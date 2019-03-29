Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştiriciler için tasarlandı

Genelde geliştirici kartı dediğimiz zaman ARM işlemciler entegre edilmiş RaspBerry Pi tarzındaki devre kartları akla geliyor ve en yaygın olanlar da bunlar. Bununla birlikte x86 tarzında da geliştirici kartları bulabilmek mümkün. AAEON bunlardan birisi.

AAEON UP Xtreme özellikleri

UP adı altında Intel Atom işlemciler barındıran geliştirici kartları piyasaya süren AAEON çıtayı biraz daha yükseltti ve Core işlemciler kullanmaya başladı. AAEON UP Xtreme geliştirici kartı yüksek performanslı uygulama yazmak isteyenlere hitap ediyor.

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AAEON UP Xtreme geliştirici kartı Intel Whiskey Lake işlemci serisi için tasarlandı. 4 çekirdekli Intel Core i7-8565U ve Core i5-8265U ile 2 çekirdekli Core i3-8145U işlemciler seri içerisinde yer alacak. İşlemciler UHD 620 grafik birimi ve 15W TDP değeri ile donatılmış.

120mmx120mm şeklinde kare ölçülere sahip olan geliştirici kartı fan ve ısı dağıtıcı kullanıyor. İşlemciye göre 4GB-16GB DDR4 bellek ve 16GB-128GB eMMC depolama seçenekleri sunuluyor.

İki adet Intel GbE kontrolcüsü, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, RealTek ALC887 ses yongası, HDMI, DP, eDP şeklinde girişleri olan geliştirici kartında M.2 2280, M.2 2230, 40-pinli HAT bağlantısı, 100-pinli dock bağlantısı şeklinde genişleme yuvaları mevcut.

Android ve Windows 10 gibi işletim sistemleri ile uyumlu olan kartın görsel bilişim, yapay zekâ, Intel RealSense gibi pek çok özel tasarım modüllerle kullanılabileceği belirtiliyor. UP Xtreme kartları için henüz bir fiyat yok ancak normalde Intel işlemcilerin fiyatları 1000$’a kadar çıkıyor. Muhtemelen bunun da üzerinde bir fiyat seviyesi olacaktır.