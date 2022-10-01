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    RTX 4090 Geekbench CUDA testinde göründü: RTX 3090 Ti'dan yüzde 60 daha hızlı

    Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 4090, Geekbench CUDA testinde görüntülendi. Yeni amiral gemisi RTX 3090 Ti ve RTX 3090'dan yüzde 80'e kadar daha güçlü! İşte sonuçlar
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    RTX 4090 Geekbench CUDA testinde göründü: İşte sonuçlar
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    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin tepe modeli RTX 4090, benchmark platformlarında yerini almaya başladı. Selefi RTX 3090 Ti modeli ile kıyaslandığında yüzde 52 daha fazla 16384 CUDA çekirdeği ve çok daha yüksek saat hızları getirecek yeni ekran kartı, Geekbench CUDA testinde görüntülendi.  

    RTX 3090 Ti’dan yüzde 60 daha hızlı!

    Nvidia tarafından yakın zamanda düzenlenen GeForce Beyond etkinliğinde yeni amiral gemisinin özellikle DLSS performansına vurgu yapılması sebebiyle, RTX 3090 Ti’a karşı ne kadar hızlı olduğu hala bilinmiyor. Ancak Geekbench platformunda AMD Ryzen 7950X, 32GB DDR5-6000 bellek ve yeni X670E anakart ile test edilen yeni ekran kartı, platformda sırasıyla 417713 ve 424332 puan elde etmeyi başarıyor.

    Söz konusu bu skorun, mevcut amiral gemisi RTX 3090 Ti’dan yüzde 60, RTX 3090’dan ise yüzde 77,5 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak CUDA performansı, bizlere oyun ve ham performans konusunda detaylı bir bilgi vermiyor. Nvidia GeForce RTX 4090’nın 12 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Detaylı incelemelerin ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyleyebiliriz. 

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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