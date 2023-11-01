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    Anlık Bildirim

    15 yıllık gelenek sonlanıyor: Intel, Core Ultra ve Xeon işlemcileri için tarih verdi

    Intel, önümüzdeki ay düzenleyeceği özel bir etkinlik kapsamında merakla beklen yen Core Ultra ve 5. Nesil Xeon işlemcilerini tanıtacak. Yeni işlemcilerin yapay zeka odaklı olması bekleniyor.
    Intel, yepyeni Core Ultra ve Xeon işlemcileri için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Intel, uzun zamandır beklenen Intel Core Ultra (Meteor Lake) ve 5. Nesil Xeon (Emeralds Rapids) işlemcilerini tanıtacağı "AI Everywhere" etkinliğini duyurdu. Etkinliğin adından da anlaşılacağı üzere yeni yongaların yapay zeka odaklı olması bekleniyor. Bununla birlikte etkinlik, 14 Aralık tarihinde Türkiye saati ile 17:00’da gerçekleştirilecek.

    15 yıllık gelenek sonlanıyor

    Intel, zaten eylül ayında Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini tanıtmış ve mimari detaylarını paylaşmıştı. Biz de bunları oldukça ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Intel, yeni işlemcileri son 40 yıldaki en büyük mimari değişim olarak ifade ederken Meteor Lake, 15 yıl boyunca "Core i" terminolojisini kullandıktan sonra radikal bir kararla yeni Core Ultra markasını alan ilk nesil Intel işlemcileri olacak.

    Meteor Lake serisini Intel'in 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerindeki duruma benzer şekilde yalnızca mobil alanda göreceğiz. Bu işlemciler bir nevi masaüstüne de gelecek ancak soketli yapıda değil. Bunun yerine AIO'larda ve NUC'lar gibi küçük form faktörlü cihazlarda BGA (ball grid array) paketleri olarak anakarta lehimli şekilde gelecekler.

    Intel, yepyeni Core Ultra ve Xeon işlemcileri için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Intel etkinlik kapsamında aynı zamanda 4. Nesil Xeon Sapphire Rapids yonga serisinin yerini alacak olan 5. Nesil Xeon Emerald Rapids işlemcileri sergileyecek. Sapphire Rapids, Intel'in Golden Cove çekirdeklerini kullanan Alder Lake işlemcilerinin veri merkezindeki karşılığıydı. Emerald Rapids ile Intel, sunucu yongalarını Raptor Lake ile aynı hizaya getirecek.

    Intel, sunucu tarafında olmasa da mobil tarafta önemli bir adım atacak ancak gidilecek yol kolay olmayacak. AMD, sırasıyla Meteor Lake ve Emerald Rapids ile savaşmak için yeni Ryzen 8000 (Strix Point) ve EPYC Turin çiplerini hazırlıyor. Her zamanki gibi, işlemci pazarı için heyecan verici bir yıl sonu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 18 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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