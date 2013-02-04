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Intel tabanlı bir Asus tableti internete sızdı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel tabanlı bir Asus tableti internete sızdı

7 inçlik ucuz tablet pazarında Google ile yaptığı Nexus 7 ortaklığından sonra MeMO Pad serisi ile düşük bütçeli tablet modellerine devam eden Asus, bu kez ARM yerine Intel işlemcilere yer verdiği yeni bir 7 inçlik tablet hazırlığında olabilir.

Firmanın Intel tabanlı bir tabletini CES 2013 fuarında tanıtacağı iddia edilmiş ancak bu gerçekleşmemişti. Bu kez Endonezya'da bir perakende veri tabanında ortaya çıkan tablet,  Fonepad K004 olarak adlandırılmış ve model numarası da ME371MG. Model isminin popüler PadFone tabletinin isminin ters çevrilmiş hali olduğu görülüyor. Ancak karşımıza TransPhone benzeri ucuz bir ürün çıkar mı yoksa sadece pazarlama taktiği mi bilemiyoruz.

Modelde Intel'in Lexington tabanlı Atom Z2420 işlemcisine yer verildiği iddia ediliyor. En büyük kanıtı ise 265$ civarında olan fiyatı. Intel'in Lexington işlemcisine yer verdiği iki akıllı telefon modelleri 130$ ve 330$ arasında değişiyor. Bu bakımdan tablet modelinde Intel'in giriş seviyesi işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. 

Modelin diğer özelliklerinin ise 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3MP arka kamera, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS şeklinde olduğu ifade ediliyor. 

Bazı kaynaklar Fonepad K004 modelinin sesli görüşme yapma imkanı da sunacağını belirtiyor. Bu bakımdan da ismi Fonepad olabilir. Modelin en erken MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

http://www.androidauthority.com/asus-fonepad-7-inch-tablet-intel-processor-153466/ Yorum Yaz
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