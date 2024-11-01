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    Intel, tarihinin en büyük zararını açıkladı: 16,6 milyar dolar!

    Intel, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 16,6 milyar dolarla tarihinin en büyük zararı açıkladı. Yeniden yapılanmaya çalışan şirketin gelirleri ise beklentileri aştı.   
    ntel, tarihinin en büyük zararını açıkladı: 16,6 milyar dolar! Tam Boyutta Gör
    Intel, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 16,6 milyar dolarla tarihinin en büyük zararını açıkladı. Şirketin yeniden yapılanma giderleri, varlıklarının değersizleşmesi ve çip üretim biriminin kayıpları bu rekor zarara yol açan etmenler olarak göze çarptı.

    Büyük zarara rağmen hisseler yükseldi

    Intel'in gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %6 düşüşle beklentileri aşarak 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyreği göre ise 500 milyon dolar arttı. Şirketin brüt kar marjı da %15 ile tarihi seviyeye geriledi. Şaşırtıcı bir şekilde, şirketin hissesi haberin ardından başlangıçta %12'ye kadar yükseldi, daha sonra bir miktar düşse de %7 artış kaydetti.

    ntel, tarihinin en büyük zararını açıkladı: 16,6 milyar dolar! Tam Boyutta Gör

    Intel'in ürün grubu kar bildirdi ve yaklaşık 12,997 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin çip üretim bölümü Intel Foundry, 4,4 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, 5,8 milyar dolar zarar yazdı. Intel'in son dönemde yaptığı büyük fabrika yatırımları, bu zararın en büyük sebebi olarak görülüyor.

    Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, mali sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Üçüncü çeyrek sonuçlarımız, maliyetleri düşürmek, portföyümüzü basitleştirmek ve organizasyonel verimliliği artırmak için geçen çeyrekte özetlediğimiz plana karşı sağlam ilerlemeler kaydettiğimizi ortaya koyuyor. Gelirimizi, kılavuzumuzda belirttiğimiz ortalama değerin üzerine çıkardık ve işletmeyi sürdürülebilir değer yaratma yönünde konumlandırmak için hızla hareket ediyoruz. Ürün portföyümüzde x86 imtiyazımızın değerini en üst düzeye çıkarmak için oluşturduğumuz ivme ve Intel 18A'nın döküm müşterilerinden gördüğü güçlü ilgi, aldığımız aksiyonların etkisini ve önümüzdeki fırsatları yansıtıyor."

    Intel'in tüketicilere yönelik Client Computing birimi ise, üçüncü çeyrekte 7,3 milyar dolar gelir elde ederek şirket içindeki en iyi performans gösteren bölüm olmaya devam etti. Birim, geçen seneye göre küçük bir düşüş gösterse de, %37,1 işletme kar marjı ve 2,7 milyar dolar işletme karı elde etmeyi başardı.

    Intel'in Veri Merkezi ve Yapay Zeka birimi, geçen seneye göre gelirini arttırarak 3,3 milyar dolar gelir elde etti. Birimin faaliyet karı oranı %10,4'e yükseldi ancak net kârı sadece 300 milyon dolar seviyesinde kaldı. 

    Yeniden yapılanma ve geçmiş zararlar en büyük gerekçe

    Üçüncü çeyrekte Intel, geçen çeyrekte toplu işten çıkarmaların yanında yıllık harcamalarda 10 milyarlık kesinti planıyla bağlantılı olarak 18,5 milyar doları aşan bir masrafla karşı karşıya kaldı. Yıl sonuna kadar 15.000 çalışanın işten çıkarılması Intel'e gelecekte büyük miktarda nakit tasarrufu sağlayacak. Ancak kısa vadede çok sayıda kıdem tazminatı ve erken emeklilik ödemeleri yapması gerekiyor.

    Pat Gelsinger'e göre, işten çıkarmaların büyük kısmı çeyrek dönemde gerçekleşti. Ancak bu bile masrafların yalnızca 2,2 milyar dolarını oluşturdu. Şirket CFO'su David Zinsner, zararların en büyüğünün, son üç yıllık zararlar nedeniyle biriken 9,9 milyar dolar değerindeki ertelenmiş vergi varlıklarının silinmesine karar verilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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