerin satış fiyatları hakkındaysa şu an için somut bir bilgimnin bulunmadığı not düşelim.



