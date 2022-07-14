Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bill Gates servetinin tamamını hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi

    Yazılım devi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates, servetinin neredeyse tamamını hayır kurumuna bağışlama sözü verdi.     
    2

    Bill Gates servetinin tamamını hayır kurumuna bağışlayacak
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un kurucusu, servetinin neredeyse tamamını eski karısıyla birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağışlamayı planladığını duyurdu.

    Gates ayrıca bu ay vakfa 20 milyar dolar bağışlamaya hazırlanıyor. Milyarder, jestini insanların son yıllarda yaşadığı zor olaylarla açıkladı. Bunların arasında pandemi, tüm dünya için “büyük bir trajedi” haline gelen Rusya-Ukrayna savaşı ve bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha karamsar bir senaryoya göre gelişen iklim değişikliği yer alıyor.

    Kaynaklarımı topluma iade etme yükümlülüğüm var

    Bill Gates konuyla ilgili olarak: "Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Eninde sonunda dünyanın en zenginleri listesinden çıkacağım. Kaynaklarımı, acıları en etkili şekilde azaltacak ve yaşamları iyileştirecek şekilde topluma iade etme yükümlülüğüm var. Ve umarım büyük servet ve nüfuza sahip diğer kişiler de bir kenara çekilmezler." ifadelerini kullandı.

    Bill Gates şu anda Bloomberg'in milyarderler listesinde Elon Musk, Jeff Bezos ve Fransız iş adamı Bernard Arnault'un ardından 4 numarada. Servetinin 114 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 1 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız