Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ultra-düşük güç tüketimli mobil Sandy Bridge işlemcilerini hazırlıyor

8 yıl
8b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta lanse edeceği kesinlik kazanan Intel, seri altında ultra-düşük güç tüketimli modeller de sunacak. Digitimes'ın haberine göre Intel, düşük güç tüketimli Core i7-2610LM, 2620LM ve 2640LM ile ultra-düşük güç tüketimli Core i7-2630UM ve Core i5-2530UM modellerini de duyuracak.

Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan işlemcilere ek olarak Intel, Celeron B801 isimli yeni bir modelini daha pazara sunacak. Düşük güç tüketiminin öne çıktığı bu işlemcilere ek olarak Intel, uzun süredir bilindiği üzere standart seri kapsamında ısı tasarım güçleri 35 Watt olan çift çekirdekli üç modelini lansmanla birlikte pazara sunacak.

35 Watt TDP'li Core i5-2520M, i5-2540M VE Core i7-2620M modellerine ek olarak Core i7-2720QM, i7-2820QM ve i7-2920XM model isimlerini taşıyan ve ısıl tasarım güçleri 45 Watt ile 55 Watt arasında değişen üç adet dört çekirdekli mobil Sandy Bridge işlemcisi de Intel'in pazara sunacağı işlemciler arasında yer alıyor.

Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni mobil işlemciler, HyperThreading ve Turbo Boost teknolojilerine destek sunuyorlar. Gelişmiş entegre grafik birimine sahip olan Sandy Bridge işlemcilerinin kullanıldığı yeni nesil dizüstü bilgisayarların da önde gelen üreticiler tarafından CES 2011 fuarında yapılacak lansmanda duyurulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
aslında bunların 32nm ve mobil işlemci olduklarını düşündüğümüzde tdp değerleri çokta iç açıcı değil.. 35W mobil bir cihaz için hala yüksek bir değer.. nm'rik küçülme tdp anlamında fazla getiri sağlamıyor çünkü getiriyi ekstra transistör olarak kullanıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genmex 8 yıl
yakın zamanda i5 işlemcili bir notebook almayı düşünüyorum ancak hem amd hem intel yeni nesil işlemcilerini çıkarmaya hazırlanıyorlar,sizce bu yeni işlemcilerin notebooklarda kullanılması ve türkiye'ye gelmesi ne kadar zaman alır? bu aralar yeni bilgisayar almak mantıklı mı yoksa beklemek mi lazım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerista 8 yıl
22 nm li modellerden gelince almak lazım devrim gibi olur. 2012 de bilgisayar yenilenebilir: watt değerleri baya aşağı çekilmiş olur sanırım. USB3, PCI Express 3.0 de yaygınlaşmış olur. Şimdi almak mantıksız :
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Yeni nesil atomlar ile de notebook,netbook piyasasına ürün bombardımanı yapıcaklar, bu tarafı intel gene domine edicek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim