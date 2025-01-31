Intel, yapay zeka çipini iptal ederken “sadeleşme” sinyali verdi

Çip üretiminde kayıplar büyük
Kan kaybının durmasına rağmen şirket çok iyi durumda değil, çünkü ana iş kollarının hepsi bu çeyrekte düşüş gösterdi ve tüm yıl boyunca neredeyse hiç artış göstermedi. Çip üretiminden sorumlu Foundry birimi 2024’te 13,4 milyar dolar zarar yazdı. Şirket, 18A üretim sürecini 2026’nın ikinci yarısında tam anlamıyla devreye alarak finansal tablolarını iyileştirmeyi hedefliyor. 18A’nın gelmesine rağmen Intel, dış alım (yani TSMC’ye üretim yaptırma) yapmayı terk etmeyecek.
Daha sade bir iş modeline geçiş
Eş CEO Holthaus, şirketin karmaşık yapısını sadeleştirmeyi ve daha odaklı bir iş modeli oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Holthaus, Intel’in artık "her alanda her şeyi yapan" bir firma olmak yerine, güçlü olduğu alanlara odaklanacağını belirtti.
Bu kapsamda, Intel’in uzun süredir geliştirdiği Falcon Shores kod adlı yapay zeka çipi iptal edildi. Şirket, bu çipi sadece dahili testler için kullanacağını duyurdu. Bunun yerine, daha geniş ölçekli bir sistem çözümü sunan Jaguar Shores projesine yoğunlaşacak. Intel’in bu kararı, firmanın yapay zeka pazarındaki konumunu yeniden değerlendirdiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Intel, son yıllarda yapay zeka çipi pazarında rakipleri Nvidia ve AMD’nin gerisinde kaldı. Holthaus, özellikle bulut tabanlı yapay zeka veri merkezleri konusunda Intel’in yeterince güçlü bir konumda olmadığını açıkça kabul etti. Ancak, Intel’in AI çözümlerinde maliyet avantajı sunarak rakipleriyle rekabet etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Intel’in 2024 yılı toplam kaybı 18,76 milyar dolar, geliri ise 53,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, şirketin çalışan sayısı da yılın son çeyreğinde 15.000 kişi azaldı. Yeni CEO arayışının devam ettiğini belirten yönetimi zorlu bir dizi karar bekliyor. Öte yandan Holthaus’un vurguladığı en önemli strateji, “her soket için mücadele etmek.” Bu çerçevelerden bakıldığında Intel’in agresif bir rekabet politikası benimseyerek pazar payını artırmaya çalışacağı açıkça görülüyor.Kaynakça https://www.theverge.com/news/603645/intel-earnings-q4-2024 https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1726/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-financial Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P