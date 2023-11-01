15 yıllık gelenek sonlanıyor: Intel, Core Ultra ve Xeon işlemcileri için tarih verdi

15 yıllık gelenek sonlanıyor
Intel, zaten eylül ayında Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini tanıtmış ve mimari detaylarını paylaşmıştı. Biz de bunları oldukça ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Intel, yeni işlemcileri son 40 yıldaki en büyük mimari değişim olarak ifade ederken Meteor Lake, 15 yıl boyunca "Core i" terminolojisini kullandıktan sonra radikal bir kararla yeni Core Ultra markasını alan ilk nesil Intel işlemcileri olacak.
Meteor Lake serisini Intel'in 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerindeki duruma benzer şekilde yalnızca mobil alanda göreceğiz. Bu işlemciler bir nevi masaüstüne de gelecek ancak soketli yapıda değil. Bunun yerine AIO'larda ve NUC'lar gibi küçük form faktörlü cihazlarda BGA (ball grid array) paketleri olarak anakarta lehimli şekilde gelecekler.
Intel, sunucu tarafında olmasa da mobil tarafta önemli bir adım atacak ancak gidilecek yol kolay olmayacak. AMD, sırasıyla Meteor Lake ve Emerald Rapids ile savaşmak için yeni Ryzen 8000 (Strix Point) ve EPYC Turin çiplerini hazırlıyor. Her zamanki gibi, işlemci pazarı için heyecan verici bir yıl sonu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.