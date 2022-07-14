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Intel CFO'su David Zinsner, Nisan ayı sonlarında şirketin belirli segmentlerdeki ürünler için hedeflenen fiyat artışları düşündüğü açıklamıştı. Japon medyası şimdi bu gelişmenin sonbahara kadar uygulanabileceğini ve belirli Intel ürün kategorileri için %20'ye varan fiyat artışları yapılabileceğini bildiriyor.

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Nikkei Asian Review'a göre işlemci devi, yaklaşan fiyat artışını müşterilerine şimdiden bildirmeye başladı. Yükselen fiyatlar hem PC'ler ve sunucular için merkezi işlemcileri hem de Intel'in sunduğu çeşitli yardımcı çipleri içerecek. Fiyatları yükseltme ihtiyacı, malzeme ve üretim için artan maliyetler olarak açıklanıyor. Fiyat artışlarının spesifik ölçeği henüz belirlenmemiş olsa da yüzde 10 ve hatta yüzde 20 arasında değişeceği belirtilmiş.

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Intel ürünleri sonbaharda zamlanacak

Intel temsilcileri ise ürünlerinin fiyatlarını artırma haberlerini inkar etmediler. Onlara göre şirket tüketicileri yaklaşan değişiklikler hakkında bilgilendirmeye başladı. Ancak bu adımlar hakkında resmi bir detay yok. Intel web sitesinde uzun süredir işlemciler için halka açık bir fiyat listesi yayınlanmadı fakat yükselen enflasyon karşısında birçok şirket aynısını yapmak zorunda kalıyor.

Intel'in sonbaharda yeni ürünlerini daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesi ve mevcut ürünlerinin de önceki maliyetlerini koruması bekleniyor.

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Intel ürünlerine %20'ye varan zam geliyor