İtalya, çip üretimi için kolları sıvadı: Intel ile yeni bir anlaşmaya imza atabilir

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Yarı iletken sektörünün büyük isimlerinden Intel, Avrupa’da yeni üretim tesisleri kurmak için çalışmalara başladı. Bu yılın başlarında Asya bölgesine olan bağımlılığı azaltmak ve bölgedeki tedarik sorunlarını hafifletmek amacıyla Avrupa genelinde 88 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklayan teknoloji devi, Almanya ve Fransa'dan sonra İtalya hükümeti ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Üretim yelpazesi genişletilecek

Bildirilenlere göre Intel, İtalya'da kurulacak iki tesis için başlangıçta 5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Öte yandan İtalya toplam yatırımın yüzde 40’ına destek sağlayacak. Bununla birlikte kurulacak tesislerin ilk olarak gelişmiş yarı iletken paketleme ve montaj görevlerini üstlenmesi beklenirken, Fransa ve Almanya'da kurulacak yeni tesis ve tasarım merkezleri ile üretim yelpazesi daha da genişletilecek.

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Avrupa genelinde planlanan tesisler ile beraber Intel, 2027 yılına kadar Intel 20A ve daha iyi yongaların üretimine başlamayı hedefliyor. Konuya yakın kaynaklar, 25 Eylül'de erken genel seçime hazırlanan İtalya hükümetinin yeni anlaşmayı Ağustos sonuna kadar sonuçlandıracağını düşünüyor.

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