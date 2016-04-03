Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu

SSD sektörünün bir süredir adı duyulmasa da önemli oyuncularından olan Intel, ilk kez TLC NAND bellek modüllerine yer verdiği tüketici ve kurumsal SSD ürünlerinin duyurusunu yaptı.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

Intel, 16nm üretim sürecindeki TLC NAND modüllerini SK Hynix firmasından tedarik ediyor. Ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsü ile, yazma hızlarında 480MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Rastgele okuma hızlarında 78K IOPS, yazma hızlarında da 85K IOPS değerleri söz konusu.

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Seride 120GB/180GB/240GB/360GB/480GB/1000GB şeklinde kapasite seçenekleri mevcut. Aralıksız çalışma durumunda ise işler biraz değişiyor zira sırasıyla 70MBps/90MBps/100MBps/100MBps/125MBps/125MBps yazma hızları görülüyor. SATA 6Gbps üzerinden bağlanan serinin hatalar arasındaki zaman miktarı da 1.6 milyon saat.

Serinin son kullanıcıya hitap eden kısmı SSD 540 olarak belirlenirken, kurumlara hitap eden kısmı da SSD Pro 5400 olarak belirlenmiş. Kurumsal tarafta uzaktan veri silme gibi imkanlar sunan vPro ve AMT teknolojileri ekstra olarak bulunuyor. Hem 2.5 inç hem de M.2 2280 formatında piyasaya sürülecek ürünler için bir fiyat henüz belirlenmemiş.