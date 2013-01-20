Intel yıl sonunda 14nm fabrikasyonu süreci ile üretime başlıyor

Geçtiğimiz günlerde 2012 finansal sonuçlarını açıklayan Intel, yeni yıl ile ilgili plan ve hedeflerini de paylaştı. Önümüzdeki birkay içerisinde CEO koltuğunu yeni bir isme bırakacak olan Paul Otellini, finansal anlamda rekorlar kırdırdığı şirketinin 2013 için güçlü bir yol haritasına sahip olduğuna dikkat çekerken, Haswell tabanlı yeni nesil işlemci ailesinin, son yılların en devrimsel yeniliklerini sunacağını söyledi.

Döndürülebilir ve çıkartılabilir ekranlı dokunmatik Ultrabook modelleri sayesinde kullanıcıların PC mi yoksa tablet mi alsam karmaşasından kurtulduğunu ve iki farklı sistemi tek bir cihazda sıkıntısız bir şekilde kullanabildiğini söyleyen Otellini, akıllı cihaz pazarında da iddialı olduklarına vurgu yaptı. Intel'in 32nm Medfield platformunu kullanan 7 farklı akıllı cihazın 20 farklı ülkede piyasada olduğunu söyleyen tepe yöneticisi, 22nm Atom ve Xeon işlemci modellerinin de hazırlandığını, micro-sunucu pazarı için pazara sunacaklarını belirtti.

2003 yılında lanse edilen Centrino platformundan bu yana en büyük değişimi Haswell jenerasyonu ile birlikte sunacaklarını söyleyen Otellini, yeni mimarinin form faktör, pil ömrü ve kullanılabilirlik gibi konularda çığır açacak yenilikler için tepeden tırnağa her yönüyle geliştişrildiğini belirtti. Haswell mimarisinin, Intel tarihinden bir jenerasyondan bir diğerine geçişteki en büyük pil ömrü gelişimini sağlayacağını belirten Otellini, üretim teknolojileri için ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yıl sonunda 14nm fabrikasyon süreci ile üretime başlayacaklarını ifade etti.

Intel'in üretim teknolojileri tarafındaki üstünlüğü uzunca bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 22nm tri-gate teknolojisi ile uzun süredir hacimli üretimde olan şirket, 14nm için de bir süredir test üretimi yapıyordu. Tik-Tak iş modeli kapsamında iki yılda bir üretim teknolojisini ileri götürmeyi hedefleyen Intel, rakiplerinin 28nm sürecine adapte olduğu bir dönemde önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

TSMC firmasının Apple'ın A serisi işlemcileri için 20nm üretim sürecini hedeflediği, Samsung'un da 14nm FinFet teknolojisi içim yatırım yaptığı bir dönemde Intel'in 14nm ile hacimli üretime geçiş yapması enerji verimliliği anlamında önemli kazanımlar sağlayabilir. Tabi pil tüketimi noktasında ARM ile rekabetçi hatta daha iyi ürünler için şirketin aynı zamanda mikroişlemci mimarisini de iyi optimize etmesi gerekiyor Atom ailesindeki yeni SoC atılımları da endüstri içerisinde Intel'in bu alandaki çalışmalarının umut verici bir yansıması olarak gösteriliyor.