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Intel'de yeni düşük güç tüketimli yeni işlemci: Core i5-4460T

5 yıl
1,1b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de yeni düşük güç tüketimli yeni işlemci: Core i5-4460T
Intel masaüstü sistemler için hazırladığı düşük güç tüketimli işlemci ailesine yeni bir model daha ekledi. Core i5-4460T olarak isimlendirilen yeni işlemci, Haswell mimarisini temel alıyor ve 35 Watt olan TDP değeri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dört çekirdeki yapıda olan ve baz çekirdek hızı 1.9GHz olarak belirlenen işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile geçici olarak çekirdek freknsını 2.7GHz'e arttırarak performans dopingi yapabiliyor. 
L3 olarak bilinen 3. seviye bellek kapasitesi 6MB olan işlemci, çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip. HD 4600 dahili grafik birimi 1.1GHz'de çalışan işlemci, AES ve AVX2 gibi komut setlerine destek verirken, Hyper- Threading ve Trusted Execution gibi özellikleri ise bünyesinde barındırmıyor. Düşük güç tüketiminin ancak diğer taraftan kabul edilebilir performansın önemli olduğu sistemler için hazırlanan Core i5-4460T işlemcisi, yurt dışında 182 dolarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 


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Vinewood 5 yıl en beğenilen
Bunu yatıracan anakart'a , vuracan voltajı , vuracan voltajı
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Dovahkiin 5 yıl
Masaüstü sistemde düşük performans düşük güç tüketimi ne işe yarayacak ki?
2 Yanıt Yanıtla +6
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Dovahkiin 5 yıl erdem3113
erdem3113

Dovahkiin

Masaüstü sistemde düşük performans düşük güç tüketimi ne işe yarayacak ki?

Ev kullanıcıları için düşünülmüş gündelik kullanım için internette gezinme video izleme vb.

İyi de bunu 65$'lık 52W TDP'li Pentium işlemciler de yapar.
erdem3113DovahkiinMasaüstü sistemde düşük performans düşük güç tüketimi ne işe yarayacak ki?...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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erkange 5 yıl
Bu işlemcinin kullanılacağı asıl alan All-in-One bilgisayarlar ve mini bilgisayarlar.
Yer darlığı sebebiyle az ısınan ama performansı çokta düşük olmayan işlemci ihtiyacı var.

Performansı da notebook işlemcilerinden daha iyidir.

Bu 3. nesil masaüstü t işlemci.
cpubenchmark.net/...

bunlarda popüler notebook işlemcileri
cpubenchmark.net/...
cpubenchmark.net/...
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Rubisco 5 yıl
illa düşük güç tüketimi peşindeyseniz normal bi i5 işlemci alın, intel dq77 dh77 gibi az güç tüketen anakartlardan alın. İşlemciyi undervolt underclock edin alın size düşük tdp li cillop gibi düşük güç tüketen sistem. Tr'ye mal gelmedi vs. gidi yakınmanız da olmaz. Başka anakart bakacaksanız da pico psu takarsınz olr biter.

Bi haber çıkar intelden düşük tdp li işlemci diye, biri atlar ahhas Intel'e bak AMD'ye nasıl koyuyor siz daha 200w larda gezinin diye. Bırakın böyle saçma sapan işleri artık. MAsaüstü düşük tdp li işlemciler hep aynı işlemcilerin frekansı ve voltajı düşürülmüş hali oldular. Duvardan güç tüketimini ölçünce, undervolt underclock ettiğiniz normal bi işlemciden farkları yok. İlla ihtiyacınız varsa normal işlemci alın, düşük güç tuketmeye uygun anakart alın, mümkünse pico psu gibi bişey alın yada düşük güçlü bi psu paşalar gibi kullanın. Haberler de hep aynı terane milletin birbirini yemesi de.
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LandRush 5 yıl fx57
Ne gerek varki buna 1.9 gorunce gulesim geldi ayip bise mobiller bilene 2.23 lere cikti mobil harcamasina gore dusunun kac watt harcadiqini
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Mobile Prof. 5 yıl LandRush
LandRush

Ne gerek varki buna 1.9 gorunce gulesim geldi ayip bise mobiller bilene 2.23 lere cikti mobil harcamasina gore dusunun kac watt harcadiqini


Şunu bir koruma kalkanına alayım da ne olur ne olmaz. Burası donanım forumu, insanlar bilinçlenir.
Saygılar efendim.
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Elsa 5 yıl
Düşük performanslı, i5 isimli, fiyatını hak etmeyen bir işlemci olmuş.

FX 6000 serisi varken mantıksız
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MultiCore 5 yıl Elsa
Dunn
Düşük performanslı, i5 isimli, fiyatını hak etmeyen bir işlemci olmuş.

FX 6000 serisi varken mantıksız

35w nere 95w nere birader. Başlıkta kocaman düşük güç tüketimi için yaziyor düşük fiyat için yazmiyor
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CoreXXX 5 yıl
nedense ülkemize masaüstü cpu ların bu tarz modelleri gelmiyor. bizim ithalatçılar satılmaz gözü ilemi bakıyor acaba
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RoadSing3r 5 yıl
Ben bu saatten sonra 1150 soketli işlemci görmeyi beklemiyordum intelden, ilginç.
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Darklord Sauron 5 yıl
böyle dandik işlemcilere i5 deyip milletin kafasını karıştırmak yerine notebook işlemcilerinin pc'ye takılabileceği bir yöntem tercih edilse ve bunlar piyasada rahatça bulunabilse hem notebook sahipleri upgrade için parça arama sıkıntısı çekmez hem de kafa karışıklığı giderilirdi.
neden dandik diyorum; 35 watt tdp ile 1.9 ghz işlemci maharet değil de ondan. aynı intel u serisi işlemcilerde 15 watt tdp ile bu hıza ulaşıyor.(gerçi onlar 2 çekirdek ama i7 olanlar performansta bundan aşağı kalmaz)
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javaprof 5 yıl
Laptop için sanırsam tablet için tegra k1 idealdir.
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Dovahkiin 5 yıl
Masaüstü sistemde düşük performans düşük güç tüketimi ne işe yarayacak ki?
2 Yanıt Yanıtla +6
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erdem3113 5 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

Masaüstü sistemde düşük performans düşük güç tüketimi ne işe yarayacak ki?

Ev kullanıcıları için düşünülmüş gündelik kullanım için internette gezinme video izleme vb.
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nepasvior 5 yıl Dovahkiin
7/24 açık kişisel ftp ve bulut sunucusu olan ev kameralarını kaydeden bir sistem için şart mesela, her masaüstü bilgisayarı olan oyun oynamıyor veya render yapmıyor sonuçta, dizüstülerin de depolama kapasitesi max 1TB ile sınırlı, ülkemize gelmiyor bu işlemciler gelse ben hemen alıcam mesela
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Dolar ucuz olsa iyi fiyatı varda işte bu ülkede işler değişiyor.
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Vinewood 5 yıl en beğenilen
Bunu yatıracan anakart'a , vuracan voltajı , vuracan voltajı
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