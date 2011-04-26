Intel yeni Core i3-2105 işlemcisini 22 Mayıs'ta pazara sunacak

Sandy Bridge mimarisini kullanan yeni nesil Pentium işlemcilerini 22 Mayıs'ta duyurmaya hazırlanan Intel, aynı tarihte Core iX ailesini de güncelleyecek. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, Core i3-2105 işlemcisini de yeni Pentium modelleriyle birlikte 22 Mayıs'ta kullanıma sunacak. Core i3-2100 işlemcisinin güncellenmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz 3.1GHz hızındaki yeni model, genel olarak aynı özellikleri korumakla birlikte fark yaratan detay olarak HD 2000 yerine daha yüksek performanslı HD 3000 entegre grafik birimini kullanıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki çift çekirdekli yeni işlemci, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine ve 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdek için çift izlek desteği sunabilen Core i3-2105, aynı zamanda AVX (Advanced Vector Extensions), AES ve SIMD komut setlerini de bünyesinde barındırıyor. Sandy Bridge mimarisiyle lanse edilen Quick Sync video dönüştürme teknolojisinin de desteklendiği yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 22 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Core i3-2105'in son kullanıcı satış fiyatı ise 134 dolar olarak belirtiliyor.