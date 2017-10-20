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Intel ve Amazon'dan ortak ses tanıma kiti

Intel ve Amazon, geliştiricilerin Alexa'nın sesle kontrol yeteneklerini üçüncü taraf akıllı ev cihazlarına entegre etmelerine olanak tanıyan yeni bir geliştirme kiti çıkardıklarını duyurdu.
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Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel ve Amazon, bugün yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. İki şirket üçüncü taraf geliştiricilerin Alexa'nın sesle kontrol yeteneklerini akıllı ev cihazlarına yerleştirmelerini sağlayan bir geliştirme kiti hazırlamış durumda.
Konuşma Etkinleştirme Geliştirici Kiti (Intel Speech Enabling Developer Kit) olarak adlandırılan bu araç, uzak alan ses tanıma çözümü olarak görev yapıyor ve "Alexa" uyandırma kelimesi ile uzak alan işlemeyi tek bir çipte birleştiren ilk cihaz olduğu iddia ediliyor.
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Intel akıllı ev grubunun yöneticisi Miles Kingston, bu işbirliğinin Amazon Alexa Ses Hizmeti'nin bulunduğu akıllı ev ürünlerinin tasarımını hızlandıracağını söyledi. Ayrıca doğru ses tanıma teknolojilerinin geliştirilmesindeki zorluklardan bahseden Kingston, cihazların bu tip bir yeteneğe sahip olabilmeleri için bir dizi mikrofon ve karmaşık ses azaltma teknolojisine ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Kingston, yeni Konuşma Etkinleştirme Geliştirici Kiti'nin yankı önleme ve gürültü azaltma algoritmaları ile, akustik olarak zorlu ortamlarda yüksek kaliteli uzak alan ses tanıma teknolojisi sunabileceğini söyledi. Geliştirici Kiti aynı zamanda Intel'in interferans motorlu çift dijital sinyal işlemcisine ve dairesel sıralanmış sekiz mikrofona sahip.
Bugün ön siparişe açılan Konuşma Etkinleştirme Geliştirici Kiti'ni satın almak isteyenlerin 399 dolar ödemesi gerekiyor.

https://developer.amazon.com/blogs/alexa/ Yorum Yaz
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