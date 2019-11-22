Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu

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1992 yılından bu yana aralıksız yarı iletken sektörünün lideri olan Intel, geçen yıl sürpriz bir şekilde Samsung’a koltuğunu bırakmıştı. 2019 yılında ise dengeler eski haline geldi ve Intel yeniden koltuğa oturdu.

Koltuğu geri aldı

2018 yılında DRAM üretimindeki stok yetersizliği ve akabinde fırlayan ortalama fiyatlar Samsung’a altın günlerini yaşatmıştı. Pek çok sektörde faaliyet göstermesine rağmen özellikle yarı iletken bölümü rekor gelirlere imza attı ve bölüm olarak Intel’i geçmeyi başardı.

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Bu yıl ise DRAM üretimi talebin düşmesi nedeniyle azaldı ve Samsung başta olmak üzere sektörün önemli isimleri yüzde 30’lara varan gelir kaybı yaşıyor. Samsung yarı iletken bölümü son yılların en düşük gelir seviyesini elde etti.

Bir yılda yaşanan bu denli büyük oynamalar Intel’in işine yaradı. Yıl genelinde 70 milyar dolar toplam gelir beklentisi olan ve geçen yıla göre önemli bir artış yaşamayan Intel yeniden yarı iletken pazarının lideri oldu. Yani aslında Intel’in gelirleri hiç değişmedi ancak Samsung’un yaşadığı iniş ve çıkışlar pazarın genel durumunu etkilemiş oldu.

https://www.techpowerup.com/261367/intel-takes-the-crown-of-worlds-largest-semiconductor-supplier-in-2019