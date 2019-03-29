Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştiriciler için tasarlandı

Üst seviye sistemler için uygulama geliştiriyorsanız Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştirici kartı size yardımcı olabilir. AAEON UP Xtreme özellikleri haberimizde.
1 ay
4,2b
1
2
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genelde geliştirici kartı dediğimiz zaman ARM işlemciler entegre edilmiş RaspBerry Pi tarzındaki devre kartları akla geliyor ve en yaygın olanlar da bunlar. Bununla birlikte x86 tarzında da geliştirici kartları bulabilmek mümkün. AAEON bunlardan birisi.

AAEON UP Xtreme özellikleri

UP adı altında Intel Atom işlemciler barındıran geliştirici kartları piyasaya süren AAEON çıtayı biraz daha yükseltti ve Core işlemciler kullanmaya başladı. AAEON UP Xtreme geliştirici kartı yüksek performanslı uygulama yazmak isteyenlere hitap ediyor.

Ayrıca Bkz. "S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu"

AAEON UP Xtreme geliştirici kartı Intel Whiskey Lake işlemci serisi için tasarlandı. 4 çekirdekli Intel Core i7-8565U ve Core i5-8265U ile 2 çekirdekli Core i3-8145U işlemciler seri içerisinde yer alacak. İşlemciler UHD 620 grafik birimi ve 15W TDP değeri ile donatılmış.

120mmx120mm şeklinde kare ölçülere sahip olan geliştirici kartı fan ve ısı dağıtıcı kullanıyor. İşlemciye göre 4GB-16GB DDR4 bellek ve 16GB-128GB eMMC depolama seçenekleri sunuluyor.

İki adet Intel GbE kontrolcüsü, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, RealTek ALC887 ses yongası, HDMI, DP, eDP şeklinde girişleri olan geliştirici kartında M.2 2280, M.2 2230, 40-pinli HAT bağlantısı, 100-pinli dock bağlantısı şeklinde genişleme yuvaları mevcut.

Android ve Windows 10 gibi işletim sistemleri ile uyumlu olan kartın görsel bilişim, yapay zekâ, Intel RealSense gibi pek çok özel tasarım modüllerle kullanılabileceği belirtiliyor. UP Xtreme kartları için henüz bir fiyat yok ancak normalde Intel işlemcilerin fiyatları 1000$’a kadar çıkıyor. Muhtemelen bunun da üzerinde bir fiyat seviyesi olacaktır.

 

https://www.anandtech.com/show/14132/aaeon-up-xtreme-single-board-computer-with-whiskey-lake Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 1 ay
Xtreme özellikleri bir kenera bırakında kaç tane gizli güvenlik açığı var, sonra ortaya çıkınca yüzde kaça varan performans düşüşleri ile hangi 3-5 sene öncenin işlemcisine eş değer olacak onları yazın :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay
pci-e 1x koysalar? 10W voltajı azaltılmış gt1030 taksak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay 2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi? 1 ay Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice - PS4 Pro İlk 30 Dakika 1 ay WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek 1 ay Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı 1 ay Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler 1 ay Texture uygulaması kapanıyor 1 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak 1 ay Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor 1 ay Google, yanlışlıkla yeni akıllı ekranı Nest Hub Max’i ortaya çıkardı 1 ay Huawei P30 Pro ilk güncellemesini aldı 1 ay Her on akıllı televizyonun biri Android TV ile geliyor, lider Samsung’un Tizen’i 1 ay Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı 1 ay GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri 1 ay Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi! 1 ay Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek 1 ay Yeni Apple AirPods parçalarına ayrıldı 1 ay Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri 1 ay 6.2 inç CinemaWide ekran ve üç arka kameralı Sony Xperia 2 geliyor 1 ay Sağlık Bakanı: "Evlenecek herkesi genetik hastalık taramasından geçirmek istiyoruz" 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştiriciler için tasarlandı Sonraki Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin 1 ay Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor 1 ay Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı 1 ay Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek 1 ay Borderlands 3 resmi olarak duyuruldu 1 ay Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te 1 ay Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alabiliyor 1 ay ABD’de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım yapmak, kömür santrallerini işletmekten daha ucuz 1 ay Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor 1 ay Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı 1 ay General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı! 1 ay Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor 1 ay Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı 1 ay Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı 1 ay Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası 1 ay Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor 1 ay Game of Thrones 8. sezonundan yeni fotoğraflar paylaşıldı 1 ay Gmail'in iOS versiyonu yeni özelliklerle güncellendi 1 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı 1 ay S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim