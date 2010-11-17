Intel ultra-düşük güç tüketimli mobil Sandy Bridge işlemcilerini hazırlıyor

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta lanse edeceği kesinlik kazanan Intel, seri altında ultra-düşük güç tüketimli modeller de sunacak. Digitimes'ın haberine göre Intel, düşük güç tüketimli Core i7-2610LM, 2620LM ve 2640LM ile ultra-düşük güç tüketimli Core i7-2630UM ve Core i5-2530UM modellerini de duyuracak.

Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan işlemcilere ek olarak Intel, Celeron B801 isimli yeni bir modelini daha pazara sunacak. Düşük güç tüketiminin öne çıktığı bu işlemcilere ek olarak Intel, uzun süredir bilindiği üzere standart seri kapsamında ısı tasarım güçleri 35 Watt olan çift çekirdekli üç modelini lansmanla birlikte pazara sunacak.

35 Watt TDP'li Core i5-2520M, i5-2540M VE Core i7-2620M modellerine ek olarak Core i7-2720QM, i7-2820QM ve i7-2920XM model isimlerini taşıyan ve ısıl tasarım güçleri 45 Watt ile 55 Watt arasında değişen üç adet dört çekirdekli mobil Sandy Bridge işlemcisi de Intel'in pazara sunacağı işlemciler arasında yer alıyor.

Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni mobil işlemciler, HyperThreading ve Turbo Boost teknolojilerine destek sunuyorlar. Gelişmiş entegre grafik birimine sahip olan Sandy Bridge işlemcilerinin kullanıldığı yeni nesil dizüstü bilgisayarların da önde gelen üreticiler tarafından CES 2011 fuarında yapılacak lansmanda duyurulması bekleniyor.