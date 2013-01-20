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Intel yıl sonunda 14nm fabrikasyonu süreci ile üretime başlıyor

6 yıl
1,9b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde 2012 finansal sonuçlarını açıklayan Intel, yeni yıl ile ilgili plan ve hedeflerini de paylaştı. Önümüzdeki birkay içerisinde CEO koltuğunu yeni bir isme bırakacak olan Paul Otellini, finansal anlamda rekorlar kırdırdığı şirketinin 2013 için güçlü bir yol haritasına sahip olduğuna dikkat çekerken, Haswell tabanlı yeni nesil işlemci ailesinin, son yılların en devrimsel yeniliklerini sunacağını söyledi.
Döndürülebilir ve çıkartılabilir ekranlı dokunmatik Ultrabook modelleri sayesinde kullanıcıların PC mi yoksa tablet mi alsam karmaşasından kurtulduğunu ve iki farklı sistemi tek bir cihazda sıkıntısız bir şekilde kullanabildiğini söyleyen Otellini, akıllı cihaz pazarında da iddialı olduklarına vurgu yaptı. Intel'in 32nm Medfield platformunu kullanan 7 farklı akıllı cihazın 20 farklı ülkede piyasada olduğunu söyleyen tepe yöneticisi, 22nm Atom ve Xeon işlemci modellerinin de hazırlandığını, micro-sunucu pazarı için pazara sunacaklarını belirtti.
2003 yılında lanse edilen Centrino platformundan bu yana en büyük değişimi Haswell jenerasyonu ile birlikte sunacaklarını söyleyen Otellini, yeni mimarinin form faktör, pil ömrü ve kullanılabilirlik gibi konularda çığır açacak yenilikler için tepeden tırnağa her yönüyle geliştişrildiğini belirtti. Haswell mimarisinin, Intel tarihinden bir jenerasyondan bir diğerine geçişteki en büyük pil ömrü gelişimini sağlayacağını belirten Otellini, üretim teknolojileri için ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yıl sonunda 14nm fabrikasyon süreci ile üretime başlayacaklarını ifade etti.
Intel'in üretim teknolojileri tarafındaki üstünlüğü uzunca bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 22nm tri-gate teknolojisi ile uzun süredir hacimli üretimde olan şirket, 14nm için de bir süredir test üretimi yapıyordu. Tik-Tak iş modeli kapsamında iki yılda bir üretim teknolojisini ileri götürmeyi hedefleyen Intel, rakiplerinin 28nm sürecine adapte olduğu bir dönemde önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.
TSMC firmasının Apple'ın A serisi işlemcileri için 20nm üretim sürecini hedeflediği, Samsung'un da 14nm FinFet teknolojisi içim yatırım yaptığı bir dönemde Intel'in 14nm ile hacimli üretime geçiş yapması enerji verimliliği anlamında önemli kazanımlar sağlayabilir. Tabi pil tüketimi noktasında ARM ile rekabetçi hatta daha iyi ürünler için şirketin aynı zamanda mikroişlemci mimarisini de iyi optimize etmesi gerekiyor  Atom ailesindeki yeni SoC atılımları da endüstri içerisinde Intel'in bu alandaki çalışmalarının umut verici bir yansıması olarak gösteriliyor. 

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Dovahkiin 6 yıl en beğenilen Hiper-Nova
Hiper-Nova

Bakın 14 nm az güç tüketiyor bu sayede faturanıza 3 tl yerine 2.5 tl az para gelecek, oldukça az ısınıyor, üstelik bu testte bunu 4 saniye geçiyor ve fiyatı 2 bin tl...

"Akıllar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendinden emindir."

İmzasına bunu yazmış çıkmamış işlemciye atıp tutuyor. Güler misin ağlar mısın...
Hiper-NovaBakın 14 nm az güç tüketiyor bu sayede faturanıza 3 tl yerine 2.5 tl az para gelecek, oldukça az ısınıyor, üstelik bu testte b...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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1 Avatar
poyrazz_ern 6 yıl
Yine maliyet düşsün diye dandik malzeme kullanmasında ivy gibi cayır cayır yanmasinlar
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ac555 6 yıl
kim nederse desin az yakıyor bu işlemciler :DD ısınma derdi hiç yok ..Birde ucuz olsa da herkes alabilse daha iyi olurdu.. Hala eski sistemde takıldım kaldım valla bu devirde çöpe atcak param yok benim.. ucuzlayana kadar beklemeye devamm...
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fbkaya 6 yıl
14nm güzel bi avantaj olacak intel için
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Master_Evil 6 yıl
biri inteli durdursun
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DH Misafiri 6 yıl
Dovahkiin
Hiper-Nova Bakın 14 nm az güç tüketiyor bu sayede faturanıza 3 tl yerine 2.5 tl az para gelecek, oldukça az ısınıyor, üstelik bu testte bunu 4 saniye geçiyor ve fiyatı 2 bin tl...
Akıllar hep kuşku içindeyken, aptallar küstahça kendinden emindir. İmzasına bunu yazmış çıkmamış işlemciye atıp tutuyor. Güler misin ağlar mısın...

Başkalarının Kusurlarını Örtmede Gece Gibi Ol.
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WinteR 6 yıl
Oyy yorumlara bak, ibretlik.
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BuĞrA 6 yıl
günlük 6 ghz olursa mecbur alcaz :)
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Statistik 6 yıl
Mobil devleri asla Intel'in mobilde tekel olmasina izin vermicek
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Hiper-Nova 6 yıl
i3'ü Fx 8120 fiyatına satıyorlar tabi sizde haklısınız. Akıl tutulması yaşıyoruz.
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OverClocK1ng 6 yıl
cagataykoroglu
AMD nin intel e rakip olması imkansız. AMD sorunlarla boğuşurken intel aşdı başını gidiyor.

Intel'in istediği de o zaten. Soracak olursan Tekel değil. Bakın AMD var diyor adam. Rakibim diyor. Ama AMD göstermelik var. Bugün AMD nin değeri 2 milyar dolara kadar düşmüş. Bir sürü büyük firma var, IBM var. Bir tanesi çıkıp neden almıyor, değil mi...
Intel'in de işine geliyor böylesi. Keyfi yerinde. 2005 teki gibi korkacak bir şey de yok. AMD kumda oynasın , Intel daha fazla nasıl nm.yi düşürürüm de daha fazla kar ederime bakıyor...
Valla ben daha önce Intel'in ARM ile kapışamayacağını, işlemcilerinin güç tüketimi bakımından ARM gibi olana kadar kat etmesi gereken çoook yol olduğunu söylemiştim ama, söylediğim zaman da Intel henüz 32nm deydi ve bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmemiştim. Şak diye 32 den 22 ye düştü ve şimdi ise onun da neredeyse yarısına yani 14 nm ye geçmekten bahsediyor.
32 den 14 e o kadar hızlı geldi ki, güç tüketimi düşeceği gibi saat hızını da arttırıp yine düşük güç tüketerek ve az ısınarak mobil pazarda da epey iyi bir yer edinecek gibi görünüyor.
Bir şirket 32 nm de 14 e şak diye 1.5-2 yılda nasıl bu kadar hızlı gelir pes arkadaş ya...
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Nokia Specialist 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
cagataykoroglu
AMD nin intel e rakip olması imkansız. AMD sorunlarla boğuşurken intel aşdı başını gidiyor.

Intel'in istediği de o zaten. Soracak olursan Tekel değil. Bakın AMD var diyor adam. Rakibim diyor. Ama AMD göstermelik var. Bugün AMD nin değeri 2 milyar dolara kadar düşmüş. Bir sürü büyük firma var, IBM var. Bir tanesi çıkıp neden almıyor, değil mi...
Intel'in de işine geliyor böylesi. Keyfi yerinde. 2005 teki gibi korkacak bir şey de yok. AMD kumda oynasın , Intel daha fazla nasıl nm.yi düşürürüm de daha fazla kar ederime bakıyor...
Valla ben daha önce Intel'in ARM ile kapışamayacağını, işlemcilerinin güç tüketimi bakımından ARM gibi olana kadar kat etmesi gereken çoook yol olduğunu söylemiştim ama, söylediğim zaman da Intel henüz 32nm deydi ve bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmemiştim. Şak diye 32 den 22 ye düştü ve şimdi ise onun da neredeyse yarısına yani 14 nm ye geçmekten bahsediyor.
32 den 14 e o kadar hızlı geldi ki, güç tüketimi düşeceği gibi saat hızını da arttırıp yine düşük güç tüketerek ve az ısınarak mobil pazarda da epey iyi bir yer edinecek gibi görünüyor.
Bir şirket 32 nm de 14 e şak diye 1.5-2 yılda nasıl bu kadar hızlı gelir pes arkadaş ya...

Hicte alakasi yok. amd de 78milyar euro luk bir firma. intel 158milyar. intel bir tek fanboylari sayesinde ve laptoplardan dolayi revaçta. intel amd nin f/p lerine karsilik verir ama vermek istemez. intel 1-2fps icin fazladan 500dolar verecek kitleye hitap eder. amd ise boyle degildir. amd hem ekran karti apu cpu yakinda da ssd uretecek bir firma. intelin degeri duserken amd nin degeri artiyor. kaynak:vikipedi
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Prequel 6 yıl
Hasanhh
nm olayını daha yeni kavrıyoruz, SSDlerde yurtdışında 40 nm ler çıktığında millet üşüştü aldılar, 2-3 yıl sonra bu malların hepsi bozulmuş.Bana anlatılan olayın aslı ise, misal 50nm SSD 120 GB, bunu 40nm ürettiklerinde 240 GB olabiliyormuş ama ömrü azalıyor, en düşük 7-8 nme düşebilirmiş, düşük nm üretimli mallar saatli kullanım gibi, 2-2buçuk yıl sonra 1 dk daha kullanılma imkanı kalmıyor, SSDlerde şu an müşteri yüksek nm ürün aramaya başladı.Bunlar doğruysa düşük nm mallara daha tedbirli yaklaşmak lazım, ben de yeni duyuyorum, bilgi paylaşan insan sayısı az, henüz yayılmamış, belki gerçek bile değil, resmi ağızlardan gelen açıklamaları bekleyeceğim.

Bu sadece SSDlerde olan bir durum diye biliyorum.
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fahriparlaktas 6 yıl
bakıyorum da hemen amd vs intel kavgaları başlamış :) Ya bırakın bu işleri.Size hangisi uygunsa onu alın.Bitsin artık şu karşılaştırma
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Applejack 6 yıl
nanometre küçültmekle olmaz o işler İnteL
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Batuist 6 yıl
ben en çok bu işlemciler içerisindeki transistörler nasıl tasarlanıyor onu merak ediyorum..milyarlarca transistör onlarca katman farklı yolla birbirleriyle haberleşiyorlar ve insanoğlunun yapmış olduğu en karmaşık ürün olan bu işlemcileri en çok nasıl tasarladıklarını merak ediyorum... yoksa AMD gibi işlemci tasarlama makinesi mi tasarlıyor intelde??
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Rubisco 6 yıl Batuist
Batuist

ben en çok bu işlemciler içerisindeki transistörler nasıl tasarlanıyor onu merak ediyorum..milyarlarca transistör onlarca katman farklı yolla birbirleriyle haberleşiyorlar ve insanoğlunun yapmış olduğu en karmaşık ürün olan bu işlemcileri en çok nasıl tasarladıklarını merak ediyorum... yoksa AMD gibi işlemci tasarlama makinesi mi tasarlıyor intelde??

%100 Kritik öneme sahip olmayan hiçbi yapı elle tasarlanmaz. Hangi birimlerin birbirilerine nasıl bağlanıcağından tut, aynı birimin kendi içinde nasıl yapılandırılacağına kadar route and place işini otomatik sistemler yapar. Insanlar elle tasarlanan yüksek seviyeli birimlerde iyileştirme için kullanılır, yoksa zitrilyon tane olasılık içinden insanoğlu çıkamaz. inteldeki mühendisin kendi ağzından, daha hızlı işlemciler yapabilmek için daha hızlı bilgisayarlara ihtiyacımız var gerçek olarak. Orda burda 2 tane haberden yola çıkarak sanki bitek AMD otomasyon ile uğraşıyormuş, diğer firmalar oturmuşlar milletin eline kaat kalem vermişler çiz bakalm demişler diye bişey yok. Şimdi vakit ayırıp buraya diagram faln çizecek halim yok malesef ama, yüksek seviyeli birimler için insanlar kullanılabilir yukarda dedim. Onun dışında route and place'den tut, belli bi yüksek seviyeli birimin, transistörler ile nasıl ifade edileceği her firmanın kendi insiyatifindedir. Bunlar cell library gibi şeyler ile, yüksek seviyeli yapının RTL olarak nasıl ifade edileceğini belirler. RTL ile ( register transfer language ) verilog vhdl faln ile , firmanın cell librarysi ile , yüksek seviyeli yapılar and or nor vs. gibi kapılar şeklinde donanım üstünde nasıl şekilleneceği belirlenir. Aynı firma, mesela AMD'nin haberini verdiği gibi, cell library'sinde güncelleme iyileştirmelere giderek, aynı alana daha fazla eleman sığdıracak VEYA aynı ışı farklı yoldan daha az devre elemanı ile yapabilecek hale gelebilir.

Lafın kısası herkez çok çok yüksek oranda ister otomatikleştrilmiş de ister başka bişey de, en verimli yapıyı elde edebilmek için simülasyon / route and place / simülasyon yine simülasyon, insanca bi önsezi, sonra tekrardan simülasyon içinde devam eder. Intel içinde bu böyle, AMD için de böyle, Altera, Xilinix, Nvidia Apple Quallcomm vs. hepsi için böyle. Apple A6'da, büyük paralar harcayıp bi sürü insandan kurduğu ekipler sayesinde, A6 nın en önemli kısımlarını el ile yerleştirilmesini sağlayıp geri kalan kısımlar için de mecburen otomasyon kullanıyor. En alt seviyedeki işleri insanlar zaten yapamaz.
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