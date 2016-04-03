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Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu

Genelde SLC ve MLC tabanlı NAND bellek modülleri ile SSD sürücüleri geliştiren Intel, ilk kez daha az maliyetli olan TLC tabanlı NAND bellek modüllerine yöneliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
18
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD sektörünün bir süredir adı duyulmasa da önemli oyuncularından olan Intel, ilk kez TLC NAND bellek modüllerine yer verdiği tüketici ve kurumsal SSD ürünlerinin duyurusunu yaptı.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

Intel, 16nm üretim sürecindeki TLC NAND modüllerini SK Hynix firmasından tedarik ediyor. Ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsü ile, yazma hızlarında 480MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Rastgele okuma hızlarında 78K IOPS, yazma hızlarında da 85K IOPS değerleri söz konusu.

Ayrıca Bkz. "SilverStone’dan sistemlere USB Type-C desteği"

Seride 120GB/180GB/240GB/360GB/480GB/1000GB şeklinde kapasite seçenekleri mevcut. Aralıksız çalışma durumunda ise işler biraz değişiyor zira sırasıyla 70MBps/90MBps/100MBps/100MBps/125MBps/125MBps yazma hızları görülüyor. SATA 6Gbps üzerinden bağlanan serinin hatalar arasındaki zaman miktarı da 1.6 milyon saat.

Serinin son kullanıcıya hitap eden kısmı SSD 540 olarak belirlenirken, kurumlara hitap eden kısmı da SSD Pro 5400 olarak belirlenmiş. Kurumsal tarafta uzaktan veri silme gibi imkanlar sunan vPro ve AMT teknolojileri ekstra olarak bulunuyor. Hem 2.5 inç hem de M.2 2280 formatında piyasaya sürülecek ürünler için bir fiyat henüz belirlenmemiş. 

 

http://www.tomshardware.com/news/intel-ssd-540s-5400-tlc,31525.html Yorum Yaz
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Samsung tan haberi yok bunlarin! . Kesinlikle alinmaz.
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zdniz 3 yıl
İntel şaçmalamış sürekli okuma yazma oranı düşük diğerlerini bilmiyorum ama SAMSUNG galiba 1 numara.
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drserk 3 yıl
intel bir garip bu ssd konusunda..samsung gibi ileri teknoloji çıkarmak yerine geriye giden,eski teknolojiyle ürün çıkarmak da nereden gerek oldu bilinmez (belki casper'ın pclerinde millete kakalar ssd li diye)
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internalinferno 3 yıl
Samsung 850evo akar :)
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Virinom 3 yıl
slhttnsk
SDD denilince akla ilk gelen 850 evo serisinin ne çeşit yonga kullandığınızdan haberiniz yok galiba.

Performans olarak herkese toz attırıp en uzun kullanım ömrünü sunduktan sonra önemi var mı ?
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat çok iyi olmadığı sürece TLC tabanlı SSD alma taraftarı değilim.
www.sevdalilarmekani.com
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DH Misafiri 3 yıl
Herkes samsung demiş ancak silicon motion firmasının kontrolcüleri kesinlikle samsungun ne olduğu belli olmayan kontrolcülerden iyi.Söz konusu samsung ise hiç ummadık anda , hiç bir smart hatası almadan diskiniz çalışmaz hale gelebilir
Ek olarak TLC + SLC disk deniliyor bunlara. Tüm diske yazım yapmadığınız taktirde 450MB/Sn yazma hızına kadar performans alabiliyorsunuz. Önbellek gibi.
Efsane geri dönüyor.
intelin SLC serileri yeterince ortalığı dağıtmıştı. 64GB diskte , 0GB provision ile 2-3PB (2000TB) yazıma kadar ömrü dayanıyordu.TLC serileri , SLC cache ile birlikte yaklaşık 1PB a ulaşır diye tahmin ediyorum. over provisioning ile daha çok olabilir
yazma hızının 70 olacağını düşünmüyorum. Söz konusu hynix ise , TLC olsa bile minimum 100mb görülebilir.
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Batumatu 3 yıl
Bu piyasanın yarışı çoktan bitti... Galip Samsung oldu ve ona rakip olabilme ihtimali olan tek firma Inteldi(FinFET üretim geometrisinden ötürü) görünen o ki oda başarılı olamıyor Samsung kar?ısında. Adamlar EFSANE... Normal kullanıcı için 850 Evo, İş için 850 Pro...
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khytr89 3 yıl
Kingston candır gerisi heycan...
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aspirin_00 3 yıl
50 tl olursa alırım yoksa çokta umrumda
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Samsung tan haberi yok bunlarin! . Kesinlikle alinmaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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selahattın ısık 3 yıl smart1978
SDD denilince akla ilk gelen 850 evo serisinin ne çeşit yonga kullandığınızdan haberiniz yok galiba.
1 Yanıt Yanıtla +1
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zdniz 3 yıl
İntel şaçmalamış sürekli okuma yazma oranı düşük diğerlerini bilmiyorum ama SAMSUNG galiba 1 numara.
Yanıtla +4
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