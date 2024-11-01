Intel, tarihinin en büyük zararını açıkladı: 16,6 milyar dolar!

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Tam Boyutta Gör Intel, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 16,6 milyar dolarla tarihinin en büyük zararını açıkladı. Şirketin yeniden yapılanma giderleri, varlıklarının değersizleşmesi ve çip üretim biriminin kayıpları bu rekor zarara yol açan etmenler olarak göze çarptı.

Büyük zarara rağmen hisseler yükseldi

Intel'in gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %6 düşüşle beklentileri aşarak 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyreği göre ise 500 milyon dolar arttı. Şirketin brüt kar marjı da %15 ile tarihi seviyeye geriledi. Şaşırtıcı bir şekilde, şirketin hissesi haberin ardından başlangıçta %12'ye kadar yükseldi, daha sonra bir miktar düşse de %7 artış kaydetti.

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Intel'in ürün grubu kar bildirdi ve yaklaşık 12,997 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin çip üretim bölümü Intel Foundry, 4,4 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, 5,8 milyar dolar zarar yazdı. Intel'in son dönemde yaptığı büyük fabrika yatırımları, bu zararın en büyük sebebi olarak görülüyor.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, mali sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Üçüncü çeyrek sonuçlarımız, maliyetleri düşürmek, portföyümüzü basitleştirmek ve organizasyonel verimliliği artırmak için geçen çeyrekte özetlediğimiz plana karşı sağlam ilerlemeler kaydettiğimizi ortaya koyuyor. Gelirimizi, kılavuzumuzda belirttiğimiz ortalama değerin üzerine çıkardık ve işletmeyi sürdürülebilir değer yaratma yönünde konumlandırmak için hızla hareket ediyoruz. Ürün portföyümüzde x86 imtiyazımızın değerini en üst düzeye çıkarmak için oluşturduğumuz ivme ve Intel 18A'nın döküm müşterilerinden gördüğü güçlü ilgi, aldığımız aksiyonların etkisini ve önümüzdeki fırsatları yansıtıyor."

Intel'in tüketicilere yönelik Client Computing birimi ise, üçüncü çeyrekte 7,3 milyar dolar gelir elde ederek şirket içindeki en iyi performans gösteren bölüm olmaya devam etti. Birim, geçen seneye göre küçük bir düşüş gösterse de, %37,1 işletme kar marjı ve 2,7 milyar dolar işletme karı elde etmeyi başardı.

Intel'in Veri Merkezi ve Yapay Zeka birimi, geçen seneye göre gelirini arttırarak 3,3 milyar dolar gelir elde etti. Birimin faaliyet karı oranı %10,4'e yükseldi ancak net kârı sadece 300 milyon dolar seviyesinde kaldı.

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Yeniden yapılanma ve geçmiş zararlar en büyük gerekçe

Üçüncü çeyrekte Intel, geçen çeyrekte toplu işten çıkarmaların yanında yıllık harcamalarda 10 milyarlık kesinti planıyla bağlantılı olarak 18,5 milyar doları aşan bir masrafla karşı karşıya kaldı. Yıl sonuna kadar 15.000 çalışanın işten çıkarılması Intel'e gelecekte büyük miktarda nakit tasarrufu sağlayacak. Ancak kısa vadede çok sayıda kıdem tazminatı ve erken emeklilik ödemeleri yapması gerekiyor.

Pat Gelsinger'e göre, işten çıkarmaların büyük kısmı çeyrek dönemde gerçekleşti. Ancak bu bile masrafların yalnızca 2,2 milyar dolarını oluşturdu. Şirket CFO'su David Zinsner, zararların en büyüğünün, son üç yıllık zararlar nedeniyle biriken 9,9 milyar dolar değerindeki ertelenmiş vergi varlıklarının silinmesine karar verilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

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