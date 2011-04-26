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Intel yeni Core i3-2105 işlemcisini 22 Mayıs'ta pazara sunacak

8 yıl
12,3b
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13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge mimarisini kullanan yeni nesil Pentium işlemcilerini 22 Mayıs'ta duyurmaya hazırlanan Intel, aynı tarihte Core iX ailesini de güncelleyecek. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, Core i3-2105 işlemcisini de yeni Pentium modelleriyle birlikte 22 Mayıs'ta kullanıma sunacak. Core i3-2100 işlemcisinin güncellenmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz 3.1GHz hızındaki yeni model, genel olarak aynı özellikleri korumakla birlikte fark yaratan detay olarak HD 2000 yerine daha yüksek performanslı HD 3000 entegre grafik birimini kullanıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki çift çekirdekli yeni işlemci, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine ve 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek için çift izlek desteği sunabilen Core i3-2105, aynı zamanda AVX (Advanced Vector Extensions), AES ve SIMD komut setlerini de bünyesinde barındırıyor. Sandy Bridge mimarisiyle lanse edilen Quick Sync video dönüştürme teknolojisinin de desteklendiği yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 22 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Core i3-2105'in son kullanıcı satış fiyatı ise 134 dolar olarak belirtiliyor.


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ehhalil 8 yıl
35W yanlış yazılmış sanırım, millet galeyana gelmiş :)) 65W olması gerek..
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Chembond 8 yıl

ehhalil

35W yanlış yazılmış sanırım, millet galeyana gelmiş :)) 65W olması gerek..


Sanırım 65W.

cpu-world.com/...
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servetportakal 8 yıl
bununla iyi bir mini-itx sistem kurulabilir. hd3000 gpu, 35w tdp ve x4 955 be ayarında cpu artıları...
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HiqhWoltage 8 yıl
35 watt ne demek ya :G. Amd nin çoğu 4 çekirdekli işlemcilerinden iyi bu işlemciler. x4 955 - x6 1055t gibi işlemcileri de malesef oyunlarda geçebiliyorlar :/
Yani körü körüne 4 çekirdek 6 çekirdek almayın. Kullanım amacınıza göre en hızlısını seçin.
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DH Misafiri 8 yıl
buna vereceğim parayı 4 çekirdeğe veririm daha iyi.
intel seçenekleri arttırıyor.üretim çılgınlığı bu .
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Ju1i@~ 8 yıl
512K L2 ön bellek her çekirdekte var, öyle değil mi? Yani toplamda 1M L2 var.
Ayrıca, laptop işlemcisi değil, di mi bu? 35W TDP her CPUya nasip olmaz, ben ilk defa bir masaüstü işlemcisini bu değerde görüyorum. Şu an kullanıdğım dizüstünde T6600 çift çekirdeki işlemci var. 2.26GHz'de, dahili GPU, video işlemcisi, vs. yok üstelik ama onun da TDPsi 35 Watt. Umarım burada yazım hatası yoktur. Deli bir işlemciymiş.
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CrySystem 8 yıl

İntel ürün gamını genişlettikçe kesesi de genişliyor
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@wise@ 8 yıl

CrySystem


İntel ürün gamını genişlettikçe kesesi de genişliyor



Çok çok iyi çalışmalılar ki, sandy bridgeden doğan zararlarını silküle etsinler.
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