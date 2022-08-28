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    Intel Z790 anakartlarının RAM desteği belli oldu

    Intel’in yaklaşmakta olan 13. nesil Raptor Lake işlemcileriyle birlikte Z790 anakart platformu da çıkışını yapacak. Yeni Z790 anakartlarının sunacağı bellek desteği ise kısa süre önce belli oldu.
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    Intel Z790 anakartlarının RAM desteği belli oldu
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    Intel’in 13. nesil Raptor Lake işlemcileriyle birlikte çıkışını yapacak olan yeni Z790 anakartların sunacağı bellek destekleri de artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni Z790 anakartlar, yakında piyasaya çıkacak olan Raptor Lake işlemciler için geliştirilmiş DDR5 ve DDR4 bellek desteği sunacak.

    MSI’aait olduğu söylenen bir veri sayfasında ortaya çıkan bilgilere göre Z790 yonga setli anakartlar, halihazırda mevcut Z690 anakartlara oranla daha yüksek DDR5 ve DDR4 bellek hızları sunacak. Bu platformu kullanan toplamda üç model sızdırılmış durumda. Bu modellerin biri DDR5 bellekleri desteklerken diğer ikisinde ise DDR4 bellek desteği sunuluyor.

    Daha hızlı bellekler desteklenecek

    Intel Z790 anakartlarının DDR5 ve DDR4 desteği belli oldu
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    Sızdırılan bilgilere göre anakartlar, varsayılan olarak JEDEC DDR5-5600 desteğine sahip olacak. Daha önce bu konuda ortaya çıkan bilgiler esasında doğrulanmış oldu diyebiliriz. Bununla birlikte önceki nesil Alder Lake’de varsayılan olarak DDR5-4800 desteği mevcuttu. Bununla birlikte MSI’ın üst seviye oyuncu çözümü olan MEG serisi Z790 anakartlarında 6800+MHz’e kadar DDR5 bellek kurulumlarına izin verilecek. Ayrıca Z790 anakartlarının DDR4 bellek desteği ise 5333+MHz’e kadar ulaşacak.

    Intel Z790 anakartlarının Ekim ayında 13. nesil Raptor Lake işlemcileriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan AMD Ryzen 7000 ailesinin de yeni AM5 soketle birlikte benzer tarihlerde piyasaya girmesi tahmin ediliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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