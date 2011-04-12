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Intel tabletler için hazırladığı yeni Atom (Oak Trail) platformunu resmi olarak duyurdu

8 yıl
8,5b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inte başta tablet bilgisayarlar olmak üzere taşınabilir cihazlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni nesil yongada sistem platformunu resmi olarak kullanıma sundu. Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments gibi firmaların sunduğu ARM tabanlı çözümlere rakip olarak hazırlanan Oak Trail platformu, ilk etapta iki işlemci modeliyle geliyor.

Intel tabletler için hazırladığı yeni Atom (Oak Trail) platformunu resmi olarak duyurdu
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Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Lincroft kod adlı Atom Z650 ve Atom Z670 işlemcilerine SM35 Expres yonga seti eşlik ediyor. Yazılım tarafında geniş platform uyumluluğu ile iddialı olacağı belirtilen Oak Trail platformu, Android ve MeeGo gibi Linux tabanlı mobil işletim sistemlerine ek olarak Windows desteği de sunuyor.

Yeni Atom işlemcilerin önceki jenerasyonlar ile kıyaslandığında önemli avantajlara sahip olduğu görülüyor. Küçülen ayakizi, geliştirilen güç yönetimi ile aynı performans seviyesinde daha uzun pil ömrü ile birlikte, yeni GMA600 entegre grafik birimi ile GMA500 tabanlı Atom platformlarına kıyasla artan grafik performansı ve geliştirilen video özellikleri.

Intel tabletler için hazırladığı yeni Atom (Oak Trail) platformunu resmi olarak duyurdu
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Tek çekirdekli tasarıma sahip olan Atom Z650 ve Z670 işlemcileri, Hyper-Threading teknolojisi ile aynı anda çift izlek desteği sunabiliyorlar. 512 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemciler aynı zamanda SSE3'e kadar SIMD komutlarına destekli sunuyor ve Execute Disable Bit gibi temel özellikleri de destekliyorlar.

Intel tabletler için hazırladığı yeni Atom (Oak Trail) platformunu resmi olarak duyurdu
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Daha gelişmiş özellikler olarak nitelendirebileceğimiz 64-bit çalışma modu ve Sanallaştırma desteği ise bu işlemcilerde bulunmuyor. Tek kanal DDR2 bellek kontrolcüsü ile donatılan ve LV yani düşük voltajlı belleklerle de çalışabilen işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise yük altında 3 Watt'ı geçmiyor ve bu sayede fansız tasarımlara kapı açılıyor.

13.8mm x 13.8mm BGA paket tasarımını temel alan Atom Z650 ve Z670 işlemcileri arasındaki farkı ise çalışma frekansı oluşturuyor. Z650 işlemcisi 1.2GHz'de çalışırken, Z670 ise 300MHz gibi önemli bir fark ile 1.5GHz'de çalışıyor. Daha çok I/O kontrolünden sorumlu olan SM35 Express yonga seti ise 14mmx14mm form faktörüne sahip.

Intel tabletler için hazırladığı yeni Atom (Oak Trail) platformunu resmi olarak duyurdu
Tam Boyutta Gör

Dört adet USB 2.0 ve SATA desteği sunan çipset aynı zamanda yüksek tanımlı ses, Secure Digital I/O 2.0, HDMI gibi özellikleri de mümkün kılıyor. Oak Trail platformu için hali hazırda 35 tasarım kazandığını belirten Intel, ilk tabletlerin Mayıs ayında çıkacağını belirtirken, 1000 adetlik alımlarda Atom Z670 işlemcisini 75 dolar seviyesinden sağlıyor.


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Rainbow6 8 yıl
ben anlamadim tek cekirdekli 512kb onbellekle geliyosa vga disinda ne farki var n450 den birde mhz dusmus nasil olacakta eski nesillere gore daha performansli olacak bu islemci cok merak ettim en azindan yeni nesile 1mb onbellek atsalardi biraz rahatlardi islemci bakalim AMD ile kapisabilecek mi ... bu arada samsungun kayan ekran tasarimi cok hosuma gitti
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V4LKyR 8 yıl
Demekki şu işlemcileri 11nm litografisi ile üretmeye başlasalar... Aman.
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Necessa®i 8 yıl
anlaşılan pilden tasarufla beraber güzelde performans verebilecek
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WinteR 8 yıl
Android peformansı nasıl olur merak ediyorum, çeşitlilik için iyi haber ama intel heryerde.
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