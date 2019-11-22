Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu

    Geçen yıl sürpriz bir şekilde yarı iletken pazarının gelir anlamında lideri haline gelen Samsung yine aynı hızda düşerek bu yıl liderliği yeniden Intel’e bıraktı.
    1 sa.
    519
    14
    2
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu
    Tam Boyutta Gör

    1992 yılından bu yana aralıksız yarı iletken sektörünün lideri olan Intel, geçen yıl sürpriz bir şekilde Samsung’a koltuğunu bırakmıştı. 2019 yılında ise dengeler eski haline geldi ve Intel yeniden koltuğa oturdu.

    Koltuğu geri aldı

    2018 yılında DRAM üretimindeki stok yetersizliği ve akabinde fırlayan ortalama fiyatlar Samsung’a altın günlerini yaşatmıştı. Pek çok sektörde faaliyet göstermesine rağmen özellikle yarı iletken bölümü rekor gelirlere imza attı ve bölüm olarak Intel’i geçmeyi başardı.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Bu yıl ise DRAM üretimi talebin düşmesi nedeniyle azaldı ve Samsung başta olmak üzere sektörün önemli isimleri yüzde 30’lara varan gelir kaybı yaşıyor. Samsung yarı iletken bölümü son yılların en düşük gelir seviyesini elde etti.

    Bir yılda yaşanan bu denli büyük oynamalar Intel’in işine yaradı. Yıl genelinde 70 milyar dolar toplam gelir beklentisi olan ve geçen yıla göre önemli bir artış yaşamayan Intel yeniden yarı iletken pazarının lideri oldu. Yani aslında Intel’in gelirleri hiç değişmedi ancak Samsung’un yaşadığı iniş ve çıkışlar pazarın genel durumunu etkilemiş oldu.



    https://www.techpowerup.com/261367/intel-takes-the-crown-of-worlds-largest-semiconductor-supplier-in-2019 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    BoşnakAğa 43 dk.
    Kaliteli çekirdek üretirsen böyle yağmur gibi ürün satar talebe yetişemezsin

    Foruma kalsa Intel yandı bitti kül oldu AMD ürünlerine 685 adet çekirdek ekleyince Intel'i paramparça etti...

    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    canguler917 55 dk.
    sadece yarı iletken üretimiyle intel'in geliri 70 milyar dolar. kendi tesislerini global foundries'e satan amd nasıl başa çıksın bunlarla ? yine bugünlere iyi gelmiş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu Sonraki Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu 2 sa. Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi 3 sa. İstediğiniz kasayı topladım "DH Master incelemesi" 3 sa. ESA, astronotların uzay görevleri sırasında “uyku” haline geçmelerinin etkilerini inceliyor 3 sa. Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek 4 sa. Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu 4 sa. General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir 4 sa. Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu 5 sa. Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı 5 sa. Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi 6 sa. Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı 6 sa. Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması 7 sa. Pil sorunu olmayan akıllı saat | Huawei Watch GT2 7 sa. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir" 7 sa. PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2... 8 sa. Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı 9 sa. Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu 9 sa. Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü! 10 sa. Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor 10 sa. Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim