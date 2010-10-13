Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerinin üretimine başladı

Üçüncü çeyrekte 11.1 milyar dolar gelir elde ederek kendi rekorunu kıran Intel, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hacimli üretime başladı. Yıl sona ermeden sistem üreticilerine satmaya başlayacağı Sandy Bridge işlemcileriyle ciddi gelir elde etmeye hedefleyen Intel, gelişmiş özelliklere sahip entegre grafik birimi sayesinde Sandy Bridge işlemcilerinin üreticilerden ciddi talep göreceğini çünkü özellikle giriş seviyesi harici ekran kartı maliyetleriinin yeni işlemciler ortadan kalkacağını ifade ediyor.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini konuyla ilgili açıklamasında, "...Son çeyrekte gerçekleştireceğimiz gelir odaklı satış ve 2011 başında yapacağımız sistem lansmanları için Sandy Bridge işlemcilerini üçüncü çeyrekte üretmeye başladık. Intel tarihindeki en büyük bilgi-işlem performans artışını temsil eden Sandy Bridhge işlemcilerni pazara sunmak için sabırsızlanıyoruz. İlk gelen taleplerdeki yoğunluk beklentilerimizin de üzerinde...." dedi. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri ilk etapta çift ve dört çekirdekli versiyonlarıyla pazara giriş yapacak. LGA1155 formunda olan ve 6 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacak yeni işlemciler, Intel'in geliştirdiği en güçlü grafik birimine sahip olacaklar.

Modeline göre Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi teknolojilere destek sunan yeni işlemciler, yine modeline göre 65 Watt ve 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip olacaklar. 2011'in ilerleyen dönemlerinde 6 ve 8 çekirdekli versiyonlarının da sunulması beklenen Sandy Bridge işlemcileri, yeni nesil AVX (Advanced Vector Extensions) komut setlerine de destekliyorlar. Destek veren çoklu ortam uygulamalarında ciddi performans kazanımları sağlaması beklenen yeni komut setleri sayesinde işlemciler, iki kata kadar daha yüksek kayar nokta performansı sunacaklar. Yeni işlemciler, Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle entegre grafik biriminin hızını da otomatik olarak ayarlayıp, 1350MHz'e kadar çıkaratbilecekler.

Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerinin resmi lansmanını ise Ocak ayında yapacak.