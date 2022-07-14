Bill Gates servetinin tamamını hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi

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Microsoft'un kurucusu, servetinin neredeyse tamamını eski karısıyla birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağışlamayı planladığını duyurdu.

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Gates ayrıca bu ay vakfa 20 milyar dolar bağışlamaya hazırlanıyor. Milyarder, jestini insanların son yıllarda yaşadığı zor olaylarla açıkladı. Bunların arasında pandemi, tüm dünya için “büyük bir trajedi” haline gelen Rusya-Ukrayna savaşı ve bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha karamsar bir senaryoya göre gelişen iklim değişikliği yer alıyor.

Kaynaklarımı topluma iade etme yükümlülüğüm var

Bill Gates konuyla ilgili olarak: "Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Eninde sonunda dünyanın en zenginleri listesinden çıkacağım. Kaynaklarımı, acıları en etkili şekilde azaltacak ve yaşamları iyileştirecek şekilde topluma iade etme yükümlülüğüm var. Ve umarım büyük servet ve nüfuza sahip diğer kişiler de bir kenara çekilmezler." ifadelerini kullandı.

Bill Gates şu anda Bloomberg'in milyarderler listesinde Elon Musk, Jeff Bezos ve Fransız iş adamı Bernard Arnault'un ardından 4 numarada. Servetinin 114 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Bill Gates servetinin tamamını hayır kurumuna bağışlayacak