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Intel ve Micron devrimsel bir bellek teknolojisi üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,5b
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Micron devrimsel bir bellek teknolojisi üzerinde çalışıyor

Günümüzde veri üreten cihazların ve servislerin adeta patlama yapması, bu üretilen verilerin çok hızlı bir biçimde analiz edilmesini ve depolanmasını gerektiriyor. Bu gereksinimi karşılayabilmek, sistem geliştirenler ve servis sunanlar için çeşitli engeller doğuruyor. 

Intel ve Micron, bu soruna bir çözüm bulmak üzere yaklaşık olarak 10 yıldır yaptığı çalışmalarda sone geldi ve 1989 yılında NAND flash belleklerin geliştirilmesinden bu yana bellek teknolojileri alanındaki en büyük yeniliği gerçekleştirdi. 

Intel ve Micron'un üzerinde çalıştığı istiflemeye dayalı yeni bellek teknolojisi 3D XPoint adını taşıyor. Yine NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor,kapasite ve performans artıyor. 

3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor. Ancak Intel bununla ilgili detayları açıklamadı. 

3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor. İlk etaptaki 3D XPoint belleklerin her yongasında 128Gb bellek depolanabilecek. Bu sayede yongaya daha fazla katman eklenerek ileride bu yoğunluk daha da artırılabilecek. 

Aslında 3D XPoint belleklerin ilk hedefi büyük verilerle haşır neşir olan veri merkezleri, sunucular ve altyapılar olarak dikkat çekiyor. Ancak Intel'in hedefinde bilgisayar sistemleri ve mobil cihazlar da var. Bununla birlikte mobil cihazlarda değişken belleklerin enerji tasarrufu sayesinde pil ömrüne olumlu katkı yapması nedeniyle 3D XPoint teknolojisi bir süre bu cepheye uğramayabilir. 

Hem Intel hem de Micron yeni 3D XPoint teknolojisini temel alarak ürünler geliştirmeye başladı. Ancak bellek yılın sonlarına doğru belirli müşterilere örneklenmeye başlayacak. İlk ürünlerin piyasaya çıkması ise gelecek seneyi bulacak. Yeni teknolojisinin sistemlere uyumu adına gelecekte anakartlarda da değişiklikler yapılması planlanıyor. Zira şu an PCI-e bağlantısı bu iş için uygun ancak yeterli değil.  

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2015/07/28/intel-and-micron-produce-breakthrough-memory-technology Yorum Yaz
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HumWE 4 yıl
Yeni soygun metodları yine iyi beklemişler milleti soymak için...
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poyraz_371 4 yıl HumWE
HumWE
Yeni soygun metodları yine iyi beklemişler milleti soymak için...

Öyle geziniyordum forumda, mesajı gördüm.
Naptın geri dönüş yok galiba WoT a ?
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SteveMeade 4 yıl
Tam da ssd almayı düşünüyordum bak sen şu işe :D
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HeavyClocker 4 yıl
V4LKyR
Herhalde bunlar 3D sinemalarda kullanılacak bellekler. Burada 8D sinemalar var, yani 8 boyutlu. Hatta bir arkadaşım 10D bile var diyor. 10 boyutlu sinema. Demek ki onlarda da 10D XJQKWRPointDOTFullStop bellekler kullanılacak? Bu kanıya varıyorum.

:)
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V4LKyR 4 yıl
Herhalde bunlar 3D sinemalarda kullanılacak bellekler. Burada 8D sinemalar var, yani 8 boyutlu. Hatta bir arkadaşım 10D bile var diyor. 10 boyutlu sinema. Demek ki onlarda da 10D XJQKWRPointDOTFullStop bellekler kullanılacak? Bu kanıya varıyorum.
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silver0021 4 yıl
Intel gelistirdiyse fazla uzatmadan piyasaya surmenin çabasına girecektir eminim. Sonuçta intel için bu teknolojik birikimlerin ortaya erken çıkması yararina olacak.
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kadirirdem 4 yıl
iyiymiş...
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umut_baris 4 yıl
Samsung'u geçip tekel olma çabası bunlar hep.

3D nand'a kadar ses çıkmıyordu? Birden ar-ge yapası mı gelmiş bunların?
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simbolmina 4 yıl umut_baris
umut_baris
Samsung'u geçip tekel olma çabası bunlar hep.

3D nand'a kadar ses çıkmıyordu? Birden ar-ge yapası mı gelmiş bunların?


Bence artık arkadaşa söylemenin vakti geldi. Biz aslında gizli bir tarikatız ve tek hedefimiz Samsung ne yaparsa yapsın engel olmak, önünü kesmek ve trollemek. Telefonsa telefon, TV ise TV, Bellek ise bellek. Haliyle nand flash bellek üretimine de engel olacağız. 10 yıllık bir proje diyoruz aslında ama çalışmalara Samsung 3D bellekleri duyurunca başladık. Ancak bu kadar yetişti. Bence gene de iyi. Samsung'un adı geçmesin de ne olursa olsun zaten hedefimiz.
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Batuist 4 yıl
Bizim için satın alınabilir hale gelmesi on yıldan fazla sürer...
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cimbomlusinan 4 yıl
Bayağı iyiymiş
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Mr.ED 4 yıl
10 yılda geliştirildiğine göre. 5 yılda standart kullanıcılara yönelik gelse. Bir 5 yılda da uygun alınabilir seviyelere gelse derken yeni teknoloji alternatifi çıkar.
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FerdosParadise 4 yıl
iyimiş...
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