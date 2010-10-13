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Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerinin üretimine başladı

8 yıl
11,5b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üçüncü çeyrekte 11.1 milyar dolar gelir elde ederek kendi rekorunu kıran Intel, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hacimli üretime başladı. Yıl sona ermeden sistem üreticilerine satmaya başlayacağı Sandy Bridge işlemcileriyle ciddi gelir elde etmeye hedefleyen Intel, gelişmiş özelliklere sahip entegre grafik birimi sayesinde Sandy Bridge işlemcilerinin üreticilerden ciddi talep göreceğini çünkü özellikle giriş seviyesi harici ekran kartı maliyetleriinin yeni işlemciler ortadan kalkacağını ifade ediyor.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini konuyla ilgili açıklamasında, "...Son çeyrekte gerçekleştireceğimiz gelir odaklı satış ve 2011 başında yapacağımız sistem lansmanları için Sandy Bridge işlemcilerini üçüncü çeyrekte üretmeye başladık. Intel tarihindeki en büyük bilgi-işlem performans artışını temsil eden Sandy Bridhge işlemcilerni pazara sunmak için sabırsızlanıyoruz. İlk gelen taleplerdeki yoğunluk beklentilerimizin de üzerinde...." dedi. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri ilk etapta çift ve dört çekirdekli versiyonlarıyla pazara giriş yapacak. LGA1155 formunda olan ve 6 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacak yeni işlemciler, Intel'in geliştirdiği en güçlü grafik birimine sahip olacaklar.

Modeline göre Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi teknolojilere destek sunan yeni işlemciler, yine modeline göre 65 Watt ve 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip olacaklar. 2011'in ilerleyen dönemlerinde 6 ve 8 çekirdekli versiyonlarının da sunulması beklenen Sandy Bridge işlemcileri, yeni nesil AVX (Advanced Vector Extensions) komut setlerine de destekliyorlar. Destek veren çoklu ortam uygulamalarında ciddi performans kazanımları sağlaması beklenen yeni komut setleri sayesinde işlemciler, iki kata kadar daha yüksek kayar nokta performansı sunacaklar. Yeni işlemciler, Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle entegre grafik biriminin hızını da otomatik olarak ayarlayıp, 1350MHz'e kadar çıkaratbilecekler.

Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerinin resmi lansmanını ise Ocak ayında yapacak.


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thunderwatcher 8 yıl
Ekran kartı olmadan HD görüntü izlemeyi ya da oyun oynamayı denediğinizde, işlemcinizden bağımsız olarak sorun yaşamanız büyük ihtimaldir. Öte yandan oyuncular bilir ki harici ekran kartı olmadığı sürece oyun da yoktur. Intel'in bu işlemcileri bana kalırsa arada sırada medya uygulamalarına göz atan standart kullanıcılar için düşündüğü göstermelik bir işlemci serisi olmuş. 3DMax çalışan, işi Adobe After Effects ile olan ya da Crysis2 çıksa da oynasak diye bekleyen bir kullanıcının bu işlemciyi almak isteyebileceğini hayal edemiyorum. Bu tür kullanıcılar için ekran kartları canları, kanlarıdır. Intel'in sunduğu bu bütünleşik GPU özelliği hiçbir anlam ifade etmiyor. Yeni sistem kurarken 6 ve 8 çekirdekli işlemcileri hangi anakartların destekleyeceğini kesin olarak öğrenip direkt o segmentten (muhtemelen 1365 soket olacak) girmekle, şimdiden bir 1366 soket + I7950 alıp 5 sene kullanmak arasında kararsızım ben de. 1365 için En azından 6 ay ile 1 yıl arası bekleme süresi olacağını tahmin ediyorum.
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El Mukteda 8 yıl
@thunderwatcher hocam bu serinin muhteşem turboboost performansı var şimdiki h55 chipset benzeri ucuz anakartların çıkmasını bekleyip oc ile, güç tüketimi ile, ısı ile uğraşmadan güzel performans alınır, oc performansları da muhteşem olacaktır diye tahmin ediyorum ama yeni olduğu niçin pahalı olacaktır 1156 soket sisteme olmazsa olmaz bir artısı yok. grafik kısmı bence de hikaye.
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ebehram 8 yıl
Arkadas bir kerede su soketi degistirme artık.
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djduke 8 yıl
güzel güzel gelsinler de i7 lere geçsek be :D
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AndryTR 8 yıl
AVX (Advanced Vector Extensions)

Bu komut seti aynı zamanda AMD Bulldozer serisi işlemcilerde de kullanılacaktı sanırım. Tabii değişikliğe gitmediler ise.

Intel için güzel bir gelişme. Kendi serileri içerisinde en iyi grafik birimine yer vereceklermiş. Ancak yine soket değiştirmeleri son kullanıcı açısından biraz kötü bir durum. Şu anda zaten 2 farklı soket tipinde işlemcileri var. Üçüncüsü de yolda...
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WinteR 8 yıl
Görüntü birimi fena değil,yalnız kaliteli ve ek filtreli seçeneklerde düşüş orantısız, grafik işlem birimleri yetersiz, eh haliyle. İşlemci ailesi güzel, hızlı ve daha düşük enerji tüketimi veriyor fakat bence tek sorun , 1155 platformunda 1156 işlemcileri çalışabilmeliydi.
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djduke 8 yıl
güzel güzel gelsinler de i7 lere geçsek be :D
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Batuist 8 yıl
entegre grafik birimi ne kadar vasat ki hızı öyle 1350lere kadar çıkabiliyor.. orta halli bir nvidia gpu'su olan gf104 gpusunu bile 900MHzde çalıştırmak için takla atarken hemde işlemcinin yanında bulunan ve onunda ısısından etkilenecek bir grafik birimi o hıza çıkıyorsa bu çöp adamla bir insan resmini kıyaslamak gibi bir şey olur..
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atyay 8 yıl

Batuist

entegre grafik birimi ne kadar vasat ki hızı öyle 1350lere kadar çıkabiliyor.. orta halli bir nvidia gpu'su olan gf104 gpusunu bile 900MHzde çalıştırmak için takla atarken hemde işlemcinin yanında bulunan ve onunda ısısından etkilenecek bir grafik birimi o hıza çıkıyorsa bu çöp adamla bir insan resmini kıyaslamak gibi bir şey olur..

hocam saat frekansını o şekilde kıyaslamak yanıltıcı olabilir,çünkü saat frekansı iş hattı sayısından direk etkilenir(cpu gpu farketmez),bu şekilde yüksek saat frekanslarına iş hattı sayısını artırarak amd veya nvidia da ulaşabilir tabi yapabilirlerse çünkü keyfi olarak artırılamıyo iş hattı miktarı
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