Intel "yükseltilebilir" yapıdaki Pentium G632 işlemcisini kullanıma sundu

Intel sessiz sedasız bir şekilde Pentium G632 işlemcisini kullanıma sundu. Son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticileri için hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemci 2.7GHz'de görev yapıyor. Güncel Pentium işlemci ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, SSE4, Intel 64 ve Sanallaştırma gibi temel Intel teknolojilerini desteklerken, Sandy Bridge mimarisinin gelişmiş özelliklerine ise sahip değil.

Entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak Intel'in 850MHz'de çalışan ancak Turbo ile 1.1GHz'e kadar çıkabilen HD Graphics entegre grafik birimini de içeren işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Pentium G632 işlemcisinin en büyük özelliği ise "yükseltilebilir" yapıda olması. Detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz bu yenilik kapsamında Intel'in dördüncü işlemcisi olarak Pentium G632'nin aslında var olan ancak kapalı gelen bazı özellikleri yazılım yoluyla aktive edilirken, daha yüksek performans seviyesine ulaşılabiliyor.