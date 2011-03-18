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Intel yongada sistem platformları üzerine çalışan Silicon Hive firmasını satın aldı

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici elektroniği ürünlerinde SoC yani yongada sistem formundaki platformlara olan ilginin artmasıyla birlikte Intel de bu yöndeki çalışmalarına hız vermiş durumda. Atom platformu atlında ana sistem bileşenlerine sahip SoC tipi çözümlerini geliştirmeyi hedefleyen Intel, bu alanda uzman firmalardan birisi olan Hollanda merkezli Silicon Hive'i satın aldı. 2007 yılında Philips Electronics'den ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlayan Silicon Hive, 65 kişilik kadrosuyla yongada sistem platformları için paralel işlem teknolojileri geliştiriyor.

Bu satın almanın Intel'e, Atom tabanlı yongada sistem platformlarının çoklu ortam özelliklerini geliştirme noktasında yeni yetenekler kazandıracağı belirtiliyor. ARM tabanlı çözümlerle rekabet etmeyi hedefleyen Intel, performans ve fonksiyonlar açısından güçlü olmasına rağmen pil tüketimi konusunda ARM'a karşı alınması gereken ciddi bir mesafe olduğu da bilinmiyor. Finansal detayları açıklanmayan bu satın almanın Intel'in yol haritasında nasıl bir etki yaratacağı da şimdiden merak konusu zira firma bu yılın ikinci yarısında akıllı telefonlara yönelik yeni Atom platformunu duyurmayı planlıyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ya KAY-BE-DE-CEK
Ya da ARM Lisanslayıp ARM a dönecek...
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gerbay 8 yıl
intel önceden ARM tabanlı MCU da tasarlıyordu ama o kısmını marvell e sattı.. Bakınız; en.wikipedia.org/...
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Turkforce 8 yıl
Intel elinde x86 patent sahipliği varken neden ARM işlemci geliştirsinki.
ARM onlarca firmanın kullandığı bir mimari. İntel patent hakları dolayısıyla herkesi söğüşleyemedikten sonra ne kıymeti kalır ?
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Batuist 8 yıl

Turkforce

...ARM işlemci geliştirsinki.


intelde para kazanmak için kurulmuş bir şirkettir.. babalarının hayrına işlemci geliştirmek için değil.. doğal olarak bu sorunun cevabı para kazanmak, kasalarını daha çok doldurmak için olsa yeterli midir? artı arm tabanlı işlemci geliştirmesi x86 mimarisinden vazgeçmek için bir neden teşkil etmez.. her ikisinide üretebilir. sonuçta yıllık milyarlarca dolarlık bir potansiyel olan bir pazarda dev bir işlemci üreticisinin olmaması çok tuhaftır. sırf x86 mimarisine körü körüne saplanarak bu pazardan hiç pay almamanın ben hiçbir mantığını göremiyorum. sonuçta arm lisansını tek seferliğine satın alarak kendiside mimari üzerinde geliştirmeler yaparak diğer arm tabanlı işlemci üreticilerine fark atarak hem x86 hemde arm tabanlı işlemcilerde ikisinde birden pazar lideri olabilir. böyle bir tablo varken neden üretmesin ki?? birşey daha ilave ediyim microsoft windows 8 adı altında birde arm tabanlı işletim sistemi çıkaracak.. son tüketici tarafında intel markasını kullanarak tabletlerde de rahatlıkla tercih edilen bir marka olabilir. uzun lafın kısası hiçbir kaybı olacağını zannetmiyorum.. zaten vardır arm üzerine çalışmaları büyük ihtimalle..
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umutcanuygun 8 yıl
"İntel kullanıcılarıda satın alacak"
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Batuist 8 yıl
intel neden arm tabanlı işlemci geliştirmiyor.. ama sanırım eninde sonunda üretmeye başlayacaktır ama o zamanda geç olacak..
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Wabbajack 8 yıl
İntel yine satın alma politikası izliyorsa Amd zorluyor demektir:D
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ozkan_tpc 8 yıl
Akıllı telefonlara atom mu?
Orda da mı tekel yapıp kazık kanallarına yenisini ekleyeceksin sayın dantel.
Pardon intel :)
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Towarscke 8 yıl
offff tehlikeli..
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