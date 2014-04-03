Intel'de yeni düşük güç tüketimli yeni işlemci: Core i5-4460T

Intel masaüstü sistemler için hazırladığı düşük güç tüketimli işlemci ailesine yeni bir model daha ekledi. Core i5-4460T olarak isimlendirilen yeni işlemci, Haswell mimarisini temel alıyor ve 35 Watt olan TDP değeri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dört çekirdeki yapıda olan ve baz çekirdek hızı 1.9GHz olarak belirlenen işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile geçici olarak çekirdek freknsını 2.7GHz'e arttırarak performans dopingi yapabiliyor.

L3 olarak bilinen 3. seviye bellek kapasitesi 6MB olan işlemci, çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip. HD 4600 dahili grafik birimi 1.1GHz'de çalışan işlemci, AES ve AVX2 gibi komut setlerine destek verirken, Hyper- Threading ve Trusted Execution gibi özellikleri ise bünyesinde barındırmıyor. Düşük güç tüketiminin ancak diğer taraftan kabul edilebilir performansın önemli olduğu sistemler için hazırlanan Core i5-4460T işlemcisi, yurt dışında 182 dolarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.



