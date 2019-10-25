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    Intel Tremont mimarisini duyurdu

    Giriş seviyesi x86 çözümleri 2013 yılından bu yana en büyük güncellemesini almak üzere. Intel Tremont mimarisini duyurdu.
    1 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Bay Trail mimarisini duyurduğu 2013 yılından bu güne düşük güç tüketimli yongalarında güncelleştirmelere giderek yeni çözümler sunmuştu. Firma duyurduğu Tremont mimarisiyle düşük güç tüketimli modellerinde yeni bir sayfa açacak.

    big.LITTLE benzeri çekirdek yönetimi 

    Lakefield platformunda Sunny Cove çekirdekleriyle birlikte kullanılacak Tremont çekirdekleri ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer bir prensipte görev yapacak. Core mimarisindeki artık standartlaşan dal tahmin etme biriminin yanı sıra 6 düzensiz komut çözme ünitesi ve 4 geniş paylaştırma birimi de yer alacak.

    Intel Tremont mimarisini duyurdu
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    Tüm bunların 10 uygulama arayüzü üzerinden 4.5 MB L2 önbelleğe eriştiği Tremont yongası mimarisel diğer geliştirmelerle de birlikte Sandy Bridge benzeri bir performansı oldukça düşük bir tüketim karakteristiği ile birleştirecek. Ayrıca daha tepkisel frekans değişim yönetimi ve senkronize hızlandırıcılar da yeni mimarinin avantajları arasında.

    Ayrıca Bkz. "Intel Gemini Lake Refresh işlemcileri önümüzdeki ay geliyor"

    Sunny Cove ve Tremont çekirdeklerinin her ikisinin de 10 nm nodundan çıkacağı Lakefield modelleri bu sayede hem düşük güç tüketimi kanadında hem de performans kanadında başarılı olmaya aday. Komut seti mimarisinde ve güvenlik alanında da bir çok geliştirmeyi beraberinde getirecek Tremont mimarili işlemciler IoT, veri merkezleri, 5G ağ alt yapılarında ve son kullanıcılara yönelik bir çok alanda karşımıza çıkacak.



    https://wccftech.com/intel-unveils-tremont-new-10nm-atom-and-core-hybrid-architecture-with-30-ipc-uplift/ Yorum Yaz
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    Timeguard 1 gün en beğenilen
    Yemin ederim bir tane daha lake duyururlarsa kusucam miğdem bulandı hergün başka birşey hepsi aynı isimler çorba oldu ney nedir belli değil kardeşim.
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    CoreXXX 1 gün
    Ryzen çıkmasa bu minariyi 2025 yılında duyar 2030 da piyasada görürdük. En iyimser tablo bu bende😄
    Yanıtla +1
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    Timeguard 1 gün en beğenilen
    Yemin ederim bir tane daha lake duyururlarsa kusucam miğdem bulandı hergün başka birşey hepsi aynı isimler çorba oldu ney nedir belli değil kardeşim.
    Yanıtla +21
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