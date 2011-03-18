Intel yongada sistem platformları üzerine çalışan Silicon Hive firmasını satın aldı

Tüketici elektroniği ürünlerinde SoC yani yongada sistem formundaki platformlara olan ilginin artmasıyla birlikte Intel de bu yöndeki çalışmalarına hız vermiş durumda. Atom platformu atlında ana sistem bileşenlerine sahip SoC tipi çözümlerini geliştirmeyi hedefleyen Intel, bu alanda uzman firmalardan birisi olan Hollanda merkezli Silicon Hive'i satın aldı. 2007 yılında Philips Electronics'den ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlayan Silicon Hive, 65 kişilik kadrosuyla yongada sistem platformları için paralel işlem teknolojileri geliştiriyor.

Bu satın almanın Intel'e, Atom tabanlı yongada sistem platformlarının çoklu ortam özelliklerini geliştirme noktasında yeni yetenekler kazandıracağı belirtiliyor. ARM tabanlı çözümlerle rekabet etmeyi hedefleyen Intel, performans ve fonksiyonlar açısından güçlü olmasına rağmen pil tüketimi konusunda ARM'a karşı alınması gereken ciddi bir mesafe olduğu da bilinmiyor. Finansal detayları açıklanmayan bu satın almanın Intel'in yol haritasında nasıl bir etki yaratacağı da şimdiden merak konusu zira firma bu yılın ikinci yarısında akıllı telefonlara yönelik yeni Atom platformunu duyurmayı planlıyor.