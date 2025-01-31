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    Intel, yapay zeka çipini iptal ederken “sadeleşme” sinyali verdi

    Intel, dördüncü çeyreğe dair üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın zararı 126 milyon dolar olurken şirket, yapay zeka çipini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca basitleşme sinyali verildi.
    Intel, yapay zeka çipini iptal ederken “sadeleşme” sinyali verdi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Intel, 2024’ü büyük mali kayıplarla kapatmasına rağmen, geleceğe yönelik yeni bir stratejiyle kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, son çeyrekte 14,3 milyar dolar gelir ve 126 milyon dolar zarar açıkladı; bu rakam, önceki çeyrekteki 16,6 milyar dolarlık tarihi kaybın ardından nispeten daha hafif bir bilanço olarak değerlendiriliyor. Ancak, Intel’in toparlanma süreci henüz tamamlanmaktan çok uzakta.

    Çip üretiminde kayıplar büyük

    Kan kaybının durmasına rağmen şirket çok iyi durumda değil, çünkü ana iş kollarının hepsi bu çeyrekte düşüş gösterdi ve tüm yıl boyunca neredeyse hiç artış göstermedi. Çip üretiminden sorumlu Foundry birimi 2024’te 13,4 milyar dolar zarar yazdı. Şirket, 18A üretim sürecini 2026’nın ikinci yarısında tam anlamıyla devreye alarak finansal tablolarını iyileştirmeyi hedefliyor. 18A’nın gelmesine rağmen Intel, dış alım (yani TSMC’ye üretim yaptırma) yapmayı terk etmeyecek.

    Intel, yapay zeka çipini iptal ederken “sadeleşme” sinyali verdi Tam Boyutta Gör
    Şirketin, çip üretim operasyonlarını elden çıkarmayı değerlendirip değerlendirmediği konusu belirsizliğini koruyor. Intel’in yeni eş CEO’su Michelle Johnston Holthaus, Intel’in kendi üretim tesislerinin “her gün değer üretmesi” gerektiğini vurgulayarak, bu operasyonların şirket içinde kalmaya devam edip etmeyeceği konusunda net bir taahhütte bulunmadı. Ancak Holthaus, Intel ve Foundry birimini görünüşe göre bir bütün olarak görmeye devam ediyor: “Daha güçlü bir Intel Products ile daha rekabetçi bir Intel Foundry’nin birleşimi, genel olarak başarı için bir reçetedir.”

    Daha sade bir iş modeline geçiş

    Eş CEO Holthaus, şirketin karmaşık yapısını sadeleştirmeyi ve daha odaklı bir iş modeli oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Holthaus, Intel’in artık "her alanda her şeyi yapan" bir firma olmak yerine, güçlü olduğu alanlara odaklanacağını belirtti.

    Bu kapsamda, Intel’in uzun süredir geliştirdiği Falcon Shores kod adlı yapay zeka çipi iptal edildi. Şirket, bu çipi sadece dahili testler için kullanacağını duyurdu. Bunun yerine, daha geniş ölçekli bir sistem çözümü sunan Jaguar Shores projesine yoğunlaşacak. Intel’in bu kararı, firmanın yapay zeka pazarındaki konumunu yeniden değerlendirdiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

    Intel, son yıllarda yapay zeka çipi pazarında rakipleri Nvidia ve AMD’nin gerisinde kaldı. Holthaus, özellikle bulut tabanlı yapay zeka veri merkezleri konusunda Intel’in yeterince güçlü bir konumda olmadığını açıkça kabul etti. Ancak, Intel’in AI çözümlerinde maliyet avantajı sunarak rakipleriyle rekabet etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Intel’in 2024 yılı toplam kaybı 18,76 milyar dolar, geliri ise 53,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, şirketin çalışan sayısı da yılın son çeyreğinde 15.000 kişi azaldı. Yeni CEO arayışının devam ettiğini belirten yönetimi zorlu bir dizi karar bekliyor. Öte yandan Holthaus’un vurguladığı en önemli strateji, “her soket için mücadele etmek.” Bu çerçevelerden bakıldığında Intel’in agresif bir rekabet politikası benimseyerek pazar payını artırmaya çalışacağı açıkça görülüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/603645/intel-earnings-q4-2024 https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1726/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-financial
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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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