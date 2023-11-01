15 yıllık gelenek sonlanıyor: Intel, Core Ultra ve Xeon işlemcileri için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Intel, uzun zamandır beklenen Intel Core Ultra (Meteor Lake) ve 5. Nesil Xeon (Emeralds Rapids) işlemcilerini tanıtacağı "AI Everywhere" etkinliğini duyurdu. Etkinliğin adından da anlaşılacağı üzere yeni yongaların yapay zeka odaklı olması bekleniyor. Bununla birlikte etkinlik, 14 Aralık tarihinde Türkiye saati ile 17:00’da gerçekleştirilecek.

15 yıllık gelenek sonlanıyor

Intel, zaten eylül ayında Core Ultra Meteor Lake işlemcilerini tanıtmış ve mimari detaylarını paylaşmıştı. Biz de bunları oldukça ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmıştık. Intel, yeni işlemcileri son 40 yıldaki en büyük mimari değişim olarak ifade ederken Meteor Lake, 15 yıl boyunca "Core i" terminolojisini kullandıktan sonra radikal bir kararla yeni Core Ultra markasını alan ilk nesil Intel işlemcileri olacak.

Intel Core Ultra Meteor Lake işlemciler tanıtıldı: İşte detaylar 1 ay önce eklendi

Meteor Lake serisini Intel'in 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerindeki duruma benzer şekilde yalnızca mobil alanda göreceğiz. Bu işlemciler bir nevi masaüstüne de gelecek ancak soketli yapıda değil. Bunun yerine AIO'larda ve NUC'lar gibi küçük form faktörlü cihazlarda BGA (ball grid array) paketleri olarak anakarta lehimli şekilde gelecekler.

Tam Boyutta Gör Intel etkinlik kapsamında aynı zamanda 4. Nesil Xeon Sapphire Rapids yonga serisinin yerini alacak olan 5. Nesil Xeon Emerald Rapids işlemcileri sergileyecek. Sapphire Rapids, Intel'in Golden Cove çekirdeklerini kullanan Alder Lake işlemcilerinin veri merkezindeki karşılığıydı. Emerald Rapids ile Intel, sunucu yongalarını Raptor Lake ile aynı hizaya getirecek.

Intel, sunucu tarafında olmasa da mobil tarafta önemli bir adım atacak ancak gidilecek yol kolay olmayacak. AMD, sırasıyla Meteor Lake ve Emerald Rapids ile savaşmak için yeni Ryzen 8000 (Strix Point) ve EPYC Turin çiplerini hazırlıyor. Her zamanki gibi, işlemci pazarı için heyecan verici bir yıl sonu olacak.

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