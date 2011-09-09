Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel "yükseltilebilir" yapıdaki Pentium G632 işlemcisini kullanıma sundu

7 yıl
10,1b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel sessiz sedasız bir şekilde Pentium G632 işlemcisini kullanıma sundu. Son kullanıcılardan öte daha çok OEM üreticileri için hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemci 2.7GHz'de görev yapıyor. Güncel Pentium işlemci ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, SSE4, Intel 64 ve Sanallaştırma gibi temel Intel teknolojilerini desteklerken, Sandy Bridge mimarisinin gelişmiş özelliklerine ise sahip değil.
Entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak Intel'in 850MHz'de çalışan ancak Turbo ile 1.1GHz'e kadar çıkabilen  HD Graphics entegre grafik birimini de içeren işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Pentium G632 işlemcisinin en büyük özelliği ise "yükseltilebilir" yapıda olması. Detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz bu yenilik kapsamında Intel'in dördüncü işlemcisi olarak Pentium G632'nin aslında var olan ancak kapalı gelen bazı özellikleri yazılım yoluyla aktive edilirken, daha yüksek performans seviyesine ulaşılabiliyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murdocklawless 7 yıl
cpu hack olayı çıkar yakında.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Al Swearengen 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

cpu hack olayı çıkar yakında.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
core 2 duolara veya core i3 lere alternatif olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pntgrmyk 7 yıl
Sunulan kapalı özelliklere göre bence strateji değiştirilebilir.Ancak anlamadığım nokta şu bunu yapmak bana göre tamamen aptallık ya tüm özellikleri açık birşekilde ver yada adam gibi kapalı olsun bu kadar basit yani bunu yokuşa sürmenin alemi neki.Ya açık halde gönder yada tamamen kapalı halde kalsın bence bunlar tamamen satış üzerine oynanan oyunlar (Ben onu yazılımla aktif hale getireceğime aktif olarak gelsin daha iyi ve akıl karı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell T20 video inceleme 7 yıl WD Caviar Green AV-GP 3TB sabit disk video inceleme 7 yıl Windows 8 ile bilgisayarlar sadece bir kaç saniyede açılabilecek [video] 7 yıl AMD'nin yeni CEO'su iddialı konuştu: "Avcı biz olacağız" 7 yıl Sony'nin Kişisel Üç Boyutlu gözlüğünü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim