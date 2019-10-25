Intel Tremont mimarisini duyurdu

Intel Bay Trail mimarisini duyurduğu 2013 yılından bu güne düşük güç tüketimli yongalarında güncelleştirmelere giderek yeni çözümler sunmuştu. Firma duyurduğu Tremont mimarisiyle düşük güç tüketimli modellerinde yeni bir sayfa açacak.

big.LITTLE benzeri çekirdek yönetimi

Lakefield platformunda Sunny Cove çekirdekleriyle birlikte kullanılacak Tremont çekirdekleri ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer bir prensipte görev yapacak. Core mimarisindeki artık standartlaşan dal tahmin etme biriminin yanı sıra 6 düzensiz komut çözme ünitesi ve 4 geniş paylaştırma birimi de yer alacak.

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Tüm bunların 10 uygulama arayüzü üzerinden 4.5 MB L2 önbelleğe eriştiği Tremont yongası mimarisel diğer geliştirmelerle de birlikte Sandy Bridge benzeri bir performansı oldukça düşük bir tüketim karakteristiği ile birleştirecek. Ayrıca daha tepkisel frekans değişim yönetimi ve senkronize hızlandırıcılar da yeni mimarinin avantajları arasında.

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Sunny Cove ve Tremont çekirdeklerinin her ikisinin de 10 nm nodundan çıkacağı Lakefield modelleri bu sayede hem düşük güç tüketimi kanadında hem de performans kanadında başarılı olmaya aday. Komut seti mimarisinde ve güvenlik alanında da bir çok geliştirmeyi beraberinde getirecek Tremont mimarili işlemciler IoT, veri merkezleri, 5G ağ alt yapılarında ve son kullanıcılara yönelik bir çok alanda karşımıza çıkacak.

https://wccftech.com/intel-unveils-tremont-new-10nm-atom-and-core-hybrid-architecture-with-30-ipc-uplift/